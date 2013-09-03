Logitech'den Samsung Galaxy Tab ailesine yeni kılıflar





Bilgisayarlar için hazırladığı çevre birimleri yanında son yıllarda mobil aksesuar ürünlerine de ağırlık veren Logitech, Samsung'un Galaxy Tab isimli tablet ailesi için klavyeli ve klavyesiz yeni kılıf modellerini tanıttı.

Tanıtılan modellerden "Ultrathin Keyboard Folio" isimli klavyeli kılıf, Samsung'un Galaxy Tab 3 10.1 tablet modeline özel olarak hazırlanmış durumda. Bünyesinde tablet ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuran oldukça ince yapılı ve suya karşı dayanıklı bir QWERTY klavye barındıran kılıf, aynı zamanda koruma görevini de başarıyla yerine getirebiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen ve tam dolu batarya ile günlük iki saat kullanım sonucunda üç ay batarya ömrü sunabilen Ultrathin Keyboard Folio, kullanıcılara başarılı bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca Samsung'un Galaxy Tab 3 10.1, 8.0 ve 7.0-inç modeller için üzerinde klavye barındırmayan "Folio Protective Cases" isimli kılıf modellerini de duyuran Logitech, cihazları her türlü darbeden ve düşmeden rahatlıkla koruyabiliyor.

Logitech tarafından tanıtılan kılıf modellerinden klavyeli Ultrathin Keyboard Folio 99$, klavyesiz Folio Protective Cases ise 49$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren satışa çıkıyorlar.

http://www.slashgear.com/logitech-ultrathin-keyboard-folio-and-protective-case-for-samsung-galaxy-tab-debut-03295795/