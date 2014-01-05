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Liquid Image, 4G LTE kablosuz bağlantı desteğine sahip aksiyon kamerasını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Liquid Image, 4G LTE kablosuz bağlantı desteğine sahip aksiyon kamerasını tanıttı
Özellikle GoPro sonrası popülerliği ciddi oranda artan aksiyon kamerası pazarının ismi fazla duyulmayan firmalarından Liquid Image, 4G LTE kablosuz bağlantı desteğine sahip aksiyon kamerası Ego LS'i CES 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sundu.
Birçok benzerinden harici olarak takılan özel modülüyle kazandığı 4G LTE kablosuz bağlantı desteğiyle ayrılan ve bu bağlantı üzerinden WQVGA (400 x 240) gibi düşük bir çözünürlükte de olsa canlı olarak görüntü aktarımı yapabilen Ego LS, normal şartlarda ise 1080p 30 fps ve 720p 60 fps çekimlerin altından kalkabiliyor. Aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth desteği de bulunan aksiyon kamerası, iOS ve Android işletim sistemli telefonlara yüklenen özel uygulamasıyla rahatlıkla yönetilebiliyor ve canlı aktarımda 2 saat, normal Full HD çekimde ise 6 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Yapısı gereği 40 metre derinliğe kadar su geçirmeyen Ego LS, 8 mega piksel çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebiliyor. Kamera 64GB'a  kadar Class 10+ micro SDXC hafıza kartlarına destek veriyor.
Liquid Image'in yeni aksiyon kamerası Ego LS, önümüzdeki Haziran ayında 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2014/01/05/liquid-image-lte-ego-ls/ Yorum Yaz
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