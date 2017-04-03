Liter of Light projesi pet şişeleri ışık kaynağına dönüştürüyor

Gelişmemiş ülkelerde insanlara ışık ihtiyacı sunmak için harekete geçen Myshelter Vakfı, Liter of Light projesi ile 15 ülkede yüz binlerce eve sürekli ışık kaynağı sunmaya başladı. Bunu ise çok basit bir atıktan, boş pet şişelerden yapıyor.
Pet şişeden ışık kaynağı
Liter of Light belirli bir düzenek kullanarak gündüz güneş enerjisi ile elde edilen elektriği gece evlere ışık kaynağı olarak yansıtıyor. Işık kaynağı ise oldukça basit bileşenlerden oluşuyor. Bir pet şişe, güneş paneli, çevirici düzenek, batarya ve LED yeterli.
Aslında projenin çıkışı Filipinlerdeki bir aydınlatma yöntemine dayanıyor. İçi su dolu pet şişeler alüminyum bir sac delinerek içerisine yerleştiriliyor ve sonra çatıda açılan uygun boşluğa sac ile birlikte oturtuluyor. Böylece gündüz ışığı çok parlak bir şekilde evin içerisine yansıtılıyor.
Gece ise bu yöntem tamamen çaresiz kalıyor. İşte bu noktada Myshelter Vakfı yerli halk ile işbirliğine giderek bu şişelere güneş panelleri ve LED’ler yerleştirmiş. Böylece gündüz doğal ışıktan gece ise güneş enerjisi ile dolmuş bataryadan beslenen bir sistem ortaya çıkıyor.Ayrıca Bkz. "Mad Catz iflas erteleme istedi"
Liter of Light bugüne kadar 15 ülkede 350 000 evde kendisine yer bulmuş. Ayrıca sokak lambaları veya çiftlik aydınlatmaları da pet şişelerden yapılabiliyor. Güneş paneli bataryayı doldurduktan sonra uzun süreler ışık enerjisi elde edilebiliyor. Bataryanın yaklaşık 11 saat şarj edilmesi gerekiyor.
Liter of Light ilk etapta bir milyon eve ulaşmayı hedefliyor. Pek çok ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından projeye destek veriliyor. Ayrıca siz de evinizde pet şişeden bir ışık kaynağı yapmak isterseniz gerekli talimatlar sitede mevcut.
http://literoflight.org/index.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yorumunu görünce bu video aklıma geldi :D
ilk olarak Brezilya'da yapılmıştı. çünkü ordaki barakalarda gündüz bile karanlık dip dibe oldukları için.
sabah.com.tr/...
yazıda bahsedilen güneş paneli, çevirici düzenek, batarya ve LED olayda yer almıyordu, hiç değinilmedi ve ilişkilendirilmedi.
LED ampüllerden önce yerel halk şişe içerisine su doldurarak güneş ışığını yansıtmaya çalışıyormuş. Hatta bu konsepti pazarlayıp satan alüminyum doğramacılar da varmış. Başka bir videoda görmüştüm konuyu.
Evet, kemoluminesans. Chemoluminescence diye yazılır. Chemi de derler.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6591 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
liter of light, myshelter foundation ve