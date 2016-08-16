Logitech G'den eSpor oyuncularına özel ekipman: Pro Gaming Mouse

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Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, eSpor oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni Pro Gaming Mouse’u tanıttı. Metal yaylı tuş sistemi ve dahili hafızasıyla bugüne kadarki en gelişmiş oyun sensörüne sahip mouse, hafif, dayanıklı ve ergonamik tasarımıyla turnuva profesyonellerinin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. Tasarımı G100’e benzeyen Pro Gaming Mouse, markanın popüler G303 ürününün hızına, hassas ve kesintisiz tepkilerine sahip bulunuyor. eSpor oyuncularıyla çalışmanın kendileri için çok faydalı olduğuna değinen Logitech Oyun Birimi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ujesh Desai, profesyonellerin beğenilerine göre G100 ve G303’ün en iyi özelliklerini, Logitech G Pro Gaming Mouse’ta birleştirdiklerini belirtiyor.

Gelişmiş Optik Oyun Sensörü

Pro Gaming Mouse, gelişmiş PMW 3366 sensörüyle oyun tutkunları ve profesyonelleri için daimi ve üst seviye hassasiyet sağlıyor. 200-12.000 DPI’Iık olağanüstü yüksek ve geniş çözünürlük aralığındaki sıfır yumuşatma veya filtreleme özelliğiyle, her hızda isabetli ve güvenilir tıklama performansı sunuyor.

Metal Yaylı Tuş Sistemi

Metal yaylı sistem, sağ ve sol tuşların gerginliğini ayarlayarak tıklamayı kolaylaştırıp, oyun esnasında doğru ve ışık hızında tepki verilmesine imkân tanıyor.

Rahat, Dayanıklı ve Hafif Tasarım

Markanın 30 yılı aşkın mühendislik ve üretim tecrübesiyle ortaya çıkan Pro Gaming Mouse, rahat tutuşu ve hafifliğinin yanı sıra en zorlu oyun testlerinden geçer not aldı. Sağ ve sol tuşları, 2 sene boyunca günde 10 saat oyun oynamaya eşdeğer 20 milyon tıklamayla test edildi. Ayrıca mouse’un üst yüzeyi, tutuş ve dayanıklılığı artıracak özel bir maddeyle kaplandı.

Sürücüsüz Oyun Turnuvaları İçin Dahili Bellek

Logitech Gaming Software (LGS) sayesinde DPI, tuş ve ışık ayarları, Pro Gaming Mouse’un dahili belleğine kaydedilerek, istenilen her yere herhangi bir sıkıntı yaşanmadan taşınabiliyor.

Fiyat ve Bulunurluk

Logitech G Pro Gaming Mouse’un Eylül 2016 itibarıyla Avrupa’da, 79.99 € satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.

Ürüne dair diğer teknik detaylar şöyle:

Sistem Gereksinimleri: İsteğe bağlı yazılım indirme - Windows® 7 ve üstü ile çalışır

Güçlendirilmiş USB girişi

İnternet bağlantısı ve 100 MB bellek (isteğe bağlı yazılım indirmek için) Fiziksel Özellikleri: Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 116,6 mm x 62,15 mm x 38,2 mm

Ağırlık: 83 g (sadece mouse) İzleme: Çözünürlük: 240 – 12.000 dpi

Maksimum Hız Artışı: >40 G*

Maksimum Hız: >120 ips* Duyarlılık: USB Veri Boyutu: 16 bits/axis

USB Rapor Hızı: 1.000 Hz (1 ms)

Mikroişlemci: 32-bit ARM Kayganlık: Dinamik Sürtünme Katsayısı**: .1 µ (k)

Statik Sürtünme Katsayısı**: .16 µ (s) Dayanıklılık: Tuşlar (Sol / Sağ): 20 milyon tıklama

Mesafe: 25 km Foto Galeri | 5 Görsel Görüntüle