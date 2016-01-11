Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı

2015 yılında drone'ların gelişimine çok yakından şahit olduk. Sektördeki ilk oyuncular büyüyerek önemli birer marka haline gelirken, farklı amaçlarla geliştirilmiş bir çok modele de şahit olduk. ABD merkezli Lily Robotics'de yeni drone'unu tanıtarak ön siparişleri toplamaya başladı. Üreticinin daha ön siparişlerinde elde ettiği gelire baktığımızda ise bu sektörün neden gelecek vadettiğini daha iyi anlayabiliyoruz.
Lily'nin drone'undan kısaca bahsetmek gerekirse ürün 3-10 metre yükseklikte 40km/saat hızla uçabiliyor. Bütünleşik kamerasıyla birlikte 60FPS'de Full HD çözünürlükte videolar kaydedebilen drone'un en önemli özelliği ise nesne takibi yapabilmesi. Bu sayede aksiyon anında kendisini kayda almak isteyen kişilerin tercih edebileceği ürün ayrıca GPS desteğine de sahip.
Toplamda 60 bin sipariş alan üretici bu sayede 34 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi de başarmış. Drone'un piyasaya çıkmasının ardından satışların ve dolayısıyla gelirin de daha önemli seviyelere geleceğini söyleyebiliriz. Bir kaç yıl önce akıllı telefon sektöründeki iştah kabartıcı rakamların ve gelirlerin ilerleyen dönemlerde benzer bir şekilde drone sektöründe de görülmesi sürpriz olmayacaktır.
http://www.engadget.com/2016/01/11/lily-camera-drone-gets-34-million-in-pre-orders/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha o pervanede kullanılan motoru bile üretemiyoruz dostum..
Toplama yapılarak üretilebilir mi? Evet üretilebilir. Şahsen ben ve 1 arkadaşım bu konuda çalışma yapmayı çok düşündük. Kesinlikle üretebileceğimizi de biliyoruz.
Fakat Türkiye şartları nedeniyle sadece ekipmanlara kalkıp 3 bin TL para veremiyoruz.
Bilgisayar mühendislerinin dahi maaşları ortada. Hobi'ye yatıracak para ülkemizde ne yazık ki çok zor. 2 yıldır kıçı kırık 250cc motor alıcam diye uğraşıyorum.
Arkadaşım desen evli, ev kirası bilmemne para kalmıyor adama zaten.
Haliyle şimdi kalkıp bir prototip için nerden para verelim? Yaşam kavgası ülkemizde üreticiliğin önünü tıkayan en büyük faktör dostum. Çünkü hobi'ye harcayacak paramız yok...
İyi bir görüntü işleme lazım, gerçek zamanlı. Ona göre gövdenin hareketi sağlanacak.