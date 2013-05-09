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Lockheed Martin, Alan Savunma Anti-Mühimmat sistemi (ADAM) için yeni bir video yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lockheed Martin, Alan Savunma Anti-Mühimmat sistemi (ADAM) için yeni bir video yayınladı
Dünyanın en büyük çok uluslu askeri ve havacılık şirketlerinden Lockheed Martin, Alan Savunma Anti-Mühimmat sistemi (ADAM) için yeni bir video yayınladı.
ADAM (Area Defense Anti-Munitions) kod adlı askeri savunma sistemi, üzerinde yer alan 10-kilovat gücündeki lazer ve optik sistemler ile hedeflerin 5 KM içerisinde izlenmesine ve 2 KM içerisinde yok edilmesine imkan verebiliyor. Kitlendiği roket, insansız hava araçları ya da ufak tekneleri yüksek enerjili lazer (HEL) aktarımı ile yok eden sistem, taşınabilir yapısı ile de istenilen her türlü bölgeye konumlandırılabiliyor.
Çok önemli operasyon üstleri ve diğer değerli varlıkların kısa mesafeden korunması için geliştirilen ADAM, Lockheed Martin tarafından yayınlanan yeni video üzerinde de görüldüğü gibi kitlendiği hedefleri çok kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırabiliyor. 30 yıldan fazla bir süredir yüksek enerjili lazer (HEL) sistemler üzerinde çalıştığı belirtilen Lockheed Martin tarafından yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2013/may/0507-ss-adam.html Yorum Yaz
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ColorTR 6 yıl en beğenilen
Son gelişmelerden sonra bariz ki biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz, adıda belli, ADAM'ın dibi.
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camoka5 6 yıl
DemirAlkan
Roketin yüzeyini ısıya dirençli maddelerle (uzay mekiklerinde kullanılan) kaplarsın olur biter.

Gazete kağıdına mı saracaksın roketi şarap gibi. Roketin maliyetini kaç katına çıkarman gerekli onu yapmak için. Nasıl olur biter.
Adam o lazeri oraya, sen o roketi ipek kumaşlara sarasın diye koyuyor zaten. Sarasın ki maliyeti artsın sende o roketi atmadan önce 5 defa düşün. 20 tane atabilecekken 5 tane atabil diye.
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akgun2347 6 yıl
iki şirketin birleşmesinden sonra l.martin çok yol aldı bu şirkete hayranım ve BİLMEYENLER İÇİN IRON MAN DEKİ STARK INDUSTRİES İN ORJİNALİ yani senaristin kopyaladığı şirket bu tüm amerikan savunma parası bu şirkete gidiyor sadece lockheed martin ve stark ındustris logolarına bakın
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aozgec 6 yıl
bir de sitenin adının gerçekten değişmesi gerekli. yada bizim donanımdan anladığımız ile sitenin anladığı farklı sanırsam.
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aozgec 6 yıl
lazer bir an olsun ayrılmıyor roketten. bundan koşarak kaçmak imkansız olur sanırım. war of worlds gerçek oluyor sanırımmm...
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deniz_sea 6 yıl
ADAM önce bunu yapacak sonra bu ışını yansıtan roket yapacak. Yoksa nasıl para kazanacaklar. Hep aynı işler. Önce virüsü buluyorlar, sonra Antivirüsü salıyorlar.
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AsDErA 6 yıl
Boş iş bu, filmlerdeki gibi yansıtıcı paneller yapılabilir. Görecüüük baaam.
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Yosunluel 6 yıl
Roketin yüzeyini ısıya dirençli maddelerle (uzay mekiklerinde kullanılan) kaplarsın olur biter.
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DH Misafiri 6 yıl
anlamadığım, lazer bir ışık demeti değil mi, adamlar füzeyi ışığı yansıtacak şekilde kaplama yapsa bu silah işlemeyecek. Yani çizgi filmlerde gördüğümüz ayna ile lazeri yansıtıp hedef yönlendirme yapılabilir pek ala.
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yc#1 6 yıl
C&C: Generals'deki Paladin tankları da GLA roketlerine karşı savunma sitemine sahipti. Teknolojiler yavaş yavaş gerçek yaşama uyarlanıyor.
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K.can.tas 6 yıl
Adamlar yapıyor
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lyridder 6 yıl
Gerçekten etkileyici; yakında lazer silahlı askerleri de göreceğiz galiba.
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