Logitech G502 Proteus Core; yüzeye uyum sağlayabilen gelişmiş oyuncu faresi

Oyuncu donanımları denildiği zaman akla gelen sayılı üreticilerden Logitech, ürün gamına G502 Proteus Core adını verdiği yeni faresini eklediği duyurdu.

Logitech'in oyunculara özel donanımlarının yer aldığı G serisine dahil edilen G502 Proteus Core, sağ el kullanımına uygun olarak oldukça dikkat çekici bir tasarım ile karşımıza geliyor. Esas farkını teknik detaylarıyla koyan fare, Delta Zero teknolojisi ile 200’den 12.000’e kadar çıkan geniş bir DPI aralığı sunuyor ve kızılötesi sensörüyle oyuncuların farklı yüzeylere uygun ayarlamalar yapmasına imkan tanıyor. Böylece her yüzeyde maksimum performans vaat eden fare, beş tane 3,6 gramlık ağırlıkla da kullanım tarzlarına göre kişiselleştirilebiliyor. 32bitlik ARM tabanlı işlemci ve depolama birimiyle 11 adet programlanabilir tuşunun atamalarını hızlı şekilde yerine getirebilen G502 Proteus Core, daha fazla detaya inmek gerekirse maksimum 40G hızlanma, saniyede 300 inç hareket izleme, 20 milyon tıklama ömrü, 1 milisaniye rapor hızı, 3 DPI göstergeli LED, maksimum tutma performansı için kauçuk kavrama yerleri ve USB kablo bağlantısı gibi özelliklerle geliyor.

Logitech'in yeni oyuncu faresi G502 Proteus Core, 80$ fiyat etiketiyle bu ay içerisinde satışa çıkıyor. Fare hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gaming.logitech.com/tr-tr/product/g502-proteus-core-tunable-gaming-mouse