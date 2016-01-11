Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı

2015 yılında drone'ların gelişimine çok yakından şahit olduk. Sektördeki ilk oyuncular büyüyerek önemli birer marka haline gelirken, farklı amaçlarla geliştirilmiş bir çok modele de şahit olduk. ABD merkezli Lily Robotics'de yeni drone'unu tanıtarak ön siparişleri toplamaya başladı. Üreticinin daha ön siparişlerinde elde ettiği gelire baktığımızda ise bu sektörün neden gelecek vadettiğini daha iyi anlayabiliyoruz.

Lily'nin drone'undan kısaca bahsetmek gerekirse ürün 3-10 metre yükseklikte 40km/saat hızla uçabiliyor. Bütünleşik kamerasıyla birlikte 60FPS'de Full HD çözünürlükte videolar kaydedebilen drone'un en önemli özelliği ise nesne takibi yapabilmesi. Bu sayede aksiyon anında kendisini kayda almak isteyen kişilerin tercih edebileceği ürün ayrıca GPS desteğine de sahip.

Toplamda 60 bin sipariş alan üretici bu sayede 34 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi de başarmış. Drone'un piyasaya çıkmasının ardından satışların ve dolayısıyla gelirin de daha önemli seviyelere geleceğini söyleyebiliriz. Bir kaç yıl önce akıllı telefon sektöründeki iştah kabartıcı rakamların ve gelirlerin ilerleyen dönemlerde benzer bir şekilde drone sektöründe de görülmesi sürpriz olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2016/01/11/lily-camera-drone-gets-34-million-in-pre-orders/