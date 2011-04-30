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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech 2011 mali yılı son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl
15,5b
1
15
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar kullanıcıları için çevrebirimleri ve oyunculara yönelik çeşitli ekipmanlar hazırlayan Logitech, 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemde Logitech, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış ile 525 milyon dolar gelir elde ederken, net kartı ise bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında 24.5 milyon dolar seviyesinden 2.8 milyon dolara kadar geriledi. 2011 mali yılının tamamı ise Logitech için çok daha güçlü bir tabloyu işaret ediyor. 2.36 milyar dolar gelir elde eden firmanın net karı, bir önceki yıl ile kıyaslandığında iki kat artış ile 128.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Logitech'in başkanı ve tepe yöneticisi Gerald P. Quindlen konuyla ilgili açıklamasında, "Şirketimiz için 2011 mali yılı son derece güçlü bir yıldı, satışlarımızı %20 oranında arttı ve operasyonel karımız, LifeSize bölümü ile Amerika ve Asya perakend bölgeleri sayesinde neredeyse iki kat arttı." dedi.

Logitech, 2012 mali yılı içinse 2.6 milyar dolar civarında gelir bekliyor.

* Editörün Notu: Bazı firmaların finansal takvimleri değişik dönemlerde başladığından, 2011 mali yılının ilk çeyreği, ilgili yılın son çeyreği olabiliyor.


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birolmth 7 yıl
DH Misafiri
M1A2Abramsg serisi klavyeler aşırı pahalı olduğu için yapılmıyor. eğer Türkçe karakterli yaparlarsa ve satmazsa büyük zarara girerler bildiğim kadarı ile dünyada g klavyeler hep ingilizce karakterli.ayrıca bu işi bu kadar büyütmeyin ben 1 hafta geçmeden alışmıştım
bende şuanda G serisi bir klavye kullanıyorum açıkcası türkçe karakterlerin klavye üzerinde olmaması aslında o kadarda büyük bir problem değil alışılıyor, fakat premium bir ürün alıyoruz ve normal bir ürünün 10 katı para veriyoruz. Maliyeti ne kadar farkedebilir ki 10 tl pahalıya satılsın ama bizim için TÜRKÇE klavye üretilmeli, biz kendimizi özel hissetmek istiyoruz bu kadar para vermemizin altında yatan bu.Yorumları okuduktan sonra logitech kullanıcılarının aslında fan olduğunu gördüm kendimde dahil, herkes körü körüne bağlanmış. şuanda çıkarsam bir apartmandaki herkesin bütün aksesuar ihtiyacını karşalayacak kadar logitech ürünüm var, hepsi seri halinde en ilkel halinden en günceline kadar hepsini aldım. Eğer bir logitech yetkilisi bu yazımı okuyorsa duysun logitech premium modellerini TÜRKÇE üretene kadar bir daha logitech ürün almayacağım, bu süreçte de size kazandırdığım bütün müşterileri kaybettireceğim. sanırım artık razera bir şans tanımanın vakti gelmiş.

arkadaşlar,
g serisinin türkçe klavyeri cok yakında satılıyormuş ole duyumlar aldım umarım cok yakında elımızın altında olr:D
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DH Misafiri 8 yıl
Logitech bir markadan çok tutkudur. Bir kez kullanmaya başladınız mı, ondan kaçınız olmaz.
3 senedir Logitech markasına ait çeşitli ürünler kullanıyorum ve tek bir sorunla karşılaşmadım. Bu kadar mı kaliteli olur dedirtecek türden donanımları var. Kazandıkları milyar-milyon dolarları fazlasıyla hakediyor. Şiddetle tavsiye ederim, biran önce bu tutkuyla tanışın.
Logitech Z-5500
Logitech G-19
Logitech G-5
Logitech 720p Webcam
Forever, Logitech :)
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DH Misafiri 8 yıl
M1A2Abrams
g serisi klavyeler aşırı pahalı olduğu için yapılmıyor. eğer Türkçe karakterli yaparlarsa ve satmazsa büyük zarara girerler bildiğim kadarı ile dünyada g klavyeler hep ingilizce karakterli.ayrıca bu işi bu kadar büyütmeyin ben 1 hafta geçmeden alışmıştım

bende şuanda G serisi bir klavye kullanıyorum açıkcası türkçe karakterlerin klavye üzerinde olmaması aslında o kadarda büyük bir problem değil alışılıyor, fakat premium bir ürün alıyoruz ve normal bir ürünün 10 katı para veriyoruz. Maliyeti ne kadar farkedebilir ki 10 tl pahalıya satılsın ama bizim için TÜRKÇE klavye üretilmeli, biz kendimizi özel hissetmek istiyoruz bu kadar para vermemizin altında yatan bu.
Yorumları okuduktan sonra logitech kullanıcılarının aslında "fan" olduğunu gördüm kendimde dahil, herkes körü körüne bağlanmış. şuanda çıkarsam bir apartmandaki herkesin bütün aksesuar ihtiyacını karşalayacak kadar logitech ürünüm var, hepsi seri halinde en ilkel halinden en günceline kadar hepsini aldım. Eğer bir logitech yetkilisi bu yazımı okuyorsa duysun logitech premium modellerini TÜRKÇE üretene kadar bir daha logitech ürün almayacağım, bu süreçte de size kazandırdığım bütün müşterileri kaybettireceğim. sanırım artık razer'a bir şans tanımanın vakti gelmiş.
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ugacomtr 8 yıl
eXXeLanCCe
logitechin mk710 kablosuz klavye mouseunu kullanıyorum ve Türkçe.araştırmadan saçma sapan yorum yapıyorsunuz.lawless logitechin z506 hoparlörüm var.uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum.senin nasıl oldu da patladı.hayret.11 yıldır 5+1 ses sistemi kullanıyorum.3 farklı ses sistemi kullandım,hiç patlamadı.ya şans,ya fazla voltaj yada son ses te araşı yüklenme ve son ve çok düşük ihtimal ayıplı mal.

Lütfen iyice araştırın ve sonra yorumu siz yapın. hicbir g serisi klavyesi türkce degil. üst seviye klavyelerinin hic birisi türkce degil. şikayet şeklinde mail bile göndermiş bulunmaktayım. logitech ürünlerini ben de uzun süredir kullanıyorum. bazı ürünler gercekten fabrikasyon hatalı olabiliyor (z5500 ilk serisi gibi) z5400 hoparlorlerimi aldıgım dönemde iyiki üst versiyonunu almamısım. simdiki kulaklık simgeli yeni versiyonlarında sorun bulunmamaktadır. g9 mouse kullanıyorum ve g9x versiyona gecis yapacagim. cordless rumblepad 2 gamepad kullanıyorum ve muhtesem ötesi keyif almaktayım. gözünüz kapalı logitech alabilirsiniz. herkese tavsiye ederim
not: türkce karakterli ofis ev kullanıcısına yönelik klavyeleri var onları bende biliyorum.
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Recharged 8 yıl
Kaliteli ürünler yapıyorlar.
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M1A2Abrams 8 yıl

ugacomtr

eXXeLanCCe

logitechin mk710 kablosuz klavye mouseunu kullanıyorum ve Türkçe.araştırmadan saçma sapan yorum yapıyorsunuz.lawless logitechin z506 hoparlörüm var.uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum.senin nasıl oldu da patladı.hayret.11 yıldır 5+1 ses sistemi kullanıyorum.3 farklı ses sistemi kullandım,hiç patlamadı.ya şans,ya fazla voltaj yada son ses te araşı yüklenme ve son ve çok düşük ihtimal ayıplı mal.


Lütfen iyice araştırın ve sonra yorumu siz yapın. hicbir g serisi klavyesi türkce degil. üst seviye klavyelerinin hic birisi türkce degil. şikayet şeklinde mail bile göndermiş bulunmaktayım. logitech ürünlerini ben de uzun süredir kullanıyorum. bazı ürünler gercekten fabrikasyon hatalı olabiliyor (z5500 ilk serisi gibi) z5400 hoparlorlerimi aldıgım dönemde iyiki üst versiyonunu almamısım. simdiki kulaklık simgeli yeni versiyonlarında sorun bulunmamaktadır. g9 mouse kullanıyorum ve g9x versiyona gecis yapacagim. cordless rumblepad 2 gamepad kullanıyorum ve muhtesem ötesi keyif almaktayım. gözünüz kapalı logitech alabilirsiniz. herkese tavsiye ederim
not: türkce karakterli ofis ev kullanıcısına yönelik klavyeleri var onları bende biliyorum.


g serisi klavyeler aşırı pahalı olduğu için yapılmıyor. eğer Türkçe karakterli yaparlarsa ve satmazsa büyük zarara girerler bildiğim kadarı ile dünyada g klavyeler hep ingilizce karakterli.ayrıca bu işi bu kadar büyütmeyin ben 1 hafta geçmeden alışmıştım
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Python 8 yıl
Logitech son derece kaliteli ürünler üretiyor,ben alıpta kalitesiz yada sık bozulan bişeyini görmedim,klavye mouse setleri 4-5 çeşit speakerları en kötü z5500 de sigorta atmıştı degişmesi lazımdı arayıp söledim 2 tane yedek gönderdiler evime kadar alttarafı 1 2 liralık bişey sonuçta ama hizmet destek bunlar önemli olan :)
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oricin 8 yıl
Logitech markasının ürettiği bir çok ürünü kullandım. Tüm arkadaşlarıma da bu markayı tavsiye ederim. Başka markaların (Creative, Microsoft vs.) da çevre birimlerini kullandım. Ama Logitech ayrı yerde durur. Elbette bu marka TR klavye de üretiyor. Yalnız bazı klavye modellerinde evet, Türkiye piyasası için olmadığı için, nadir de olsa sadece ENG klavye seçeneği olabiliyor.
Not: Klavye-Fare Setim Logitech MX3200, Kullandığım Gamepad Logitech Wireless Rumblepad II, Direksiyon Setim yine Logitech. Çevre birimlerinde rakipsiz.
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eXXeLanCCe 8 yıl
logitech'in mk710 kablosuz klavye mouse'unu kullanıyorum ve Türkçe.araştırmadan saçma sapan yorum yapıyorsunuz.
lawless logitech'in z506 hoparlörüm var.uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum.senin nasıl oldu da patladı.hayret.11 yıldır 5+1 ses sistemi kullanıyorum.3 farklı ses sistemi kullandım,hiç patlamadı.ya şans,ya fazla voltaj yada son ses te araşı yüklenme ve son ve çok düşük ihtimal ayıplı mal.
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TearsForFears 8 yıl
Logitech markalı hoparlörüm gece yarısı patladı.
Bir daha logitech ürünü kesinlikle almam.
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ScriptKidie 8 yıl

LawLess437

Logitech markalı hoparlörüm gece yarısı patladı.
Bir daha logitech ürünü kesinlikle almam.


patlayabilir bu çok doğal, önemli olan patladıktan sonra aldığın destektir, elektronik ürün sonuçta, kaldı ki gece yarısı hoparlör normal şartlarda pek patlamaz
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M1A2Abrams 8 yıl
isviçre firmasıdır.
gerçekten kalitesi ile özellikle müşteri memnuniyeti ile benim için logitech birinci sıradadır klavye fare vs gibi aksesuarlarda fiyat gözardı ederek hep ilk tercihim logitech olmuştur
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ugacomtr 8 yıl
keşke tr klavye üretse.. daha çok satacağına inanıyorum. güncellemesi de kolay olurdu. yeni klavye alırken tr olsa daha cazip gelir...
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