Lockheed Martin, otonom hareket eden konvoy testleri yapıyor





İnsansız araçların ilk etapta merkezden bağımsız olarak keşif yapabilmesini ve bilgi aktarabilmesini sağlayan bilim dünyası şimdi de bu araçların bir konvoy halinde hareket edebilmesi için çalışıyor.





Konvoy halinde giden sürücüsüz arabalar ve insansız hava araçlarından sonra şimdi de taktik yer araçlarının konvoy halinde hareket etmesi test ediliyor.





Lockheed Martin ve ABD ordusu ortaklığında başlatılan projede Teksas civarında otonom konvoyların testleri yapılıyor. Autonomous Mobility Appliqué System - AMAS olarak adlandırılan projede, farklı modeldeki taktik yer araçları bir konvoy halinde, tanımlanmış güzergah boyunca bir noktadan bir noktaya malzeme ve ekipman taşıyor.





Test çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, konvoy sürücülü araçlar gibi yola çıkan her türlü engelden başarıyla kaçınabiliyor. Projenin amacı riskli veya nükleer saldırıya uğramış kargoları sürücüsü konvoylarla taşıyarak asker kaybını en aza indirmek.

http://www.slashgear.com/lockheed-martin-and-us-army-complete-urban-environment-autonomous-convoy-demo-31315215/