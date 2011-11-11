Logitech Performance Mouse MX video inceleme

DH Misafiri Bu tarz incelemelerini çok seviyorum. Ama bence bir kaç eksik nokta atlanmış gibime geldi. Onlarda belirtilirse daha yararlı olunacağı kanısındayım. Şu an bu Mouse'u kullanıyorum ve çok da memnunum. Bana göre bu Mouse'un üç eksi yanı var; Birincisi kutu içeriğinden yedek pad çıkmıyor oluşu. Evet mouse her zeminde süper çalışıyor ve iddialı bir şekilde belirteyim ki hiçbir mouse da olmayan bir ergonomisi var. Ki bunu bir çok üst düzey mouse kullanmış ve de hala kullanan birisi olarak söylüyorum. Microsoft Habu Gaming Mouse, Microsoft Presenter Mouse 8000, Microsoft Arc Mouse, A4 Tech X7 XL-747H... ilk aklıma gelenler. Ama her zeminde çalışması Mouse'un altındaki Pad'leri zamanla eritiyor. Ve yedek Pad kutu içeriğinde yok. Ve bildiğim kadarıyla temin edilebilme imkanıda yok. Forumda okumuştum bu Mouse'u kullanan bir arkadaş Logitech Türkiye dağıtıcıları ile irtibata geçmiş yedek Pad için. Ücretin sorun olmayacağını belirtmesine rağmen bunun mümkün olmadığını, ellerinde böyle bir pad bulunmadığını söylemişler. O yüzden itinalı bir şekilde ve de kaliteli bir mouse pad ile kullanmak gerek. İkinci eksiği; bu kalitede bir Mouse'un kutu içeriğinden güzel bir kılıf, taşıma kutusu veya korumalı bir kutu çıkmıyor oluşu. Microsoft Presenter Mouse 8000 deki gibi korumalı bir taşıma kılıfı olsa bence harika olurdu. Benim ilginç bulduğum olay; Mouse'un kablolarını ve diğer aksesuarlarını koymak için, kutu içeriğine çok kaliteli, kalemlik boyutlarında küçük bir deri çanta koymuşlar. (ki ben önemli bir kaç kablomu daha içine koydum ve gayet de güzel oldu.) Ama Mouse'u taşımak için kutu içeriğine bir kutu ya da kılıf koymayı akıl edememişler. Gerçekten ilginç... Üçüncü ve de son eksi yanı ise; Mouse üzerinde Mouse'un Unifying alıcısını saklayacak ya da takacak bir yer yok. Unifying alıcı çok küçük olduğundan kaybolması çok kolay. Ama ben ona şöyle bir çözüm buldum. Unifying alıcıyı Mouse'un altındaki pil bölmesine saklıyorum. Oraya zor da olsa sığıyor. Bu üç eksik dışında bana göre tartışmasız en iyi Mouse. Mouse'u elinize aldığınızda bunu fazlasıyla hissettiriyor...
usb takılıyken ; hareket sinyallerini usb kablo üzerinden iletebiliyor mu !?
açıkcası hiç bir kablosuz fare , kablolu farenin hareket reflexine sahip değil !
bu açıdan soruyorum ama bu soruma cevap verecekler,
lütfen kablosuz usb alıcıyı çıkartıp direk usb kablo iletişimini denedikten sonra ;
olumlu veya olumsuz durumu söyleyebilirlermi lütfen !?
cevaplar için şimdiden teşekkür ederim :)
maalesef tek usb takılıyken hareket sensörü çalışmıyor
sadece pili şarj ediyor
yukarıda misafir arkadaş yazmış yorumlarını
benimde eklemek istediğim scroll lock tuşuna 2 kademe hassasiyet vermişler oda bazı çizim programlarında biraz sinir bozucu oluyor istediğini yapmakta zorlanıyorsun
pilin ömrü kısa demiş bir arkadas ben geceleri 9, kardeşimde ben uyurken 6-7 saat kullanıyor 2-3 haftada bir şarj ediyorum pil kendi ömrünü bitirsin ona en güzelindende bir duracell alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz
son olarak
keşke sol tarafına yaptıkları çıkıntıdan sağ tarafada yapsalarmış 3-4 saat oyundan sonra serçe parmağınız uyuşuyor
herkeze tavsiye ederim cihazı 9.5/10
Şu an bu Mouse'u kullanıyorum ve çok da memnunum. Bana göre bu Mouse'un üç eksi yanı var;
Birincisi kutu içeriğinden yedek pad çıkmıyor oluşu. Evet mouse her zeminde süper çalışıyor ve iddialı bir şekilde belirteyim ki hiçbir mouse da olmayan bir ergonomisi var. Ki bunu bir çok üst düzey mouse kullanmış ve de hala kullanan birisi olarak söylüyorum. Microsoft Habu Gaming Mouse, Microsoft Presenter Mouse 8000, Microsoft Arc Mouse, A4 Tech X7 XL-747H... ilk aklıma gelenler. Ama her zeminde çalışması Mouse'un altındaki Pad'leri zamanla eritiyor. Ve yedek Pad kutu içeriğinde yok. Ve bildiğim kadarıyla temin edilebilme imkanıda yok. Forumda okumuştum bu Mouse'u kullanan bir arkadaş Logitech Türkiye dağıtıcıları ile irtibata geçmiş yedek Pad için. Ücretin sorun olmayacağını belirtmesine rağmen bunun mümkün olmadığını, ellerinde böyle bir pad bulunmadığını söylemişler. O yüzden itinalı bir şekilde ve de kaliteli bir mouse pad ile kullanmak gerek.
İkinci eksiği; bu kalitede bir Mouse'un kutu içeriğinden güzel bir kılıf, taşıma kutusu veya korumalı bir kutu çıkmıyor oluşu. Microsoft Presenter Mouse 8000 deki gibi korumalı bir taşıma kılıfı olsa bence harika olurdu. Benim ilginç bulduğum olay; Mouse'un kablolarını ve diğer aksesuarlarını koymak için, kutu içeriğine çok kaliteli, kalemlik boyutlarında küçük bir deri çanta koymuşlar. (ki ben önemli bir kaç kablomu daha içine koydum ve gayet de güzel oldu.) Ama Mouse'u taşımak için kutu içeriğine bir kutu ya da kılıf koymayı akıl edememişler. Gerçekten ilginç...
Üçüncü ve de son eksi yanı ise; Mouse üzerinde Mouse'un Unifying alıcısını saklayacak ya da takacak bir yer yok. Unifying alıcı çok küçük olduğundan kaybolması çok kolay. Ama ben ona şöyle bir çözüm buldum. Unifying alıcıyı Mouse'un altındaki pil bölmesine saklıyorum. Oraya zor da olsa sığıyor.
Bu üç eksik dışında bana göre tartışmasız en iyi Mouse. Mouse'u elinize aldığınızda bunu fazlasıyla hissettiriyor...
merhabalar bende bu mouseu uzun süredir kullanıyorum arkadaşımızın vurguladığı ekiskliklere bir açıklık getirmek istedim.
arkadaşımız ürünün unifying alıcısını saklanması için mouse içinde özel bir bölme olmadığını sölemiş fakat ürünün altındaki kapağı açınca pil üezerine ve pile paralel olarak yerleştirilebiliyor.