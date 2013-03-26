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Logitech, iPad ve iPad mini için yeni klavyeli kılıf modellerini duyurdu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, iPad ve iPad mini için yeni klavyeli kılıf modellerini duyurdu
Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız ve yakın zamanda yaptığı "mobil ürünlere daha fazla ağırlık vereceğiz" açıklaması ile gündeme gelen Logitech, bu alanda yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda firma, Apple'ın iPad ve iPad Mini tablet bilgisayarları ile uyumlu yeni klavyeli kılıf modellerini duyurdu.
Logitech tarafından duyurulan klavyeli kılıf modelleri, iPad modeli için "Keyboard Folio" ve iPad Mini için "Keyboard Folio Mini" isimleri sahipler. Tabletler ile tam uyumlu olarak geliştirilen modeller, özel yapıları sayesinde kişilerin cihazlarını hem korumalarına hem de her zaman kullanabilecekleri bir Bluetooth klavyeyi yanlarında taşımalarına imkan sağlıyor. Tablet modelleri ayakta tutabilecek stant yapısına da sahip olan Logitech Folio klavyeli kılıflar, ayrıca iPad'lerin otomatik uyuma/uyanma özelliğini de destekliyorlar.
Farklı renk seçeneklerine sahip Folio klavyeli kılıf modellerinden iPad uyumlu model Nisan ayında 100$, iPad Mini uyumlu model ise Mayıs ayında 90$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya Avrupa ve Amerika merkezli olarak çıkıyor.


http://blog.logitech.com/2013/03/26/logitech-brings-360-degree-protection-to-tablet-keyboard-folios/ Yorum Yaz
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BekirHan 6 yıl
Bu ülkede distribütörü dahilindeki ürünler bile fahiş fiyatlarla satılıyor ve hala Türkçe klavye kullanmıyorsa kusura bakmasın Logitech...
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jasonn123 6 yıl
Baya iyimis mini ipad ' in yenisi cikarsa almayi dusunuyodum zaten
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_bluescream_ 6 yıl
ee logitech in zaten böyle bi ürünü vardı hem daha inceydi o
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mmnder16 6 yıl
çok güzel bir ürün..ipad'in kullanışlılığını artıracağını düşünüyorum.. Türkiye'de satışa sunulmasını heyecanla bekliyorum..
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