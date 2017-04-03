Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Liter of Light projesi pet şişeleri ışık kaynağına dönüştürüyor

Işık bizim için kolayca erişebileceğimiz bir noktada ancak pek çok ülkede insanlar karanlıkta yaşamak zorunda. Liter of Light bu imkansızlığı bir nebze de olsa aşma derdinde.
2 yıl
6,6b
1
16
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelişmemiş ülkelerde insanlara ışık ihtiyacı sunmak için harekete geçen Myshelter Vakfı, Liter of Light projesi ile 15 ülkede yüz binlerce eve sürekli ışık kaynağı sunmaya başladı. Bunu ise çok basit bir atıktan, boş pet şişelerden yapıyor.

Pet şişeden ışık kaynağı

Liter of Light belirli bir düzenek kullanarak gündüz güneş enerjisi ile elde edilen elektriği gece evlere ışık kaynağı olarak yansıtıyor. Işık kaynağı ise oldukça basit bileşenlerden oluşuyor. Bir pet şişe, güneş paneli, çevirici düzenek, batarya ve LED yeterli.

Aslında projenin çıkışı Filipinlerdeki bir aydınlatma yöntemine dayanıyor. İçi su dolu pet şişeler alüminyum bir sac delinerek içerisine yerleştiriliyor ve sonra çatıda açılan uygun boşluğa sac ile birlikte oturtuluyor. Böylece gündüz ışığı çok parlak bir şekilde evin içerisine yansıtılıyor.

Gece ise bu yöntem tamamen çaresiz kalıyor. İşte bu noktada Myshelter Vakfı yerli halk ile işbirliğine giderek bu şişelere güneş panelleri ve LED’ler yerleştirmiş. Böylece gündüz doğal ışıktan gece ise güneş enerjisi ile dolmuş bataryadan beslenen bir sistem ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Mad Catz iflas erteleme istedi"

Liter of Light bugüne kadar 15 ülkede 350 000 evde kendisine yer bulmuş. Ayrıca sokak lambaları veya çiftlik aydınlatmaları da pet şişelerden yapılabiliyor. Güneş paneli bataryayı doldurduktan sonra uzun süreler ışık enerjisi elde edilebiliyor. Bataryanın yaklaşık 11 saat şarj edilmesi gerekiyor.

Liter of Light ilk etapta bir milyon eve ulaşmayı hedefliyor. Pek çok ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından projeye destek veriliyor. Ayrıca siz de evinizde pet şişeden bir ışık kaynağı yapmak isterseniz gerekli talimatlar sitede mevcut.


 

http://literoflight.org/index.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Dünyamızın geleceği için ampüle hayır, pet şişeye evet.
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 2 yıl
Şerit led alıp kullanmak daha mantıklı, hem daha az enerji harcıyor hem de daha uzun süre gider özellikle bataryanın ömrü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Doğaya daha çok plastik kazandıralım yani.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netfaruk 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 2 yıl
Amd64x2
Dünyamızın geleceği için ampüle hayır, pet şişeye evet.

yorumunu görünce bu video aklıma geldi :D

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 2 yıl
aslında fikir çok eski ama bu yöntem yeni,
ilk olarak Brezilya'da yapılmıştı. çünkü ordaki barakalarda gündüz bile karanlık dip dibe oldukları için.
sabah.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
uzun zaman önce yabancı tv kanalında filipinlerin favellalarında tesadüfen keşfedilen uygulamanın teneke şıngılıdan daldırılan pet şişedeki suyun olmazsa olmazı, çamaşır suyu (klor) içermesi gerektiğine değiniyordu.
yazıda bahsedilen güneş paneli, çevirici düzenek, batarya ve LED olayda yer almıyordu, hiç değinilmedi ve ilişkilendirilmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Ekrem hocam ışık kaynağı olan pet şişe değil, içerisindeki LED ampül. Pet şişe sadece ampüldeki cam kısmın görevini görüyor.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 2 yıl Firaristt
Firaristt
Ekrem hocam ışık kaynağı olan pet şişe değil, içerisindeki LED ampül. Pet şişe sadece ampüldeki cam kısmın görevini görüyor.

LED ampüllerden önce yerel halk şişe içerisine su doldurarak güneş ışığını yansıtmaya çalışıyormuş. Hatta bu konsepti pazarlayıp satan alüminyum doğramacılar da varmış. Başka bir videoda görmüştüm konuyu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONIONBUD 2 yıl
Bunu alana yanında minik rüzgar türbini ile elektrik üreten aparat vermeliler.İyi bir rüzgar o naif düzeneği bozar bence ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montevo 2 yıl
elektrik şirketleri bunu beğenmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Bunu daha önce bir yerde görmüştüm, elektrik düzeneği değil de, sodyum hipoklorit ve başka bir takım kimyasallar ile kemoluminesans etkisi gereğince ışık üretmişlerdi.
Evet, kemoluminesans. Chemoluminescence diye yazılır. Chemi de derler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6591 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
liter of light, myshelter foundation ve
5 etiket daha Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti mobilin yolunu tuttu 2 yıl Japonya'da ilk ‘’yeniden programlanmış’’ kök hücre nakli gerçekleştirildi 2 yıl Prison Break efsanesi yeniden ekranlarda: İlk 5 dakika yayınlandı 2 yıl Roland'ın kurucusu Ikutaro Kakehashi hayatını kaybetti 2 yıl Amerika kömür kullanımını azalttı 2 yıl Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı eski cihazlarda da çalışıyor 2 yıl Bilim insanları basit robotları manyetik alanlarla kontrol etmeyi keşfetti 2 yıl Nintendo Switch’in bükülme sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl Samsung, Galaxy S8'in parmak izi sensöründe hata yaptığını biliyordu 2 yıl Dünyada yenilenebilir enerjide rekor artış: Türkiye’de durum ne? 2 yıl Dyson, elektrikli otomobil fikrini rafa kaldırdı 2 yıl LG G6′nın Türkiye fiyatı ve satış tarihi netlik kazandı 2 yıl Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli güneş paneli üreticilerine ek vergi getirildi! 2 yıl Apple yeni iPhone'lar için kendi grafik işlemcisini üretecek 2 yıl YTÜ Otomotiv Teknolojileri Etkinliği'17 başlıyor 2 yıl Turkcell 4.5G ile kullanıcıların data kullanımı yüzde 92 arttı 2 yıl HTC U amiral gemisi 6GB RAM ve Snapdragon 835'le geliyor 2 yıl Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor 2 yıl Mobilite: Galaxy S8 yorumlarımız, HTC U, LG G6 ve dahası... 2 yıl Davut Sapanı: İsrail rüya projeyi tamamladı! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Liter of Light projesi pet şişeleri ışık kaynağına dönüştürüyor Sonraki Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 hakkında bilmeniz gerekenler 2 yıl Smart TVler yayın sinyali üzerinden ele geçirilebiliyor 2 yıl Teknoloji devlerinden ilginç 1 Nisan şakaları 2 yıl Uçan ve kapıya kadar teslimat yapan robot 2 yıl Çift kameralı Moto X 2017’nin yeni bir fotoğrafı ve özellikleri sızdırıldı 2 yıl Silahlandırılmış polis droneları gerçek oluyor 2 yıl Mercedes, 10 sene içerisinde sürücüsüz otomobil üretebileceğini düşünmüyor 2 yıl Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere 2 yıl DDR5 standardı 2020 yılına yetişiyor 2 yıl iPhone 7 Foxconn’a yaradı: Şirket yüzde 30 gelir artışı sağladı 2 yıl Mad Catz iflas erteleme istedi 2 yıl Exynos 8895'li Galaxy S8, Snapdragon 835'li modeli gölgede bıraktı 2 yıl Casper VIA F1 incelemesi "Şık tasarım, Çift arka kamera" 2 yıl Xiaomi Mi 6 30 MP kameraya sahip olabilir 2 yıl Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı 2 yıl ABD’nin telekomünikasyon devleri: İnternet verilerini satmayacağız 2 yıl Çılgın ASUS sistemler ve RGB devrimi özel video 2 yıl Vahşi doğada nesli tükendiği sanılan köpek türü görüntülendi 2 yıl It fragmanı interneti salladı; Hızlı ve Öfkeli'nin rekorunu kırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim