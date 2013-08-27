Logitech, batarya ömrüyle dikkat çeken G602 isimli yeni kablosuz oyuncu faresinin tanıttı

Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlar hazırladığı G-Serisi içerisine G602 isimli yeni bir oyuncu faresi ekleyen Logitech, bu yeni model ile kullanıcılara ciddi bir batarya ömrü sunabiliyor.

Oyuncuların hızını kesen kablolardan arındırılmış şekilde hazırlanan Logitech G602, kullanıcılara 250 saat aktif, 1400 saat bekleme süresi sunabiliyor ve bu özelliği ile birçok kablosuz oyuncu faresini geride bırakıyor. Gövde tasarımı uzun oyun seansların da bile ağrı yapmayacak ergonomik bir yapıda hazırlanan fare, üzerinde 11 adet programlanabilir buton ve yüksek performans sağlayan 2,500 DPI Delta Zero optik sensör barındırıyor. Logitech'in belirttiğine göre 20 milyon tıklama ömrü sunabilen G602, 2,4 GHz kablosuz bağlantı ve 2 milisaniye bildirim hızıyla gecikmesiz bir oyun performansı ortaya koyabiliyor ve maksimum 20G hızlanma sağlayabiliyor.

Windows ya da Mac OSX sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen Logitech G602 kablosuz oyuncu faresi, Eylül ayı içerisinde 80$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış kısa tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gaming.logitech.com/tr-tr/product/g602-wireless-gaming-mouse