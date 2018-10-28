Linux dünyasında dev sürpriz: Red Hat satılıyor

Linux dünyasında 20 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren ve açık kaynak yapısına rağmen geliştirdiği iş modeli ile milyarlarca dolar gelir elde eden Red Hat satılıyor. IBM ile 20 yıllık ortaklık evliliğe dönüştü.

Dev satın alım

Red Hat uzun yıllardır kurumsal pazarda sunuculara yönelik işletim sistemleri geliştiriyor. İşletim sistemlerini ücretsiz olarak dağıtıyor olsa da dağıtım sonrası teknik servis ve özelleştirilmiş bileşenler üzerinden gelir elde ediyor.

IBM ve Red Hat 20 yıldan fazla bir süredir ortak çalışıyordu. Açık kaynak dünyasına önemli katkılar yapan IBM, Red Hat yazılımlarının gelişmesine ve geniş bir kitleye ulaşmasına da destek sağladı.

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IBM son dönemde bulut bilişim ve sunucu sistemleri segmentinde kayıplar yaşıyordu. Red Hat de başarılı bir ilk yarının ardından Temmuz sonrasında düşüşe geçmişti. Bu satın alma ile birlikte IBM bulut sektörünün bir numarası olmayı ümit ediyor.

IBM satın alma için toplamda 34 milyar dolar ödeyecek. Hem IBM tarihinde hem de Linux tarihinde en büyük satın alma olayı gerçekleşmiş oldu. IBM hisse başı 190$ civarında ödeme yapacak. Bu da Red Hat’in son hisse değerinin yaklaşık yüzde 60 fazlası anlamına geliyor. Red Hat toplamda 20 milyar dolar civarında bir değere sahipti.

IBM ve Red Hat eskiden olduğu gibi ortaklıklarına devam edecek ve açık kaynak yazılımları destekleyecek. Ayrıca Amazon, Microsoft gibi müşterilere de destek sunmaya devam edecek. Bununla birlikte Red Hat ekibi IBM bünyesine katılacak ve ayrı bir birim olarak çalışacak. Yılın en önemli sürprizlerinden birisi olarak gösterilen IBM ve Red Hat birleşmesinin sonuçları merak ediliyor.