Live Messenger yerini Skype'a bırakıyor 





Microsoft'un en popüler hizmetlerinden birisi olan ve yıllardır yoğun olarak kullanılan eski adıyla MSN Messenger, yeni adıyla Live Messenger, Skype ile birleşmeye hazırlanıyor.



Kısa süre önce Skype 6.0 sürümü ile Messenger hesap bilgileri ile Skype'a girişin önü açılmıştı. Şimdi ikinci adım olan Skype birleşmesinin başladığı resmen duyuruldu.



2013 yılının ilk aylarında tüm dünyada Messenger emekliye ayrılacak ve Messenger arkadaş listesine Skype içerisinden erişilebilecek. Sadece Çin'de Messenger kullanımı devam edecek.



Microsoft, birkaç aydır bu birleşimin altyapısını hazırlıyor. Geçiş yapan kullanıcılara ileride özel tekliflerin sunulacağı belirtiliyor. Halı hazırda Messenger hesabı ile Skype'a giren kullanıcılar, arkadaş listesine erişebiliyor.



http://blogs.skype.com/en/2012/11/skypewlm.html