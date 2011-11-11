Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Logitech Performance Mouse MX video inceleme

7 yıl
45,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Logitech'in 9 adet ayarlanabilir tuşu olan, Darkfield lazer takip sistemine sahip yeni faresi Performance Mouse MX'i inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
clupq15 2 yıl
Arkadaşlar bende alacağım bu mauseyi önerirmisiniz ?Şirkette kurgucu abi kullanıyor tavsiye ediyor bende kullandım güzel bir konforu var zamanla,arıza çıkartırmı sizce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bende var bu mouse tan ama lake masada cam yerlerde hiçte çalışmıyo niye çalışmıyo ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthsbs 5 yıl
merhabalar. ben mouse yeni aldım. fakat inceleme videosunda ki 6 menü benim şuan yüklediğim driver da yok. yani programlara tuş atama menüsü çıkmıyor. bunu nasıl yaparım aceba bilgisi olan var mı sketch up gibi çizim programlarında kısayol atamak için aldım. henüz başarılı olamadım. yardımlarınızı bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
benim merak ettiğim ?
usb takılıyken ; hareket sinyallerini usb kablo üzerinden iletebiliyor mu !?

açıkcası hiç bir kablosuz fare , kablolu farenin hareket reflexine sahip değil !
bu açıdan soruyorum ama bu soruma cevap verecekler,
lütfen kablosuz usb alıcıyı çıkartıp direk usb kablo iletişimini denedikten sonra ;
olumlu veya olumsuz durumu söyleyebilirlermi lütfen !?

cevaplar için şimdiden teşekkür ederim :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eldblo 7 yıl
@erencexor
maalesef tek usb takılıyken hareket sensörü çalışmıyor

sadece pili şarj ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 7 yıl
Pc ye gecince izleyelim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eldblo 7 yıl
bende bu fareyi 8 aydır kullanıyorum
yukarıda misafir arkadaş yazmış yorumlarını
benimde eklemek istediğim scroll lock tuşuna 2 kademe hassasiyet vermişler oda bazı çizim programlarında biraz sinir bozucu oluyor istediğini yapmakta zorlanıyorsun
pilin ömrü kısa demiş bir arkadas ben geceleri 9, kardeşimde ben uyurken 6-7 saat kullanıyor 2-3 haftada bir şarj ediyorum pil kendi ömrünü bitirsin ona en güzelindende bir duracell alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz

son olarak
keşke sol tarafına yaptıkları çıkıntıdan sağ tarafada yapsalarmış 3-4 saat oyundan sonra serçe parmağınız uyuşuyor


herkeze tavsiye ederim cihazı 9.5/10
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Logitech dış görünümü ve teknik özellikleri çok iyi mouse'lar yapıyor. Ancak farklı zamanlarda üç kablosuz Logitech mouse aldım. İlkinin (V450) garantisi dolmadan sol tık tuşu ve tekerlek tuşu tutukluk yapmaya başladı. İkincisinin (M705) sağ ve sol tuşları çok yumuşak, elimin ağırlığıyla basıyor, alıcıyı masanın altında duran kasaya takınca çekmiyor. Son aldığım (M235) ise mouse'u yatay hareket ettirince imleç yatay değilde hafif yukarıya doğru hareket ediyor. Pil ömürleri çok iyi ama bir daha pahalı bir Logitech mouse alacak olursam iki kere daha düşünürüm...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dt.Görkem 7 yıl
dpi seçenekleri kaçla kaç arasında acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bu tarz incelemelerini çok seviyorum. Ama bence bir kaç eksik nokta atlanmış gibime geldi. Onlarda belirtilirse daha yararlı olunacağı kanısındayım.
Şu an bu Mouse'u kullanıyorum ve çok da memnunum. Bana göre bu Mouse'un üç eksi yanı var;
Birincisi kutu içeriğinden yedek pad çıkmıyor oluşu. Evet mouse her zeminde süper çalışıyor ve iddialı bir şekilde belirteyim ki hiçbir mouse da olmayan bir ergonomisi var. Ki bunu bir çok üst düzey mouse kullanmış ve de hala kullanan birisi olarak söylüyorum. Microsoft Habu Gaming Mouse, Microsoft Presenter Mouse 8000, Microsoft Arc Mouse, A4 Tech X7 XL-747H... ilk aklıma gelenler. Ama her zeminde çalışması Mouse'un altındaki Pad'leri zamanla eritiyor. Ve yedek Pad kutu içeriğinde yok. Ve bildiğim kadarıyla temin edilebilme imkanıda yok. Forumda okumuştum bu Mouse'u kullanan bir arkadaş Logitech Türkiye dağıtıcıları ile irtibata geçmiş yedek Pad için. Ücretin sorun olmayacağını belirtmesine rağmen bunun mümkün olmadığını, ellerinde böyle bir pad bulunmadığını söylemişler. O yüzden itinalı bir şekilde ve de kaliteli bir mouse pad ile kullanmak gerek.
İkinci eksiği; bu kalitede bir Mouse'un kutu içeriğinden güzel bir kılıf, taşıma kutusu veya korumalı bir kutu çıkmıyor oluşu. Microsoft Presenter Mouse 8000 deki gibi korumalı bir taşıma kılıfı olsa bence harika olurdu. Benim ilginç bulduğum olay; Mouse'un kablolarını ve diğer aksesuarlarını koymak için, kutu içeriğine çok kaliteli, kalemlik boyutlarında küçük bir deri çanta koymuşlar. (ki ben önemli bir kaç kablomu daha içine koydum ve gayet de güzel oldu.) Ama Mouse'u taşımak için kutu içeriğine bir kutu ya da kılıf koymayı akıl edememişler. Gerçekten ilginç...
Üçüncü ve de son eksi yanı ise; Mouse üzerinde Mouse'un Unifying alıcısını saklayacak ya da takacak bir yer yok. Unifying alıcı çok küçük olduğundan kaybolması çok kolay. Ama ben ona şöyle bir çözüm buldum. Unifying alıcıyı Mouse'un altındaki pil bölmesine saklıyorum. Oraya zor da olsa sığıyor.
Bu üç eksik dışında bana göre tartışmasız en iyi Mouse. Mouse'u elinize aldığınızda bunu fazlasıyla hissettiriyor...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wierstrassss 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu tarz incelemelerini çok seviyorum. Ama bence bir kaç eksik nokta atlanmış gibime geldi. Onlarda belirtilirse daha yararlı olunacağı kanısındayım.

Şu an bu Mouse'u kullanıyorum ve çok da memnunum. Bana göre bu Mouse'un üç eksi yanı var;

Birincisi kutu içeriğinden yedek pad çıkmıyor oluşu. Evet mouse her zeminde süper çalışıyor ve iddialı bir şekilde belirteyim ki hiçbir mouse da olmayan bir ergonomisi var. Ki bunu bir çok üst düzey mouse kullanmış ve de hala kullanan birisi olarak söylüyorum. Microsoft Habu Gaming Mouse, Microsoft Presenter Mouse 8000, Microsoft Arc Mouse, A4 Tech X7 XL-747H... ilk aklıma gelenler. Ama her zeminde çalışması Mouse'un altındaki Pad'leri zamanla eritiyor. Ve yedek Pad kutu içeriğinde yok. Ve bildiğim kadarıyla temin edilebilme imkanıda yok. Forumda okumuştum bu Mouse'u kullanan bir arkadaş Logitech Türkiye dağıtıcıları ile irtibata geçmiş yedek Pad için. Ücretin sorun olmayacağını belirtmesine rağmen bunun mümkün olmadığını, ellerinde böyle bir pad bulunmadığını söylemişler. O yüzden itinalı bir şekilde ve de kaliteli bir mouse pad ile kullanmak gerek.

İkinci eksiği; bu kalitede bir Mouse'un kutu içeriğinden güzel bir kılıf, taşıma kutusu veya korumalı bir kutu çıkmıyor oluşu. Microsoft Presenter Mouse 8000 deki gibi korumalı bir taşıma kılıfı olsa bence harika olurdu. Benim ilginç bulduğum olay; Mouse'un kablolarını ve diğer aksesuarlarını koymak için, kutu içeriğine çok kaliteli, kalemlik boyutlarında küçük bir deri çanta koymuşlar. (ki ben önemli bir kaç kablomu daha içine koydum ve gayet de güzel oldu.) Ama Mouse'u taşımak için kutu içeriğine bir kutu ya da kılıf koymayı akıl edememişler. Gerçekten ilginç...

Üçüncü ve de son eksi yanı ise; Mouse üzerinde Mouse'un Unifying alıcısını saklayacak ya da takacak bir yer yok. Unifying alıcı çok küçük olduğundan kaybolması çok kolay. Ama ben ona şöyle bir çözüm buldum. Unifying alıcıyı Mouse'un altındaki pil bölmesine saklıyorum. Oraya zor da olsa sığıyor.

Bu üç eksik dışında bana göre tartışmasız en iyi Mouse. Mouse'u elinize aldığınızda bunu fazlasıyla hissettiriyor...

merhabalar bende bu mouseu uzun süredir kullanıyorum arkadaşımızın vurguladığı ekiskliklere bir açıklık getirmek istedim.
arkadaşımız ürünün unifying alıcısını saklanması için mouse içinde özel bir bölme olmadığını sölemiş fakat ürünün altındaki kapağı açınca pil üezerine ve pile paralel olarak yerleştirilebiliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Ben bu fareyi daha Türkiye'ye gelmeden yurtdışından aldım. Bir kere enerjisi erken bitiyor. Tabi buna karşın usb'den hem şarj olması hem de çalışması bir artı. 4 ay kadar kullandıktan sonra şarjda 5-6 saat fazla durmuştu ve bozuldu. Güç göstergesinde hep kırmızı yanıyor. Tavsiye etmiyorum çünkü dünya kadar para vermiştim 4 ay kullanmak için miydi? Kardeşim de o sıralar piyasadaki en ucuz fareyi (piranaydı galiba) aldı ve hala mutlulukla kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Mükemmel bir fare olmuş. İnceleme için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
885 izlenme · 6 sa. yeni video
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
458 izlenme · 6 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,8b izlenme · 2 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
07:22
RomerG Mekanik Anahtarlı Logitech G413 CARBON'u İnceledik
9,4b izlenme · 10 ay
07:04
Bloody P93 Gaming Mouse ve MP-60R Mousepad Test Masamızda
7b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 3 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
05:18
Logitech Craft İnceleme
7,5b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim