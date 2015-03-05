Logitech'den G serisi yeni oyuncu faresi: G303 Daedalus Apex Performance Edition

Çevre birimleri konusunda tartışmasız dünyanın en iyi markaları arasında yer alan Logitech, G serisi oyuncu fareleri arasına "G303 Daedalus Apex Performance Edition" modeli isimli yeni çözümünü eklediğini duyurdu.

Logitech'in eSpor dünyası ile diğer oyun profesyonellerinden aldığı geri bildirimler doğrultusunda hazırladığı yeni faresi G303 Daedalus Apex Performance Edition, firma tarafından en iyi optik algılayıcımız olarak lanse edilen PMW3366 üzerine kurulmuş durumda. Delta Zero isimli teknolojisi ile daha hızlı reaksiyon, daha tutarlı hedefleme ve mouse ivmesi olarak bilinen hıza duyarlı hassasiyet sapmasını en aza indiren fare, teknik olarak oyun sırasında değiştirilebilir 200-12,000 DPI aralığı, saniyede 8 metre tarama performansı, 40G hızlanma ve 20 milyon tıklama ömrü gibi detaylar ortaya koyuyor. Bütün bu gelişmiş tarama altyapısını 32-bitlik mikro işlemcisi ile destekleyen oyuncu faresi, 1ms düşük raporlama hızıyla performans tutkunları için en iyi çözümlerden bir tanesini ortaya koyuyor.

Gövdesinde 16.8 milyon renk destekli isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebilen RGB aydınlatma sistemi bulunan G303 Daedalus Apex Performance Edition, dahili sensör birimiyle kullanıldığı yüzeye özel ince ayar imkanı da veriyor ve 6 adet programlanabilir tuşuyla oyunlarda klavyeye olan ihtiyacı ciddi oranda azaltabiliyor. Farklı oyun ya da oyunculara özel 3 profil arasında geçiş yapabilen ürün, USB kablosuz üzerinden Windows işletim sistemli bilgisayarlara bağlanabiliyor ve kablo dahil 127 gramlık ağırlığıyla hafif ancak sağlam bir çözüm ortaya koyuyor.

Logitech'in en yeni oyuncu faresi G303 Daedalus Apex Performance Edition, Mart ayı içerisinde 70$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Farenin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/2015/03/05/logitech-g-unveils-our-new-performance-edition-gaming-mouse-g303-daedalus-apex/