Lockheed Martin, otonom hareket eden konvoy testleri yapıyor

Haber Editörü
İnsansız araçların ilk etapta merkezden bağımsız olarak keşif yapabilmesini ve bilgi aktarabilmesini sağlayan bilim dünyası şimdi de bu araçların bir konvoy halinde hareket edebilmesi için çalışıyor.
Konvoy halinde giden sürücüsüz arabalar ve insansız hava araçlarından sonra şimdi de taktik yer araçlarının konvoy halinde hareket etmesi test ediliyor.
Lockheed Martin ve ABD ordusu ortaklığında başlatılan projede Teksas civarında otonom konvoyların testleri yapılıyor. Autonomous Mobility Appliqué System - AMAS olarak adlandırılan projede, farklı modeldeki taktik yer araçları bir konvoy halinde, tanımlanmış güzergah boyunca bir noktadan bir noktaya malzeme ve ekipman taşıyor.
Test çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, konvoy sürücülü araçlar gibi yola çıkan her türlü engelden başarıyla kaçınabiliyor. Projenin amacı riskli veya nükleer saldırıya uğramış kargoları sürücüsü konvoylarla taşıyarak asker kaybını en aza indirmek.
http://www.slashgear.com/lockheed-martin-and-us-army-complete-urban-environment-autonomous-convoy-demo-31315215/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 cevap
1) Türkiye'deki mühendislik eğitimi ile özellikle Amerika'daki eğitimler farklı. Bizde eline anahtar almamış, somunla civatayı ayırt edemeyen, dizel motorlarda hala buji arayan mezunlarımız varken; seçkin yurt dışı üniversitelerinde 2. yılın 2. yarı yılı ile pratik eğitim başlıyor. Eğer bir Ar-Ge videosu izlerseniz parça söküp takma ve ayarlarını mühendis yapıyor tekniker sadece ortamı hazırlıyor bizde ise mühendis uzaktan bakar..
2) İmkanlar dahilinde yapılacak şeyler var, yapılamayacaklar var. Burada mühendis yeni bir şey buldum derse aforoz ederler.değer yok. Bu değeri veren şirketlerde bi elin parmağını geçmez. Unutmayın ki gelişim büyük sanayiinin büyük düşünmesi ile değil küçük sanayiinin geniş düşünmesi olur. Türkiye'deki prof. doç. vs elemanları mevki için prof olayım diye gereksiz yazı yazıp puanını artırma çabasında. Hal böyle olunca adam ders mi versin. araştırmamı yapsın yada bu araştırmayı yazacam diye aylarınımı harcasın. Yurt dışında eğtimci ve araştırmacı ayrılıyor.. Eğitimci sadece derse girer öğrenci yetiştirirken, araştırmacı uzman olduğu işin yeniliklerni çıkarıyor ortaya. Bu ufak ama devasa fark, yukarıdaki gibi bir gelişme olmasada, uzaya adam götürecek bir fark...
3) Tüm bunların dışında türkiyede özgür düşünce kısıtlaması var. bugün büyüklerin nemalandığı herhangi bir işe girmeye kalkın eğer sizin bu alanda başarılı olacağınızı görürlerse sizi ezmeye çalışıyor. Bu özel şirketler için değil geçmiş ve günümüz devlet yapılanmasındada olağan birşey.Bknz güncel olaylar...
Eğer ki imkanın ve özgür düşüncenin benim ülkemde de önü açılsa, inanın bu haberdeki konvoya benim mühendisim halay çektirir...
Madem Odtü veya Boğaziçinden Mezun olununca, Birşey olunuyor; okumanın yaşı yok buyrun meydan sizde....
Burada insan canının değeri olmadığı için böyle projelere de gerek yok.