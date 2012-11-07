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Live Messenger yerini Skype'a bırakıyor 

6 yıl
10b
1
116
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un en popüler hizmetlerinden birisi olan ve yıllardır yoğun olarak kullanılan eski adıyla MSN Messenger, yeni adıyla Live Messenger, Skype ile birleşmeye hazırlanıyor. 

Kısa süre önce Skype 6.0 sürümü ile Messenger hesap bilgileri ile Skype'a girişin önü açılmıştı. Şimdi ikinci adım olan Skype birleşmesinin başladığı resmen duyuruldu. 

2013 yılının ilk aylarında tüm dünyada Messenger emekliye ayrılacak ve Messenger arkadaş listesine Skype içerisinden erişilebilecek. Sadece Çin'de Messenger kullanımı devam edecek. 

Microsoft, birkaç aydır bu birleşimin altyapısını hazırlıyor. Geçiş yapan kullanıcılara ileride özel tekliflerin sunulacağı belirtiliyor. Halı hazırda Messenger hesabı ile Skype'a giren kullanıcılar, arkadaş listesine erişebiliyor. 

http://blogs.skype.com/en/2012/11/skypewlm.html Yorum Yaz
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Puzzles 6 yıl en beğenilen
Zaten gittikçe önemini yitirmişti. Bir nesli büyüttü hafife almayın msn i
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cy_x 6 yıl
icq gitti msn gidiyo darısı facebook'un başına.
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DH Misafiri 5 yıl
msn adreslerimi skype de göremiyorum 6.3 sürümü kadırılamıyor diyor ne yapabilirim
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba, msn den skype a mecburen geçtim,kimseden mesaj alamıyorum, arkadaşlar gönderdik diyorlar ama ben göremiyorum, onlar benden gideni görüyorlarmış, bu sorun nasıl çözülür, yardım lütfen, cevaplar için şimdiden teşekkürler.
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W-Cat 6 yıl
Cok kotu oldu bence
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TürkDeveloper 6 yıl
Çok iyi oldu gayet güzelde çalışıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar msn den skype ye geçince geln kutusundaki mesajlarımızda aynen karşımızda olacak mı, yoksa silinip boş bi halde mi bulucaz....?
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Dwight Stifler 6 yıl
buda bi tahtı bırakamadı napıyo giderayak belki eski popülerliğim geri gelir diye naz mı yapıyo
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eozenir 6 yıl
anlamadığım bişi var. bu windows live messenger kalkıyor ama live temel parçalarda olan windows live mail programını kullanmaya devam edecekmiyiz?
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DarK-CasTLe 6 yıl
ne günlerdi.
vakti zamanında ilk hotmail adresi alanlar arasındaydık
daha sonra ICQ dan msne ilk geçenler arasındaydık.
ama gün oldu facebook msnin özelliklerini de barındıracak uygulamalara el atınca msnin de popülerliği git gide azaldı.
bence msni asıl popülerlikten uzaklaştıran facebook değil; görünmez moduydu. görünmez modundan önce 250 kişilik online listesi; birden bire 20 30 kişiye inmişti daha sonra ise 0 kişi online bir de face bakıyorsunuz herkes orada...
hal böyle olunca msn yavaş yavaş popülerlikten uzaklaştı. skype geçmesi ise msni tamamen bitirir. her 10 kişiden 6 sı skype'e geçmekten üşenecektir.

merak ettiğim birşey var msn listesini skype listesine güncellemesem hiç bir şekilde açamayacakmıyım?
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bkaakco 6 yıl
Skype Messenger'a katılsa daha iyiydi...
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Dwight Stifler 6 yıl
Twitter varken msnde neymis
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volkano79 6 yıl
ya arkadaşlar ben skype de msnde kullanıyordum bugün msne güncelleme geldi kabul ettim msni silndi bilgisayardan skype kaldı fakat skype den messenger kullanan arkadaşlarla yazışabiliyorum ama cam açamıyorum karşıda cam sekmem bile çıkmıyormuş ben davet gönderiyorum ama oda açılmıyor .Kurulu düzenimizin içine ettiler yine nasıl gidercez bu sorunu deneyen varmı
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The Raider 6 yıl Dwight Stifler
Cevaplanan Mesajlar(1)

Twitter varken msnde neymis


senin gibiler de lazım foruma
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ALBAY 6 yıl
Biz mirc zamanlarını biliriz msnde neymiş?
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