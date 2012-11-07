Live Messenger yerini Skype'a bırakıyor 

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Microsoft'un en popüler hizmetlerinden birisi olan ve yıllardır yoğun olarak kullanılan eski adıyla MSN Messenger, yeni adıyla Live Messenger, Skype ile birleşmeye hazırlanıyor.
Kısa süre önce Skype 6.0 sürümü ile Messenger hesap bilgileri ile Skype'a girişin önü açılmıştı. Şimdi ikinci adım olan Skype birleşmesinin başladığı resmen duyuruldu.
2013 yılının ilk aylarında tüm dünyada Messenger emekliye ayrılacak ve Messenger arkadaş listesine Skype içerisinden erişilebilecek. Sadece Çin'de Messenger kullanımı devam edecek.
Microsoft, birkaç aydır bu birleşimin altyapısını hazırlıyor. Geçiş yapan kullanıcılara ileride özel tekliflerin sunulacağı belirtiliyor. Halı hazırda Messenger hesabı ile Skype'a giren kullanıcılar, arkadaş listesine erişebiliyor.
Kısa süre önce Skype 6.0 sürümü ile Messenger hesap bilgileri ile Skype'a girişin önü açılmıştı. Şimdi ikinci adım olan Skype birleşmesinin başladığı resmen duyuruldu.
2013 yılının ilk aylarında tüm dünyada Messenger emekliye ayrılacak ve Messenger arkadaş listesine Skype içerisinden erişilebilecek. Sadece Çin'de Messenger kullanımı devam edecek.
Microsoft, birkaç aydır bu birleşimin altyapısını hazırlıyor. Geçiş yapan kullanıcılara ileride özel tekliflerin sunulacağı belirtiliyor. Halı hazırda Messenger hesabı ile Skype'a giren kullanıcılar, arkadaş listesine erişebiliyor.
http://blogs.skype.com/en/2012/11/skypewlm.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vakti zamanında ilk hotmail adresi alanlar arasındaydık
daha sonra ICQ dan msne ilk geçenler arasındaydık.
ama gün oldu facebook msnin özelliklerini de barındıracak uygulamalara el atınca msnin de popülerliği git gide azaldı.
bence msni asıl popülerlikten uzaklaştıran facebook değil; görünmez moduydu. görünmez modundan önce 250 kişilik online listesi; birden bire 20 30 kişiye inmişti daha sonra ise 0 kişi online bir de face bakıyorsunuz herkes orada...
hal böyle olunca msn yavaş yavaş popülerlikten uzaklaştı. skype geçmesi ise msni tamamen bitirir. her 10 kişiden 6 sı skype'e geçmekten üşenecektir.
merak ettiğim birşey var msn listesini skype listesine güncellemesem hiç bir şekilde açamayacakmıyım?
senin gibiler de lazım foruma
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