Logitech'den medya bilgisayarlarına özel arka aydınlatmalı kablosuz klavye: K830

Dün oyunculara özel olarak hazırladığı gelişmiş oyuncu faresi G502 Proteus Core'u görücüye çıkartan Logitech, bugün de medya bilgisayarları için geliştirdiği arka aydınlatmalı kablosuz klavyesi K830'u resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak modern çizgiler taşıyan ve sağ tarafında yer alan çoklu dokunmatik yüzeyiyle harici fare kullanımına gerek bırakmayan Logitech K830, 2.4Hz Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak çalışma gösteriyor ve böylece oturma odaları ya da salonlara konumlandırılan medya bilgisayarlarıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda maksimum yazma deneyimi için arka aydınlatmalı olarak geliştirilen klavye modeli, bu ışıklarını ortamın ışık düzeyine göre otomatik ayarlayabiliyor veya istenirse yazılmaya başlandığı zaman açabiliyor. Bu özellikleriyle büyük enerji tasarrufu sağlayabilen ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla 10 gün batarya ömrü (Micro USB üzerinden şarj) sunabilen K830, nispeten kompakt gövde yapısıyla da elde rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Logitech'in ürün gamına eklediği yeni klavyesi K830, Amerika ve Avrupa merkezli olarak 100$ fiyat etiketiyle Nisan ayı içerisinde satışa çıkıyor. Klavye hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/128358-logitech-lights-up-the-lounge-with-illuminated-living-room-keyboard