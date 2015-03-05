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Logitech'den G serisi yeni oyuncu faresi: G303 Daedalus Apex Performance Edition

4 yıl
1,1b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den G serisi yeni oyuncu faresi: G303 Daedalus Apex Performance Edition
Çevre birimleri konusunda tartışmasız dünyanın en iyi markaları arasında yer alan Logitech, G serisi oyuncu fareleri arasına "G303 Daedalus Apex Performance Edition" modeli isimli yeni çözümünü eklediğini duyurdu.
Logitech'in eSpor dünyası ile diğer oyun profesyonellerinden aldığı geri bildirimler doğrultusunda hazırladığı yeni faresi G303 Daedalus Apex Performance Edition, firma tarafından en iyi optik algılayıcımız olarak lanse edilen PMW3366 üzerine kurulmuş durumda. Delta Zero isimli teknolojisi ile daha hızlı reaksiyon, daha tutarlı hedefleme ve mouse ivmesi olarak bilinen hıza duyarlı hassasiyet sapmasını en aza indiren fare, teknik olarak oyun sırasında değiştirilebilir 200-12,000 DPI aralığı, saniyede 8 metre tarama performansı, 40G hızlanma ve 20 milyon tıklama ömrü gibi detaylar ortaya koyuyor. Bütün bu gelişmiş tarama altyapısını 32-bitlik mikro işlemcisi ile destekleyen oyuncu faresi, 1ms düşük raporlama hızıyla performans tutkunları için en iyi çözümlerden bir tanesini ortaya koyuyor.
Gövdesinde 16.8 milyon renk destekli isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebilen RGB aydınlatma sistemi bulunan G303 Daedalus Apex Performance Edition, dahili sensör birimiyle kullanıldığı yüzeye özel ince ayar imkanı da veriyor ve 6 adet programlanabilir tuşuyla oyunlarda klavyeye olan ihtiyacı ciddi oranda azaltabiliyor. Farklı oyun ya da oyunculara özel 3 profil arasında geçiş yapabilen ürün, USB kablosuz üzerinden Windows işletim sistemli bilgisayarlara bağlanabiliyor ve kablo dahil 127 gramlık ağırlığıyla hafif ancak sağlam bir çözüm ortaya koyuyor.
Logitech'in en yeni oyuncu faresi G303 Daedalus Apex Performance Edition, Mart ayı içerisinde 70$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Farenin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://blog.logitech.com/2015/03/05/logitech-g-unveils-our-new-performance-edition-gaming-mouse-g303-daedalus-apex/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
First_Person 3 yıl
Bu mouse Türkiye'de satılmıyor galiba, her yerde 302 modeli var, bunu bulamadım.
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modifix06 3 yıl
g303 ile evga torq x5 arasında kaldım, evga nedense daha bi çekici geliyor , g302 yi media markette inceledim; malzeme kalitesini düşük bulmuştum 20 liralık mousla aynı kalite hissini vermişti. Bundada aynı malzeme kullanıldıgı için çekiniyorum
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k@llone 3 yıl
1 ay önce almak istemiştim 60 dolara inince, 20 dolar kargo çıkınca vazgeçmiştim. Şimdi 50 dolara inmiş fiyatı ayrıca kargo 5 dolar, hemen kaptım bir adet. Bence bu fiyata kaçmaz. Ayrıca diğer mouselarda da indirim var.
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doctor_bey 4 yıl
güçlü cihaz, sade tasarım (bu benim açımdan güzel bir şey) ve ne yazık ki diğer arkadaşın da dediği gibi biraz tuzlu, RGB renk gamutunu desteklemesi de güzel bir şey ayrıca, ancak o kadar rengi kim ne yapar merak konusu
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Brightmist 4 yıl
G303'üm geldi. Şeklini oldukça beğendim, bundan sonra ana mouse'um olarak yoluna devam edicek.
Bir iki foto bırakim:

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Görüldüğü üzere EVGA Torq X5'la boyutları aşağı yukarı aynı, sadece G303'ün yanları ciddi şekilde kavisli. G303'le rahat etmeyenler X5'ı da alternatif olarak düşünebilirler.

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1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 4 yıl
BRIGHTMIST, bilgini gerçekten takdir ettim. Sürekli takıldığın bir forum, blog vs. var mı? Sana ulaşabilmek için :)
Ulaşamazsam g402 hakkındaki düşüncelerin nelerdir?
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Brightmist 4 yıl
G402 ağır ve sensörü biraz daha iyi olabilir, o boyutlarda ve yakın şekilde KPM tavsiye ediyorum (Roccat Kone Pure Military).

Forum olarak burada, patide ve OCN'de takılıyorum genelde. OCN'in maus forumları oldukça keyifli oluyor.
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ynal 4 yıl
Donanımı güçlü, tasarımı vasat, fiyatı yüksek bir fare.
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Brightmist 4 yıl
Piyasadaki en başarılı sensör olan 3366'yı kullanıyor (502'nin sensörü).
302'yle dizaynı birebir aynı, ağırlığında da hissedilebilir bir fark olacağını sanmıyorum.
Kabloda iyileştirilmeler yapıldı ve mouse'u dengeleme amaçlı tabanın sol ve sağ köşelerine 2 adet ekstra mouse ayağı eklendi.
Bir de mavi yerine RGB ışık eklendi.

Amazon'da siparişe açıldığı an ben muhtemelen sipariş geçicem, ufak boyutlu ve kaliteli sensörlü piyasadaki nadir mouse'lardan.
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safüzyon 4 yıl
Logitechden 2 ürün aldım ikiside bozuldu e-spor da alınmaması gereken bir marka.
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