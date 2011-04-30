Logitech 2011 mali yılı son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Bilgisayar kullanıcıları için çevrebirimleri ve oyunculara yönelik çeşitli ekipmanlar hazırlayan Logitech, 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemde Logitech, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış ile 525 milyon dolar gelir elde ederken, net kartı ise bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında 24.5 milyon dolar seviyesinden 2.8 milyon dolara kadar geriledi. 2011 mali yılının tamamı ise Logitech için çok daha güçlü bir tabloyu işaret ediyor. 2.36 milyar dolar gelir elde eden firmanın net karı, bir önceki yıl ile kıyaslandığında iki kat artış ile 128.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Logitech'in başkanı ve tepe yöneticisi Gerald P. Quindlen konuyla ilgili açıklamasında, "Şirketimiz için 2011 mali yılı son derece güçlü bir yıldı, satışlarımızı %20 oranında arttı ve operasyonel karımız, LifeSize bölümü ile Amerika ve Asya perakend bölgeleri sayesinde neredeyse iki kat arttı." dedi.

Logitech, 2012 mali yılı içinse 2.6 milyar dolar civarında gelir bekliyor.

* Editörün Notu: Bazı firmaların finansal takvimleri değişik dönemlerde başladığından, 2011 mali yılının ilk çeyreği, ilgili yılın son çeyreği olabiliyor.