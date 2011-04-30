Logitech 2011 mali yılı son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Bilgisayar kullanıcıları için çevrebirimleri ve oyunculara yönelik çeşitli ekipmanlar hazırlayan Logitech, 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemde Logitech, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış ile 525 milyon dolar gelir elde ederken, net kartı ise bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında 24.5 milyon dolar seviyesinden 2.8 milyon dolara kadar geriledi. 2011 mali yılının tamamı ise Logitech için çok daha güçlü bir tabloyu işaret ediyor. 2.36 milyar dolar gelir elde eden firmanın net karı, bir önceki yıl ile kıyaslandığında iki kat artış ile 128.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Logitech'in başkanı ve tepe yöneticisi Gerald P. Quindlen konuyla ilgili açıklamasında, "Şirketimiz için 2011 mali yılı son derece güçlü bir yıldı, satışlarımızı %20 oranında arttı ve operasyonel karımız, LifeSize bölümü ile Amerika ve Asya perakend bölgeleri sayesinde neredeyse iki kat arttı." dedi.
Logitech, 2012 mali yılı içinse 2.6 milyar dolar civarında gelir bekliyor.
* Editörün Notu: Bazı firmaların finansal takvimleri değişik dönemlerde başladığından, 2011 mali yılının ilk çeyreği, ilgili yılın son çeyreği olabiliyor.
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arkadaşlar,
g serisinin türkçe klavyeri cok yakında satılıyormuş ole duyumlar aldım umarım cok yakında elımızın altında olr:D
3 senedir Logitech markasına ait çeşitli ürünler kullanıyorum ve tek bir sorunla karşılaşmadım. Bu kadar mı kaliteli olur dedirtecek türden donanımları var. Kazandıkları milyar-milyon dolarları fazlasıyla hakediyor. Şiddetle tavsiye ederim, biran önce bu tutkuyla tanışın.
Logitech Z-5500
Logitech G-19
Logitech G-5
Logitech 720p Webcam
Forever, Logitech :)
bende şuanda G serisi bir klavye kullanıyorum açıkcası türkçe karakterlerin klavye üzerinde olmaması aslında o kadarda büyük bir problem değil alışılıyor, fakat premium bir ürün alıyoruz ve normal bir ürünün 10 katı para veriyoruz. Maliyeti ne kadar farkedebilir ki 10 tl pahalıya satılsın ama bizim için TÜRKÇE klavye üretilmeli, biz kendimizi özel hissetmek istiyoruz bu kadar para vermemizin altında yatan bu.
Yorumları okuduktan sonra logitech kullanıcılarının aslında "fan" olduğunu gördüm kendimde dahil, herkes körü körüne bağlanmış. şuanda çıkarsam bir apartmandaki herkesin bütün aksesuar ihtiyacını karşalayacak kadar logitech ürünüm var, hepsi seri halinde en ilkel halinden en günceline kadar hepsini aldım. Eğer bir logitech yetkilisi bu yazımı okuyorsa duysun logitech premium modellerini TÜRKÇE üretene kadar bir daha logitech ürün almayacağım, bu süreçte de size kazandırdığım bütün müşterileri kaybettireceğim. sanırım artık razer'a bir şans tanımanın vakti gelmiş.
Lütfen iyice araştırın ve sonra yorumu siz yapın. hicbir g serisi klavyesi türkce degil. üst seviye klavyelerinin hic birisi türkce degil. şikayet şeklinde mail bile göndermiş bulunmaktayım. logitech ürünlerini ben de uzun süredir kullanıyorum. bazı ürünler gercekten fabrikasyon hatalı olabiliyor (z5500 ilk serisi gibi) z5400 hoparlorlerimi aldıgım dönemde iyiki üst versiyonunu almamısım. simdiki kulaklık simgeli yeni versiyonlarında sorun bulunmamaktadır. g9 mouse kullanıyorum ve g9x versiyona gecis yapacagim. cordless rumblepad 2 gamepad kullanıyorum ve muhtesem ötesi keyif almaktayım. gözünüz kapalı logitech alabilirsiniz. herkese tavsiye ederim
not: türkce karakterli ofis ev kullanıcısına yönelik klavyeleri var onları bende biliyorum.
g serisi klavyeler aşırı pahalı olduğu için yapılmıyor. eğer Türkçe karakterli yaparlarsa ve satmazsa büyük zarara girerler bildiğim kadarı ile dünyada g klavyeler hep ingilizce karakterli.ayrıca bu işi bu kadar büyütmeyin ben 1 hafta geçmeden alışmıştım
Not: Klavye-Fare Setim Logitech MX3200, Kullandığım Gamepad Logitech Wireless Rumblepad II, Direksiyon Setim yine Logitech. Çevre birimlerinde rakipsiz.
lawless logitech'in z506 hoparlörüm var.uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum.senin nasıl oldu da patladı.hayret.11 yıldır 5+1 ses sistemi kullanıyorum.3 farklı ses sistemi kullandım,hiç patlamadı.ya şans,ya fazla voltaj yada son ses te araşı yüklenme ve son ve çok düşük ihtimal ayıplı mal.
Bir daha logitech ürünü kesinlikle almam.
patlayabilir bu çok doğal, önemli olan patladıktan sonra aldığın destektir, elektronik ürün sonuçta, kaldı ki gece yarısı hoparlör normal şartlarda pek patlamaz
gerçekten kalitesi ile özellikle müşteri memnuniyeti ile benim için logitech birinci sıradadır klavye fare vs gibi aksesuarlarda fiyat gözardı ederek hep ilk tercihim logitech olmuştur