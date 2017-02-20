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LineageOS yarım milyon indirme sayısına ulaştı

Cyanogen OS'nin bağımsız ROM geliştirme dünyasına veda etmesinin ardından doğan ve onun boşluğunu doldurmaya çalışan Lineage OS, 600 bin kullanıcı sayısına yürüyor.
2 yıl
4,8b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bağımsız ROM geliştirme konusunda en popüler platform olan Cyanogen’in zamansız çekilişi ile boşluğunu doldurmaya çalışan Lineage OS, büyük ilgi görüyor. İstatistik sayfasında platformun 600 bin kullanıcı sayısına yürüdüğü görülüyor.

Boşluğu doldurabilecek mi?

Platformun paylaştığı istatistik sayfasına göre Lineage OS yapıları toplamda 545 bin kez indirilmiş. Yapının en fazla kurulduğu telefon ise 40 000 indirme ile bacon kod adlı OnePlus One oldu. Ardından Redmi Note 3, OnePlus 3 ve Galaxy S3 modelleri geliyor.

Cyanogen’in devamı olarak tanındığı için mevcut kullanıcıların dikkatini çekmekte zorluk yaşamayan Lineage OS bu bakımdan kısa sürede iyi bir kullanıcı sayısı yakaladı. Önümüzdeki dönemde bu sayının artacağı tahmin ediliyor zira Cyanogen platformunun kullanıcı sayısı 10 milyonu geçiyordu.

Ayrıca Bkz. "Daha küçük bir Galaxy TabPro S2 versiyonu gelebilir"

Lineage OS platformunun yükselişi Android kullanıcılarının bağımsız ROM yapılarına halen ne kadar ilgi duyduğunu gösteriyor. Eski cihazı için yeni bir yüz arayan veya modern cihazında farklı tecrübeler denemek isteyenler sayısız alternatifi deneyerek en iyisini bulmaya çalışıyorlar. 

 

https://stats.lineageos.org/ Yorum Yaz
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wox 2 yıl en beğenilen
Samsung note 3 e yükledim inanın pil yönünden çok iyi olmuş.gereksiz ne varsa silmişler.saf Android çok daha iyi
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erenkaygusuz58 1 yıl
tamamdır arkadaşlar yükledim android 7.1.2
android 8de cikmis yakinda onuda deneyecegim cok stabil rom gercekten
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erenkaygusuz58 1 yıl
arkadaşlar Galaxy S5 g900fq cihaza kuran varmı veya kurulumunu anlatan ben bulamadımda
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mu5tafa 2 yıl
En son sürümü nereden indireyim arkadaşlar. G3 için..
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Men Milk 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
En son sürümü nereden indireyim arkadaşlar. G3 için..

Cihaz kodu D855 ise buradan indirebilirsiniz : download.lineageos.org/...
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ilkerT06 2 yıl
bu işlerim sistemi ile ilgili detaylı bir kurulum ve yedekleme ile ilgili bir video çekseler güzel olmazmı.
kullanmamız gereken araçlar programlar öncesinde yedekleme ve detaylı kurulum. eklenmesi gerekenler filan gibi.
hep yabancı sitelerde var donanımhaberin bu konuya eğilmesi lazım bence
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Bender B. Rodriquez 2 yıl ilkerT06
O isler icin kullandigin telefonun ana konusuna bakman yeterli. Merak ettigin seylerin anlatildigina eminim
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trakyAli-1986 2 yıl
Bunların mail adresi falan var mı Lg Gpro ve g flex içinde yapsınlar bir güzellik.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben bu rom'u lg g3 d855 de kullanıyorum. Son derece stabil bir rom, haftada 1 güncelleme ile sürekli üzerine katıyorlar. Stock rom takıntısı olmayanlar ve lineage de rom desteği bulunan telefon sahipleri mutlaka denesin.
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murderx06 2 yıl
Sony z3 serisi için yaparlar inşallah.
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kuruwa 2 yıl
avea in touch 4 içinde yapsalar. Zte bile görüştüm güncelleme yok.
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WoXeD 2 yıl
oneplus one üzerinde 7.1.1 olarak kurdum. Sorunsuza yakın. ufak tefek görsel hatalar var. Telefonu annem kullanıyor. yaklaşık 5 gün gidiyor şarjı ahahah :D
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A.B.D(azimBora) 2 yıl WoXeD
WoXeD
oneplus one üzerinde 7.1.1 olarak kurdum. Sorunsuza yakın. ufak tefek görsel hatalar var. Telefonu annem kullanıyor. yaklaşık 5 gün gidiyor şarjı ahahah :D

3310 gibi olmuş.
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trakyAli-1986 2 yıl
Lg gpro ve gflex üvey evlat ya ne kendi ailesi nede başkaları önemsiyor
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