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Logitech G502 Proteus Core; yüzeye uyum sağlayabilen gelişmiş oyuncu faresi

5 yıl
3,8b
1
51
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech G502 Proteus Core; yüzeye uyum sağlayabilen gelişmiş oyuncu faresi
Oyuncu donanımları denildiği zaman akla gelen sayılı üreticilerden Logitech, ürün gamına G502 Proteus Core adını verdiği yeni faresini eklediği duyurdu.
Logitech'in oyunculara özel donanımlarının yer aldığı G serisine dahil edilen G502 Proteus Core, sağ el kullanımına uygun olarak oldukça dikkat çekici bir tasarım ile karşımıza geliyor. Esas farkını teknik detaylarıyla koyan fare, Delta Zero teknolojisi ile 200’den 12.000’e kadar çıkan geniş bir DPI aralığı sunuyor ve kızılötesi sensörüyle oyuncuların farklı yüzeylere uygun ayarlamalar yapmasına imkan tanıyor. Böylece her yüzeyde maksimum performans vaat eden fare, beş tane 3,6 gramlık ağırlıkla da kullanım tarzlarına göre kişiselleştirilebiliyor. 32bitlik ARM tabanlı işlemci ve depolama birimiyle 11 adet programlanabilir tuşunun atamalarını hızlı şekilde yerine getirebilen G502 Proteus Core, daha fazla detaya inmek gerekirse maksimum 40G hızlanma, saniyede 300 inç hareket izleme, 20 milyon tıklama ömrü, 1 milisaniye rapor hızı, 3 DPI göstergeli LED, maksimum tutma performansı için kauçuk kavrama yerleri ve USB kablo bağlantısı gibi özelliklerle geliyor.
Logitech'in yeni oyuncu faresi G502 Proteus Core, 80$ fiyat etiketiyle bu ay içerisinde satışa çıkıyor. Fare hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gaming.logitech.com/tr-tr/product/g502-proteus-core-tunable-gaming-mouse Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
10 yıldan fazla oldu fps oyunları oynuyorum Kesinlikle tavsiye etmiyorum attığınız yere mermi gitmiyor aim almanızı oldukça zorlaştırıyor yüzey uyumluluğu olayı sadece kendi önerdiği logitech pad lerde verimli oluyor macroları dışında fps oyunlarında adam vurmanızı oldukça zorlaştırıyor siz siz olun kesinlikle almayın bende elim kırılaydıda almayaydım keşke
1 Yanıt Yanıtla
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herocem 3 yıl DH Misafiri
Attiginiz yere mermi gitmiyordan sonrasini okumadim. Allah akil fikir versin
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DH Misafiri 4 yıl
beyler razerin sahbi kimse çok düşünmüş. adam yaptığı 1 ürünün en iyisini yapıyo. ama oyuncu olsan bile pro olmadıktan sonra öyle 200 liraymış 500 liraymışa gerek yok bence . ben çok oynuyorum ama logitech g300 yetito. adam masrafı en aza indirmiş ve füze gibi çalışıyo bu arada oyun oynayanlara logitech g300 ü öneririm!!!
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levellingdust 4 yıl
elimde paketi paketi açılmamış 0 ürün var ilgileneler olursa yazabilirler ist içi
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mkeank 4 yıl
kardes usb olanları ayırıyonda gaming keboard yada gaming mouse kablosuz olmaz işlem hızı bakımından ve hatta örn veriiym sana g710 çift usb girisine sahip kablolu bunun sebebi de işlem hızını arttırmak usb mouselerle su mouse ın fiyat acısından karsılastıramazsın
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doctor_bey 4 yıl
kimse kızmasında oyuncu faresi diye satılan ürünlere o kadar para verilmesine karşıyım,sanırım hardcore oyuncu falan olmadığım için gereksiz görüyorum ama şu an elimin altında olan 15 liralık everestin dandik faresini razer'in bazı fareleriyle karşılaştırdım,arada hiç bir fark göremedim,ama tabii oyun oynayıpta para kazanan insanlar var,onlar için daha önemlidir bunlar,ben çok fazla eyyorlamam
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Gece772 4 yıl
Ürün begendim
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TaymekHoldem 4 yıl
Fena değil 3 tane almıştım
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asiruhh1903 4 yıl
http://www.adeksstore.com/urun/logitech-g502.aspx?ttype=Instalments#pt bugünlerde indirimde adekste 155 tl ben alıcam inşallah pişman olmam :)
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esTFyz 5 yıl
Benimde 9X'im var ve aynı şekilde sağ tuş keyfine göre basıyor yada basmıyor basıyorken bir anda kendini bırakabiliyor, saçma sapan hareketler yapıyor. Daha 8 ay falan anca olmuştu.. Mouse'da kaliteyi henüz keşfedemedim... Şimdilerde SteelSeries markasının ürünlerini test ediyorum bakalım ne kadar Porfessional Gaming Gear'larmışmış :)
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leogregory 5 yıl
arkadaşlar istanbuldaysanız gameekstra'dan deneyip alabilirsiniz :)
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UzmaN345 5 yıl
Ne çok sorun yaşıyan varmış logitech'in mouse'rından... G502 beyenmiştim ama şimdi almakta kararsız kaldım...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şimdi oyuncu olmk vardı neler çıkıyor biz 5 liralık mouseler le yardırırdık
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DH Misafiri 5 yıl
Resmen Razer'dan kopyalamışlar. Naga ile G600'de öyle.. Ve pek bi değişiklik olmamış. 12.000 DPI ne gerek var :S
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