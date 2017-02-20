LineageOS yarım milyon indirme sayısına ulaştı

Bağımsız ROM geliştirme konusunda en popüler platform olan Cyanogen’in zamansız çekilişi ile boşluğunu doldurmaya çalışan Lineage OS, büyük ilgi görüyor. İstatistik sayfasında platformun 600 bin kullanıcı sayısına yürüdüğü görülüyor.

Boşluğu doldurabilecek mi?

Platformun paylaştığı istatistik sayfasına göre Lineage OS yapıları toplamda 545 bin kez indirilmiş. Yapının en fazla kurulduğu telefon ise 40 000 indirme ile bacon kod adlı OnePlus One oldu. Ardından Redmi Note 3, OnePlus 3 ve Galaxy S3 modelleri geliyor.

Cyanogen’in devamı olarak tanındığı için mevcut kullanıcıların dikkatini çekmekte zorluk yaşamayan Lineage OS bu bakımdan kısa sürede iyi bir kullanıcı sayısı yakaladı. Önümüzdeki dönemde bu sayının artacağı tahmin ediliyor zira Cyanogen platformunun kullanıcı sayısı 10 milyonu geçiyordu.

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Lineage OS platformunun yükselişi Android kullanıcılarının bağımsız ROM yapılarına halen ne kadar ilgi duyduğunu gösteriyor. Eski cihazı için yeni bir yüz arayan veya modern cihazında farklı tecrübeler denemek isteyenler sayısız alternatifi deneyerek en iyisini bulmaya çalışıyorlar.