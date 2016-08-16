Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse

Gelişmiş Optik Oyun Sensörü
Pro Gaming Mouse, gelişmiş PMW 3366 sensörüyle oyun tutkunları ve profesyonelleri için daimi ve üst seviye hassasiyet sağlıyor. 200-12.000 DPI’Iık olağanüstü yüksek ve geniş çözünürlük aralığındaki sıfır yumuşatma veya filtreleme özelliğiyle, her hızda isabetli ve güvenilir tıklama performansı sunuyor.
Metal Yaylı Tuş Sistemi
Metal yaylı sistem, sağ ve sol tuşların gerginliğini ayarlayarak tıklamayı kolaylaştırıp, oyun esnasında doğru ve ışık hızında tepki verilmesine imkân tanıyor.
Rahat, Dayanıklı ve Hafif Tasarım
Markanın 30 yılı aşkın mühendislik ve üretim tecrübesiyle ortaya çıkan Pro Gaming Mouse, rahat tutuşu ve hafifliğinin yanı sıra en zorlu oyun testlerinden geçer not aldı. Sağ ve sol tuşları, 2 sene boyunca günde 10 saat oyun oynamaya eşdeğer 20 milyon tıklamayla test edildi. Ayrıca mouse’un üst yüzeyi, tutuş ve dayanıklılığı artıracak özel bir maddeyle kaplandı.
Sürücüsüz Oyun Turnuvaları İçin Dahili Bellek
Logitech Gaming Software (LGS) sayesinde DPI, tuş ve ışık ayarları, Pro Gaming Mouse’un dahili belleğine kaydedilerek, istenilen her yere herhangi bir sıkıntı yaşanmadan taşınabiliyor.
Fiyat ve Bulunurluk
Logitech G Pro Gaming Mouse’un Eylül 2016 itibarıyla Avrupa’da, 79.99 € satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.
Ürüne dair diğer teknik detaylar şöyle:
Sistem Gereksinimleri:
- İsteğe bağlı yazılım indirme - Windows® 7 ve üstü ile çalışır
- Güçlendirilmiş USB girişi
- İnternet bağlantısı ve 100 MB bellek (isteğe bağlı yazılım indirmek için)
Fiziksel Özellikleri:
- Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 116,6 mm x 62,15 mm x 38,2 mm
- Ağırlık: 83 g (sadece mouse)
İzleme:
- Çözünürlük: 240 – 12.000 dpi
- Maksimum Hız Artışı: >40 G*
- Maksimum Hız: >120 ips*
Duyarlılık:
- USB Veri Boyutu: 16 bits/axis
- USB Rapor Hızı: 1.000 Hz (1 ms)
- Mikroişlemci: 32-bit ARM
Kayganlık:
- Dinamik Sürtünme Katsayısı**: .1 µ (k)
- Statik Sürtünme Katsayısı**: .16 µ (s)
Dayanıklılık:
- Tuşlar (Sol / Sağ): 20 milyon tıklama
- Mesafe: 25 km
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Logitech markası hedef kitle olarak yukarıda saydığım markalardan daha geniş bir kitleye hitap ettiği için ürünlerini özgünleştirme ye çalışıyor. Bunu yaparken dikkat etmediği unsur hedef noktanın ihtiyaçları. Profesyonel olarak oyun oynayan bir kullanıcının Logitech ürünlerini reklam dışında tercih etmesi mümkün değil.
Logitech ürünleri diğer markalar ile aynı fiyata çıkıyor ve daha fazla reklamı yapılıyor. Aslında ürünlerin ederinin o olmadığını çok kısa süre sonra gelen fiyat indirimleri ile anlıyoruz. Genel olarak Logitech lansmandan sonra ilk kullanıcılar yüksek fiyattan ürün satın alır sonra türlü sitelerden çoğu ürünü yarı fiyatına kadar inen fiyatlar ile bile bulabilirsiniz.
Logitech, steelseries,razer ya da zowie gibi basit ürünler üretmeme nedeni, kendi ürünlerinde gereğinden fazla yer alan özelleştirmelere karşı bir duruş sergilemiş olmamaktır. Bu tarz sade gelen farelerin hepsi moba tarafında kalıyor.
Fps için Logitech'den profesyonel bir ürün bekleyenler hayal etmeye devam edebilir.
Bu tanıtılan ürün malzeme kalitesi ve sensörü fena değil. Fakat genel bir kitleye hitap etmesi çok zor.