Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor

Mesajlaşma uygulaması şirketi Line, kendisine ait dijital müzik servisi MixRadio'yu önümüzdeki haftalarda kapatacak. Bir yıldan fazladır Line bünyesinde yer alan MixRadio, 2014 yılının Aralık ayında Microsoft'tan satın alınmıştı. Şirket yaptığı açıklamada, genel performansının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından müzik akışı piyasasının yarattığı finansal zorluklar ve Line Corporation'ın öncelikleri göz önüne alınarak MixRadio hizmetini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.





İlginç olan şey Line'ın dijital radyo hizmetini kapatacağını bu yılki Grammy ödül töreninin başlamasının hemen ardından duyurmayı seçmiş olması. MixRadio, ilk olarak Windows Phone platformuna gelmiş ve ardından geçtiğimiz Mayıs ayında iOS ve Android için kullanıma sunulmuştu.





Bu duyuru Line'ın müzik işini bir kenara bıraktığı anlamına gelmiyor. Şirketin geçtiğimiz Mayıs ayında, Apple Music öncesinde başlattığı Line Music hizmeti hala Japonya ve Tayland'da faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu da Line'ın gelecekte kendi servislerinde MixRadio'nun mirası ve teknolojilerinden yararlanacağı anlamına geliyor.