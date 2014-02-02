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Lockheed Martin, otonom hareket eden konvoy testleri yapıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Lockheed Martin, otonom hareket eden konvoy testleri yapıyor

İnsansız araçların ilk etapta merkezden bağımsız olarak keşif yapabilmesini ve bilgi aktarabilmesini sağlayan bilim dünyası şimdi de bu araçların bir konvoy halinde hareket edebilmesi için çalışıyor.

Konvoy halinde giden sürücüsüz arabalar ve insansız hava araçlarından sonra şimdi de taktik yer araçlarının konvoy halinde hareket etmesi test ediliyor. 

Lockheed Martin ve ABD ordusu ortaklığında başlatılan projede Teksas civarında otonom konvoyların testleri yapılıyor.  Autonomous Mobility Appliqué System - AMAS olarak adlandırılan projede, farklı modeldeki taktik yer araçları bir konvoy halinde, tanımlanmış güzergah boyunca bir noktadan bir noktaya malzeme ve ekipman taşıyor. 

Test çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, konvoy sürücülü araçlar gibi yola çıkan her türlü engelden başarıyla kaçınabiliyor. Projenin amacı riskli veya nükleer saldırıya uğramış kargoları sürücüsü konvoylarla taşıyarak asker kaybını en aza indirmek.  

http://www.slashgear.com/lockheed-martin-and-us-army-complete-urban-environment-autonomous-convoy-demo-31315215/ Yorum Yaz
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mustiki212 5 yıl en beğenilen OSINOS
OSINOS

Türkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Boğaziçi yada odtü dünya çapındadır efendim dersiğiz..

3 cevap

1) Türkiye'deki mühendislik eğitimi ile özellikle Amerika'daki eğitimler farklı. Bizde eline anahtar almamış, somunla civatayı ayırt edemeyen, dizel motorlarda hala buji arayan mezunlarımız varken; seçkin yurt dışı üniversitelerinde 2. yılın 2. yarı yılı ile pratik eğitim başlıyor. Eğer bir Ar-Ge videosu izlerseniz parça söküp takma ve ayarlarını mühendis yapıyor tekniker sadece ortamı hazırlıyor bizde ise mühendis uzaktan bakar..

2) İmkanlar dahilinde yapılacak şeyler var, yapılamayacaklar var. Burada mühendis yeni bir şey buldum derse aforoz ederler.değer yok. Bu değeri veren şirketlerde bi elin parmağını geçmez. Unutmayın ki gelişim büyük sanayiinin büyük düşünmesi ile değil küçük sanayiinin geniş düşünmesi olur. Türkiye'deki prof. doç. vs elemanları mevki için prof olayım diye gereksiz yazı yazıp puanını artırma çabasında. Hal böyle olunca adam ders mi versin. araştırmamı yapsın yada bu araştırmayı yazacam diye aylarınımı harcasın. Yurt dışında eğtimci ve araştırmacı ayrılıyor.. Eğitimci sadece derse girer öğrenci yetiştirirken, araştırmacı uzman olduğu işin yeniliklerni çıkarıyor ortaya. Bu ufak ama devasa fark, yukarıdaki gibi bir gelişme olmasada, uzaya adam götürecek bir fark...

3) Tüm bunların dışında türkiyede özgür düşünce kısıtlaması var. bugün büyüklerin nemalandığı herhangi bir işe girmeye kalkın eğer sizin bu alanda başarılı olacağınızı görürlerse sizi ezmeye çalışıyor. Bu özel şirketler için değil geçmiş ve günümüz devlet yapılanmasındada olağan birşey.Bknz güncel olaylar...

Eğer ki imkanın ve özgür düşüncenin benim ülkemde de önü açılsa, inanın bu haberdeki konvoya benim mühendisim halay çektirir...

Madem Odtü veya Boğaziçinden Mezun olununca, Birşey olunuyor; okumanın yaşı yok buyrun meydan sizde....
OSINOSTürkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Bo...
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Umutcan 5 yıl OSINOS
OSINOS

Türkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Boğaziçi yada odtü dünya çapındadır efendim dersiğiz..

Burada insan canının değeri olmadığı için böyle projelere de gerek yok.
OSINOSTürkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Bo...
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MegaWolt38 5 yıl
O kadar mühendis mezun veriyoruz ama %90'ı boş. Sözde bilgisayar mühendisi arkadaşlarım var adamların ne yazılımdan haberi var ne güncel teknolojiden. Detaylara inersek saymakla bitmez. İnşaat mühendisi arkadaşım var, bitirme projesinde binaya merdiven koymayı unutmuş.! Eğitimin sözde olduğu ülkedeki mezun mühendislerden birşey beklemek yanlış.
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Rizeli55 5 yıl
Gene bir ABD haberi ve şikayetçi yorumlar....

Bi kere tüketimin olmadığı üretimsel bir model iktisatta yok...Abd de tüketim de var...tüketim ; kapitalizmin kendi kendini geliştirmede kullandığı en önemli unsurdur...bir şirket ne kadar çok satarsa o kadar arge ye yatırım yapar...tüketmeden üretmek sol ütopik bir kavram...

Ülkemizde bi kere üniversiteler devlet kurumu...yarışma yok...yani kapitalizmin kapsama alanı dışında...

Bir ara kulağıma geldi Almanya da makina müh geliştiriyor mesela bmw alıyor hoca para kazanıyor deniyor...bizde hoca var...sorun : bmw yok...yani bilimsel birikimin kullanılacağı PİYASA yok...sosyal devletlerde en zengin devlettir...normal bi durum...

Abd de silah sanayisinin gelişiminde silah serbestliğinin de rolü var...halk hobi vs niyetine silah alıyor...bizde ateşli ateşsiz silahların tamamına yakını yasak...güclü devlet paradigması gereği...Abd de halka kıyasla devlet çokta güçlü değil...

Şunuda unutmamak lazım Abd de eğitim sektörü ticaret hacminde , üni harçları onbinlerce dolar ...bizde 2000-3000 tl lik harcı bile ödememek için parasız eğitim eylemi yapılıyordu...yani kıyaslayacaksanız böyle kıyaslayın...

Ufak bir ekleme...Bizde niye siyasi yarış kıran kırana geçer?...Birçok neden bu sorunun cevabında...
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ardarda45 5 yıl
fazla söze gerek yok eğitim sistemi ve üstümüzdeki vasıfsızlar...
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cripo 5 yıl
Genç mühendiizler rahatsız.
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keskin53 5 yıl
arabalardan bir kopruden atlasa digeride mi atlayacak konvoyu bozma
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Foxbat 5 yıl
ABD Ordusu Irak ve Afganistan'da en ağır kayıpları konvoy baskınlarında veriyor. Belli bir noktada ABD askerileri önce ateşle baskı altına alınıyor. Aslı hedef ise ateş caltındaki birliğe desteğe giden konvoy. Özellikle pusuya düşen takviye konvoylarında çok ciddi kayıplar veri ABD. O yüzden bu iş üzerinde 10 yıldır ciddi ciddi çalışıyorlar ki başarılı da olmaya başlamışlar.
Yukarıdaki tartışmaya gelince: ABD Avrupa vs.'de iyi fikir para eder. Bizde ise rütbe konuşur. Dün gelmiş çocuk dahiyane bir fikir ürets bile adamdan sayılmaz. O yüzden bizde işler oralardaki gibi yürümez. Bize Abilerin ve garantici patronların sözü geçer.
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aspirin_00 5 yıl
türkiyede 300 bin işsiz öğretmen var kaldıki mühendisler bir şeyler üretsin.
hangi ülkede bu kadar işsiz öüretmen barındırıyor 11 yılda 13 kere sınav sistemi değişti. onlarca üniversite mezunu var 4 tane dilin olsun sana diyecekleri git tercümanlık yap böyle zihnyetin böyle ayıbın bulunduğu bir ülkede çok şey beklememek gerek zihniyet değişmedikten sonra çok okuruz bu tip haberleri.
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OSINOS 5 yıl
Türkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Boğaziçi yada odtü dünya çapındadır efendim dersiğiz..
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Umutcan 5 yıl OSINOS
OSINOS

Türkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Boğaziçi yada odtü dünya çapındadır efendim dersiğiz..

Burada insan canının değeri olmadığı için böyle projelere de gerek yok.
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mustiki212 5 yıl OSINOS
OSINOS

Türkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Boğaziçi yada odtü dünya çapındadır efendim dersiğiz..

3 cevap

1) Türkiye'deki mühendislik eğitimi ile özellikle Amerika'daki eğitimler farklı. Bizde eline anahtar almamış, somunla civatayı ayırt edemeyen, dizel motorlarda hala buji arayan mezunlarımız varken; seçkin yurt dışı üniversitelerinde 2. yılın 2. yarı yılı ile pratik eğitim başlıyor. Eğer bir Ar-Ge videosu izlerseniz parça söküp takma ve ayarlarını mühendis yapıyor tekniker sadece ortamı hazırlıyor bizde ise mühendis uzaktan bakar..

2) İmkanlar dahilinde yapılacak şeyler var, yapılamayacaklar var. Burada mühendis yeni bir şey buldum derse aforoz ederler.değer yok. Bu değeri veren şirketlerde bi elin parmağını geçmez. Unutmayın ki gelişim büyük sanayiinin büyük düşünmesi ile değil küçük sanayiinin geniş düşünmesi olur. Türkiye'deki prof. doç. vs elemanları mevki için prof olayım diye gereksiz yazı yazıp puanını artırma çabasında. Hal böyle olunca adam ders mi versin. araştırmamı yapsın yada bu araştırmayı yazacam diye aylarınımı harcasın. Yurt dışında eğtimci ve araştırmacı ayrılıyor.. Eğitimci sadece derse girer öğrenci yetiştirirken, araştırmacı uzman olduğu işin yeniliklerni çıkarıyor ortaya. Bu ufak ama devasa fark, yukarıdaki gibi bir gelişme olmasada, uzaya adam götürecek bir fark...

3) Tüm bunların dışında türkiyede özgür düşünce kısıtlaması var. bugün büyüklerin nemalandığı herhangi bir işe girmeye kalkın eğer sizin bu alanda başarılı olacağınızı görürlerse sizi ezmeye çalışıyor. Bu özel şirketler için değil geçmiş ve günümüz devlet yapılanmasındada olağan birşey.Bknz güncel olaylar...

Eğer ki imkanın ve özgür düşüncenin benim ülkemde de önü açılsa, inanın bu haberdeki konvoya benim mühendisim halay çektirir...

Madem Odtü veya Boğaziçinden Mezun olununca, Birşey olunuyor; okumanın yaşı yok buyrun meydan sizde....
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Guest-4A2756470 5 yıl OSINOS
OSINOS

Türkiye'de onlarca üniversiteden maezun onlarca mühendis var ve bu adamlar ne yapar neyle uğraşır düşünmek lazım.. Yeri geldimi Boğaziçi yada odtü dünya çapındadır efendim dersiğiz..

Sadece merak, sizin ne tür bir faydanız buluşunuz oldu ?
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