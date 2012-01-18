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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Liquid Image atletlere yönelik Full HD video kamera Ego'yu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
1
7
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekstrem sporları sevenlere yönelik olarak pek çok başlığa entegre kamera modülleri üreten Liquid Image firması son olarak daha küçük, su geçirmeyen ve WiFi özelliğine sahip HD video kamera modeli Ego ile tüketicilerin karşısına çıktı.

Ego modeli diğerlerinden farklı olarak kaykaya, bisiklete, kar sörfüne, yamaç sörfüne ve daha pek çok ürüne farklı aparatlarla monte edilebiliyor. Böylece çok daha özgür bir biçimde çekim yapılabiliyor, sosyal ağlarda paylaşılabiliyor.

Kamera üç taraftan da yaklaşık 7cm boyuta sahip. 2 inçlik LCD ekran ve iki kontrol butonu bulunuyor. Gömülü WiFi özelliği ile mobil cihazlara bağlanabiliyor. Bağlantı için gerekli mobil uygulama ise şu an geliştirme aşamasında.

Ego 30 kare hızında 1080p, 60 kare hızında 720p çekim yapabiliyor. MicroSD kartlar ile hafızası 32GB'a kadar yükseltilebiliyor. Su geçirmez özelliğe sahip Ego darbelere karşı çok dayanıklı değil. Haziran ayında 149$ olarak piyasaya çıkacak model adrenalin tutkunları için bütçe dostu bir alternatif olacak.

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ozdemireren 7 yıl
berkkarabacak
SOPA HABERLERİ NERDE?Tüm dünya Sopa haberleri paylaşırken,wikipedia kapatılırken burda spor kamera haberlerinden başka bişey göremiyorum

hey Allahım ya neyin kafasını yaşıyorsun sen de bu habere gelip hiç alakası olmayan bu yorumu yazıyorsun!!!!???
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yildiray35 7 yıl
pek extreme spor değil ama sevişirken takacağımız bir aparatıda var mı acaba?
Stop SOPA and PIPA!
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir alet atletler,sporcularda teknolojiden yararlanıyor bir bakıma:)
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gokhan91 7 yıl
halitozbasli
gopro hero1e iyi bir altarnatif olmuş.. tam da dün altarnatifi yok derken.. Fiyatıda heronun yarısı bu arada

go proya alternatif olamaz çünkü hem darbelere dayanıklı değil hemde gopro gibi geniş açı çekim yapmıyor
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halitozbasli 7 yıl
gopro hero1'e iyi bir altarnatif olmuş.. tam da dün altarnatifi yok derken.. Fiyatıda heronun yarısı bu arada
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berkkarabacak 7 yıl
SOPA HABERLERİ NERDE?Tüm dünya Sopa haberleri paylaşırken,wikipedia kapatılırken burda spor kamera haberlerinden başka bişey göremiyorum
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dogo argentino 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

SOPA HABERLERİ NERDE?Tüm dünya Sopa haberleri paylaşırken,wikipedia kapatılırken burda spor kamera haberlerinden başka bişey göremiyorum

bu fiyatla gopro için çok iyi bir alternatif olur,bu arada sizin isteğiniz doğrultuda haber yapılacak diye bir kaide yok,her haberin ilgilendirdiği bir kesim var bu haberde olduğu gibi,alakanız olmayan haberi baltalamayın lütfen...

bu arada housing i varsa tadından yenmez
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