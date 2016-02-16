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Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor

Line Corporation, 2014 yılı Aralık ayında Microsoft'tan satın aldığı dijital müzik akışı servisi MixRadio'yu kapatacağını açıkladı. Şirket önümüzdeki haftalarda hizmetin kepenklerini indirecek.
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor
Mesajlaşma uygulaması şirketi Line, kendisine ait dijital müzik servisi MixRadio'yu önümüzdeki haftalarda kapatacak. Bir yıldan fazladır Line bünyesinde yer alan MixRadio, 2014 yılının Aralık ayında Microsoft'tan satın alınmıştı. Şirket yaptığı açıklamada, genel performansının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından müzik akışı piyasasının yarattığı finansal zorluklar ve Line Corporation'ın öncelikleri göz önüne alınarak MixRadio hizmetini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.

İlginç olan şey Line'ın dijital radyo hizmetini kapatacağını bu yılki Grammy ödül töreninin başlamasının hemen ardından duyurmayı seçmiş olması. MixRadio, ilk olarak Windows Phone platformuna gelmiş ve ardından geçtiğimiz Mayıs ayında iOS ve Android için kullanıma sunulmuştu.

Bu duyuru Line'ın müzik işini bir kenara bıraktığı anlamına gelmiyor. Şirketin geçtiğimiz Mayıs ayında, Apple Music öncesinde başlattığı Line Music hizmeti hala Japonya ve Tayland'da faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu da Line'ın gelecekte kendi servislerinde MixRadio'nun mirası ve teknolojilerinden yararlanacağı anlamına geliyor.

http://linecorp.com/en/pr/news/en/2016/1235 Yorum Yaz
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neronidas 3 yıl en beğenilen
ne mok yemeye satın almış
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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hamidowic 3 yıl
Bi keyfimiz vardı onuda aldınız dağlara savurdunuz.
Alternatifi de yokki
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OverClocK1ng 3 yıl
Microsoft'un batırdığı şahane şeylerden birisi daha. Niye aldın ki, niye satıyorsun...
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DarkHellKnightX 3 yıl
Ücretsiz sürümde bile müzikleri indirip çevrimdışı dinlemeye izin vermesinden ötürü kullandığım bir hizmetti. Kötü oldu bu.
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alemburda34 3 yıl
Oha mix radio kullaniyorum ve cok memnunum ama reklam hic olmamasi bile kapanacaginin gostergesiydi. Gordugum en akici muzik programiydi.
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abdispowerr 3 yıl
Line hizmet kalitesi güzel ama bi whatsapp değil yani
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kadirirdem 3 yıl
boşuna satın almış sanki...
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Fenomenon 3 yıl
Al işte kırdın kırdın!!
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neronidas 3 yıl en beğenilen
ne mok yemeye satın almış
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powertr06 3 yıl
Yazık olmuş güzel uygulamaydı tasarımı cidden hoştu.
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