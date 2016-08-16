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Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse

Logitech, eSpor oyuncularına yönelik olarak yeni bir profesyonel oyuncu faresi duyurdu. Sağlamlık ve hassasiyet gibi iki önemli kriteri tek formda bir araya getiren Pro Gaming’e dair detaylar burada:
2 yıl
4,8b
1
15
Çevre Birimleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse
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Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, eSpor oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni Pro Gaming Mouse’u tanıttı. Metal yaylı tuş sistemi ve dahili hafızasıyla bugüne kadarki en gelişmiş oyun sensörüne sahip mouse, hafif, dayanıklı ve ergonamik tasarımıyla turnuva profesyonellerinin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. Tasarımı G100’e benzeyen Pro Gaming Mouse, markanın popüler G303 ürününün hızına, hassas ve kesintisiz tepkilerine sahip bulunuyor. eSpor oyuncularıyla çalışmanın kendileri için çok faydalı olduğuna değinen Logitech Oyun Birimi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ujesh Desai, profesyonellerin beğenilerine göre G100 ve G303’ün en iyi özelliklerini, Logitech G Pro Gaming Mouse’ta birleştirdiklerini belirtiyor. 

Gelişmiş Optik Oyun Sensörü

Pro Gaming Mouse, gelişmiş PMW 3366 sensörüyle oyun tutkunları ve profesyonelleri için daimi ve üst seviye hassasiyet sağlıyor. 200-12.000 DPI’Iık olağanüstü yüksek ve geniş çözünürlük aralığındaki sıfır yumuşatma veya filtreleme özelliğiyle, her hızda isabetli ve güvenilir tıklama performansı sunuyor. 

Metal Yaylı Tuş Sistemi

Metal yaylı sistem, sağ ve sol tuşların gerginliğini ayarlayarak tıklamayı kolaylaştırıp, oyun esnasında doğru ve ışık hızında tepki verilmesine imkân tanıyor.

Rahat, Dayanıklı ve Hafif Tasarım

Markanın 30 yılı aşkın mühendislik ve üretim tecrübesiyle ortaya çıkan Pro Gaming Mouse, rahat tutuşu ve hafifliğinin yanı sıra en zorlu oyun testlerinden geçer not aldı. Sağ ve sol tuşları, 2 sene boyunca günde 10 saat oyun oynamaya eşdeğer 20 milyon tıklamayla test edildi. Ayrıca mouse’un üst yüzeyi, tutuş ve dayanıklılığı artıracak özel bir maddeyle kaplandı. 

Sürücüsüz Oyun Turnuvaları İçin Dahili Bellek

Logitech Gaming Software (LGS) sayesinde DPI, tuş ve ışık ayarları, Pro Gaming Mouse’un dahili belleğine kaydedilerek, istenilen her yere herhangi bir sıkıntı yaşanmadan taşınabiliyor.

Fiyat ve Bulunurluk

Logitech G Pro Gaming Mouse’un Eylül 2016 itibarıyla Avrupa’da, 79.99 € satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.

Ürüne dair diğer teknik detaylar şöyle: 

Sistem Gereksinimleri:

  • İsteğe bağlı yazılım indirme - Windows® 7 ve üstü ile çalışır
  • Güçlendirilmiş USB girişi
  • İnternet bağlantısı ve 100 MB bellek (isteğe bağlı yazılım indirmek için)

Fiziksel Özellikleri:

  • Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 116,6 mm x 62,15 mm x 38,2 mm
  • Ağırlık: 83 g (sadece mouse)

İzleme:

  • Çözünürlük: 240 – 12.000 dpi
  • Maksimum Hız Artışı: >40 G*
  • Maksimum Hız: >120 ips*

Duyarlılık:

  • USB Veri Boyutu: 16 bits/axis
  • USB Rapor Hızı: 1.000 Hz (1 ms)
  • Mikroişlemci: 32-bit ARM

Kayganlık: 

  • Dinamik Sürtünme Katsayısı**: .1 µ (k)
  • Statik Sürtünme Katsayısı**: .16 µ (s)

Dayanıklılık: 

  • Tuşlar (Sol / Sağ): 20 milyon tıklama
  • Mesafe: 25 km


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JNG90 2 yıl
25 km iyi mi ?
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Brightmist 2 yıl
Logitech anca özüne döndü, mouse gibi mouse.
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Manchester United 2 yıl
Bu fiyatlar ne arkadaş. Bizim Tr'de 300 tl'ye satarlar bunu.
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FerdosParadise 2 yıl
demek sade seviyorlarmış esporcular...maşa Allah
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Lifad 2 yıl
logitech'in çıkardığı en iyi fare mx518 idi onun gibisi de gelmedi:(
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matraxzalim 2 yıl
Arkadaşlar cahilliğime verin de e spor tabiri hala bana çok saçma geliyor ya , her takim halinde oynanan müsabakaya spor denmesi saçma geliyor bana , bu mantıkla hayattaki herşey spor nerdeyse
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CoreXXX 2 yıl
rivalim eskidi bu habere sevindim 300 lira ayıralım max 350 alınır
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Statistik 2 yıl
Bunlar nedir looo(gitech)!!, gelmis geçmis en iyi Logitech mouseini geri istiyoruz !!(G5X)
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112112acil 2 yıl
69$ ön sipariş 40$ a falan bulunur çıktıktan 1 ay sonra
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acbold 2 yıl
Logitech profesyonel anlamda Razer.Steelseries,Zowie markalar ile rekabet edememesinin en önemli etkeni son çıkan G402,G502 serilerinde de gördüğümüz gibi ekstra tuşlar ve ek gereksiz özellikler.
Logitech markası hedef kitle olarak yukarıda saydığım markalardan daha geniş bir kitleye hitap ettiği için ürünlerini özgünleştirme ye çalışıyor. Bunu yaparken dikkat etmediği unsur hedef noktanın ihtiyaçları. Profesyonel olarak oyun oynayan bir kullanıcının Logitech ürünlerini reklam dışında tercih etmesi mümkün değil.
Logitech ürünleri diğer markalar ile aynı fiyata çıkıyor ve daha fazla reklamı yapılıyor. Aslında ürünlerin ederinin o olmadığını çok kısa süre sonra gelen fiyat indirimleri ile anlıyoruz. Genel olarak Logitech lansmandan sonra ilk kullanıcılar yüksek fiyattan ürün satın alır sonra türlü sitelerden çoğu ürünü yarı fiyatına kadar inen fiyatlar ile bile bulabilirsiniz.
Logitech, steelseries,razer ya da zowie gibi basit ürünler üretmeme nedeni, kendi ürünlerinde gereğinden fazla yer alan özelleştirmelere karşı bir duruş sergilemiş olmamaktır. Bu tarz sade gelen farelerin hepsi moba tarafında kalıyor.
Fps için Logitech'den profesyonel bir ürün bekleyenler hayal etmeye devam edebilir.
Bu tanıtılan ürün malzeme kalitesi ve sensörü fena değil. Fakat genel bir kitleye hitap etmesi çok zor.
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TorukMactoo 2 yıl acbold
Doğru tespitler. Güzel. Düşüncelerinize katılıyorum. Logitech bu konuya bi türlü çözüm getiremiyor. Üst seviyeler yerine orta segmente çalışsa çok daha fazla kazanacak. Ama üst seviyenin de kazancına göz dikmiş. Bilmiyor ki kimse 79$ diye hiçbir mouse a üst seviye demez.
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Kefelon 2 yıl
79.99 € derken? 5 TL vereyim kargo benden...
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