Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, batarya ömrüyle dikkat çeken G602 isimli yeni kablosuz oyuncu faresinin tanıttı

5 yıl
1,2b
1
17
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech, batarya ömrüyle dikkat çeken G602 isimli yeni kablosuz oyuncu faresinin tanıttı
Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlar hazırladığı G-Serisi içerisine G602 isimli yeni bir oyuncu faresi ekleyen Logitech, bu yeni model ile kullanıcılara ciddi bir batarya ömrü sunabiliyor.
Oyuncuların hızını kesen kablolardan arındırılmış şekilde hazırlanan Logitech G602, kullanıcılara 250 saat aktif, 1400 saat bekleme süresi sunabiliyor ve bu özelliği ile birçok kablosuz oyuncu faresini geride bırakıyor. Gövde tasarımı uzun oyun seansların da bile ağrı yapmayacak ergonomik bir yapıda hazırlanan fare, üzerinde 11 adet programlanabilir buton ve yüksek performans sağlayan 2,500 DPI Delta Zero optik sensör barındırıyor. Logitech'in belirttiğine göre 20 milyon tıklama ömrü sunabilen G602, 2,4 GHz kablosuz bağlantı ve 2 milisaniye bildirim hızıyla gecikmesiz bir oyun performansı ortaya koyabiliyor ve maksimum 20G hızlanma sağlayabiliyor.
Windows ya da Mac OSX sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen Logitech G602 kablosuz oyuncu faresi, Eylül ayı içerisinde 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Logitech, batarya ömrüyle dikkat çeken G602 isimli yeni kablosuz oyuncu faresinin tanıttı

http://gaming.logitech.com/tr-tr/product/g602-wireless-gaming-mouse Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Beyelr bana yardımcı olurmusunuz hayatımda ilk defa Logitech Gaming serisi bir mause alıyorum G tuşları ve DPI ne nedir ne işe yarar lütfen biri bana açıklasın.Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Detaylı görsel bilgi almak isteyenler için.
youtube.com/...
youtube.com/watch?v=kpnFO0aqALc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JakSocket 5 yıl
Sağ tuşun biraz daha uzun olması ergonomik açıdan iyi olmuş. Tasarımını da beğendim. Microsoft'un fareleri gibi aşırı sade, Cyborg'un fareleri gibi aşırı "robotumsu" olmamış. Tam ortasını tutturmuşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Le7els 5 yıl
trye öbür sene gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 5 yıl
Bu saatten sonra oyuncu faresi de aldıracak logitech.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aykio 5 yıl
2500 DPI biraz az gibi böle bi mausa 10 gün 10 saaat yazmıs ama o kadar gitmez emin olun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 5 yıl
bunu almalıyım harika birşey oy oy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sanki uzaylılar için sınırlı sayıda üretilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashris 5 yıl
bu oyuncu mouse tepki süresi artırılırsa performans moduna geçilirse 3 5 günden fazla gitmez. zaten tasarrufta g700 3 5 gün gidiyor ama performans ta 24 saati geçemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
off yine manyak bi mouse geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
250 saat aktif kullanım sunuyor ki bu çok iyi.Türkiye'de satışa sunulacaktır muhtemelen.Tasarım olarak değişik duruyor,denemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 5 yıl
işte bu. Umarım Türkiye ye gelir. Hemen alacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1159 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, oyuncu faresi ve Logitech
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor" 5 yıl Asus yeni nesil süper modemini tanıttı 5 yıl Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim