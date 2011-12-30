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Logitech Wireless Speaker Adapter video inceleme
7 yıl
93,9b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in Bluetooth teknolojisi ile çalışan ve kablolu müzik sistemlerine kablosuz cihazların bağlanarak müzik aktarımı sağlayan kablosuz hoparlör adaptörünü inceliyoruz.
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TiSKE
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DH Misafiri
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DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
telefona ses kaydı aldım ama sistemden sesi kapalıymış acaba bu ses kaydını dinleyebilirmiyim. öyle bi proğram varmı ????
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antrepocu
4 yıl
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Ps3 cihazi goruyor ama baglanirken gecis anahtari istiyor. Bu kodu bilen var mi? Ya da bu cihazi ps3 e bağlayabilen var mi?
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Merhaba sevgili kardeşlerim!
Ben, Benq projeksiyon ve Beatbox bluetooth portable hoparlör aldım.
Digiturk ün decooder inden veya direkt projeksiyondan bluetooth hoparlörüme ses aktarmak için bahsettiğiniz cihaz uygun olur mu yada ne tavsiye edersiniz?
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sambay
5 yıl
editörün seçimi
O üründen değil ama başka bir ürün aldım ebaydan.
m.ebay.com/...
Şu üründü. Fakat aşırı cızıltı yapıyor. 2 tane daha aux kablo ile denedim kablo değil de receiver da problem var gibi geldi bana. Çakmaklığı prize dönüştüren converter var elimde logitechin kendi adaptorü ile denedim onda hiç sorun olmadı. Ses bile çok kaliteliydi. Ama converter la kullanmak çok sağlıklı gelmedi açıkçası. O yüzden usbden güç almayı deneyeyim dedim.
1 Yanıt
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cetates
5 yıl
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sambay
ucuz ürünler sıkıntılı olabiliyor,ben aşağıdaki linkteki ürünü almıştım en üüstteki yorum bana ait fiyatı biraz pahalı 27,46 usd fakat ses kalitesi çok iyi bu adaptörün özelliği hem verici hemde alıcı,yani cep telefonundaki sesi hoparlörler gönderebildiği gibi,bluetooth özellikli bir kulaklıklada adaptörü televizyonun aux girişine bağlayıp televizyonun/projeksiyonun sesini bluetooth kulaklıktan/müzik sisteminden dinleyebiliyorum.aynı ürünün 21,90 usd a btr006 modeli var.
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
ürünü dün vatan bilgisayardan aldım laptopta kullanmaya başladım ama hoşuma gitmedi wireless açıkken seste takılmalar gecikmeler oluyor kapalı iken sıkıntı yok bunun sebebini bir türlü bulamadım alacak arkadaşlara tavsiyem benim gibi kullanacaklarsa iyi bi cihaz degil ama cep telden veya diger cihazlardan kullanacaklar için ideal bletooth kaynaklı oldugu için ses tepkimeleri biraz gecikmeli windows 7de de eşleştirmede sıkıntı yok
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
Bir Konu'da Beni Bilgilendirim. Soru'mu Soruyorum.
Elimde Bulunan Bluetooth Kulak'lığımı Bu Cihaz'a Eşleştirip.
Kulaklığın,Mikrafon'undan Konuştuğumu,Bu Cihaz Aracılığı İle Bağladığım Anfi'den Duyabilir miyim..
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kadir.uluag
5 yıl
editörün seçimi
Bu ürünü Merter MediMarkt'tan 69 TL'ye aldım,
Sony DAV-DZ840 Ev Sinema Sistemi
'mle 6 aydır kullanıyorum çok memnunum beni kablo derdinden kurtardı her türlü cihaz ve sistem ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ses kalitesine gelecek olursak kabloluda %100 aldığım performansı %90 oranla kesintisiz bir şekilde veriyor. Bana göre eksisi sesi kademe kademe açması şöyleki %15 1.kademe %30 ikinci kademe %50 3.kademe fakat bu o kadar da sorun edilecek bir özellik değil. Bir de çekim alanı öyle ahım şahım değil bluetoothla çalışıyor sonuçta 7-8 mt.den sonra seste kesilmeler olabiliyor, ürünü kullanırken üzerini kapatmayın bağlayacağınız cihazla arasında engel olmasın yeter. Herkes tavsiye ederim. Kablolardan kurtulmak istiyorsanız Logitech Bluetooth Adaptor sizin için ideal.
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satelliteremotecodes.com/... satelliteremotecodes.com/...
Ben, Benq projeksiyon ve Beatbox bluetooth portable hoparlör aldım.
Digiturk ün decooder inden veya direkt projeksiyondan bluetooth hoparlörüme ses aktarmak için bahsettiğiniz cihaz uygun olur mu yada ne tavsiye edersiniz?
m.ebay.com/...
Şu üründü. Fakat aşırı cızıltı yapıyor. 2 tane daha aux kablo ile denedim kablo değil de receiver da problem var gibi geldi bana. Çakmaklığı prize dönüştüren converter var elimde logitechin kendi adaptorü ile denedim onda hiç sorun olmadı. Ses bile çok kaliteliydi. Ama converter la kullanmak çok sağlıklı gelmedi açıkçası. O yüzden usbden güç almayı deneyeyim dedim.
aliexpress.com/...
aliexpress.com/...
Elimde Bulunan Bluetooth Kulak'lığımı Bu Cihaz'a Eşleştirip.
Kulaklığın,Mikrafon'undan Konuştuğumu,Bu Cihaz Aracılığı İle Bağladığım Anfi'den Duyabilir miyim..