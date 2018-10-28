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Linux dünyasında dev sürpriz: Red Hat satılıyor

Bilgisayar dünyasının dev ismi IBM, açık kaynak dünyasının diğer bir dev ismi Red Hat’i satın alıyor. IBM bu sayede bulut bilişimde liderliğe oynamayı ümit ediyor.
6 ay
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Linux dünyasında 20 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren ve açık kaynak yapısına rağmen geliştirdiği iş modeli ile milyarlarca dolar gelir elde eden Red Hat satılıyor. IBM ile 20 yıllık ortaklık evliliğe dönüştü.

Dev satın alım

Red Hat uzun yıllardır kurumsal pazarda sunuculara yönelik işletim sistemleri geliştiriyor. İşletim sistemlerini ücretsiz olarak dağıtıyor olsa da dağıtım sonrası teknik servis ve özelleştirilmiş bileşenler üzerinden gelir elde ediyor.

IBM ve Red Hat 20 yıldan fazla bir süredir ortak çalışıyordu. Açık kaynak dünyasına önemli katkılar yapan IBM, Red Hat yazılımlarının gelişmesine ve geniş bir kitleye ulaşmasına da destek sağladı.

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IBM son dönemde bulut bilişim ve sunucu sistemleri segmentinde kayıplar yaşıyordu. Red Hat de başarılı bir ilk yarının ardından Temmuz sonrasında düşüşe geçmişti. Bu satın alma ile birlikte IBM bulut sektörünün bir numarası olmayı ümit ediyor.

IBM satın alma için toplamda 34 milyar dolar ödeyecek. Hem IBM tarihinde hem de Linux tarihinde en büyük satın alma olayı gerçekleşmiş oldu. IBM hisse başı 190$ civarında ödeme yapacak. Bu da Red Hat’in son hisse değerinin yaklaşık yüzde 60 fazlası anlamına geliyor. Red Hat toplamda 20 milyar dolar civarında bir değere sahipti.

IBM ve Red Hat eskiden olduğu gibi ortaklıklarına devam edecek ve açık kaynak yazılımları destekleyecek. Ayrıca Amazon, Microsoft gibi müşterilere de destek sunmaya devam edecek. Bununla birlikte Red Hat ekibi IBM bünyesine katılacak ve ayrı bir birim olarak çalışacak. Yılın en önemli sürprizlerinden birisi olarak gösterilen IBM ve Red Hat birleşmesinin sonuçları merak ediliyor.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-28/ibm-is-said-to-near-deal-to-acquire-software-maker-red-hat Yorum Yaz
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Tensi 6 ay
Biz fakiriz zaten, RHEL yerine CentOS kullaniyoruz. Umarim IBM bu konuda bir pislik yapmaz
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SEO-Uzmanı 6 ay
ibm in linux olayına girmesi güzel !
benim ilgilendiğim nokta şu ;
windows gibi windows update güncelleme desteğinin gelmesi önemli !
bu saatten sonra drv konusunda ibmlinux paket tanımının ortada olacak olması ayrıca hoşuma gitti ! :)
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BeAr 6 ay
redhat ücretsiz değil sadece indirip kurabilirsiniz ama ücretsiz değildir. Ücretli olarak aldığınız redhat güncelleme garantisi ve teknik destek garantisiyle gelir, ücretsiz olan bu garanti dışındadır.
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Amd64x2 6 ay
Fedora desteği devem edecek mi?
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ultramarine caeruleum 6 ay
Bulut yazılımlar, blokchain, Artificial intelligence, tam otomasyona geçiş... Gelecek beni çok heyecanlandırıyor. Ancak bu evlilikler tek ele sebep olup rekabet ortamını bozacak ve o beklediğim gelecek ben varken olmayacak diye de korkuyorum.
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