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Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı

Drone'lar şüphesiz teknoloji gündeminin son zamanlardaki en büyük gözdelerinden. Lily Robotics'in yeni modeliyle topladığı ön sipariş gelirleri ise sektörün geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı
 
2015 yılında drone'ların gelişimine çok yakından şahit olduk. Sektördeki ilk oyuncular büyüyerek önemli birer marka haline gelirken, farklı amaçlarla geliştirilmiş bir çok modele de şahit olduk. ABD merkezli Lily Robotics'de yeni drone'unu tanıtarak ön siparişleri toplamaya başladı. Üreticinin daha ön siparişlerinde elde ettiği gelire baktığımızda ise bu sektörün neden gelecek vadettiğini daha iyi anlayabiliyoruz.
Lily'nin drone'undan kısaca bahsetmek gerekirse ürün 3-10 metre yükseklikte 40km/saat hızla uçabiliyor. Bütünleşik kamerasıyla birlikte 60FPS'de Full HD çözünürlükte videolar kaydedebilen drone'un en önemli özelliği ise nesne takibi yapabilmesi. Bu sayede aksiyon anında kendisini kayda almak isteyen kişilerin tercih edebileceği ürün ayrıca GPS desteğine de sahip.
Toplamda 60 bin sipariş alan üretici bu sayede 34 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi de başarmış. Drone'un piyasaya çıkmasının ardından satışların ve dolayısıyla gelirin de daha önemli seviyelere geleceğini söyleyebiliriz. Bir kaç yıl önce akıllı telefon sektöründeki iştah kabartıcı rakamların ve gelirlerin ilerleyen dönemlerde benzer bir şekilde drone sektöründe de görülmesi sürpriz olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2016/01/11/lily-camera-drone-gets-34-million-in-pre-orders/ Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
10 metre yüksekte 40 km hızla gidiyor. Tam bir canavar.
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Morphinz 3 yıl
V4LKyR
Şöyle bi şey biz neden üretemiyoruz? Çok basit aslında ya.İyi bir görüntü işleme lazım, gerçek zamanlı. Ona göre gövdenin hareketi sağlanacak.

Daha o pervanede kullanılan motoru bile üretemiyoruz dostum..
Toplama yapılarak üretilebilir mi? Evet üretilebilir. Şahsen ben ve 1 arkadaşım bu konuda çalışma yapmayı çok düşündük. Kesinlikle üretebileceğimizi de biliyoruz.
Fakat Türkiye şartları nedeniyle sadece ekipmanlara kalkıp 3 bin TL para veremiyoruz.
Bilgisayar mühendislerinin dahi maaşları ortada. Hobi'ye yatıracak para ülkemizde ne yazık ki çok zor. 2 yıldır kıçı kırık 250cc motor alıcam diye uğraşıyorum.
Arkadaşım desen evli, ev kirası bilmemne para kalmıyor adama zaten.
Haliyle şimdi kalkıp bir prototip için nerden para verelim? Yaşam kavgası ülkemizde üreticiliğin önünü tıkayan en büyük faktör dostum. Çünkü hobi'ye harcayacak paramız yok...
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ozbey08 3 yıl
kaç para bu alet?
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einhander 3 yıl ozbey08
34 mılyonu 60bin siparişe böldüm 566 dolar çıktı. 500-550 dolar arası olma ihtimali mevcut.
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V4LKyR 3 yıl
Şöyle bi şey biz neden üretemiyoruz? Çok basit aslında ya.
İyi bir görüntü işleme lazım, gerçek zamanlı. Ona göre gövdenin hareketi sağlanacak.
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H34RTL3SS 3 yıl
pilden yana sıkıntıları olmasa kan çıkar alışveriş kuyruklarında :)
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