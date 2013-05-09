Dünyanın en büyük çok uluslu askeri ve havacılık şirketlerinden Lockheed Martin, Alan Savunma Anti-Mühimmat sistemi (ADAM) için yeni bir video yayınladı.

ADAM (Area Defense Anti-Munitions) kod adlı askeri savunma sistemi, üzerinde yer alan 10-kilovat gücündeki lazer ve optik sistemler ile hedeflerin 5 KM içerisinde izlenmesine ve 2 KM içerisinde yok edilmesine imkan verebiliyor. Kitlendiği roket, insansız hava araçları ya da ufak tekneleri yüksek enerjili lazer (HEL) aktarımı ile yok eden sistem, taşınabilir yapısı ile de istenilen her türlü bölgeye konumlandırılabiliyor.

Çok önemli operasyon üstleri ve diğer değerli varlıkların kısa mesafeden korunması için geliştirilen ADAM, Lockheed Martin tarafından yayınlanan yeni video üzerinde de görüldüğü gibi kitlendiği hedefleri çok kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırabiliyor. 30 yıldan fazla bir süredir yüksek enerjili lazer (HEL) sistemler üzerinde çalıştığı belirtilen Lockheed Martin tarafından yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2013/may/0507-ss-adam.html