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Logitech'den medya bilgisayarlarına özel arka aydınlatmalı kablosuz klavye: K830

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den medya bilgisayarlarına özel arka aydınlatmalı kablosuz klavye: K830
Dün oyunculara özel olarak hazırladığı gelişmiş oyuncu faresi G502 Proteus Core'u görücüye çıkartan Logitech, bugün de medya bilgisayarları için geliştirdiği arka aydınlatmalı kablosuz klavyesi K830'u resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak modern çizgiler taşıyan ve sağ tarafında yer alan çoklu dokunmatik yüzeyiyle harici fare kullanımına gerek bırakmayan Logitech K830, 2.4Hz Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak çalışma gösteriyor ve böylece oturma odaları ya da salonlara konumlandırılan medya bilgisayarlarıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda maksimum yazma deneyimi için arka aydınlatmalı olarak geliştirilen klavye modeli, bu ışıklarını ortamın ışık düzeyine göre otomatik ayarlayabiliyor veya istenirse yazılmaya başlandığı zaman açabiliyor. Bu özellikleriyle büyük enerji tasarrufu sağlayabilen ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla 10 gün batarya ömrü (Micro USB üzerinden şarj) sunabilen K830, nispeten kompakt gövde yapısıyla da elde rahatlıkla kontrol edilebiliyor.
Logitech'in ürün gamına eklediği yeni klavyesi K830, Amerika ve Avrupa merkezli olarak 100$ fiyat etiketiyle Nisan ayı içerisinde satışa çıkıyor. Klavye hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Logitech'den medya bilgisayarlarına özel arka aydınlatmalı kablosuz klavye: K830

http://www.pocket-lint.com/news/128358-logitech-lights-up-the-lounge-with-illuminated-living-room-keyboard Yorum Yaz
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orka55 5 yıl en beğenilen
Paranin klavyesi var
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csheer 4 yıl
Logitech arka aydınlatma klavyesı kullanıcılar ıcın kolaylık ormamı sunmaktadır yandız tuslu aydınlatma sıstemı onceden beri var
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CoreXXX 5 yıl
illa touch pad ilemi kullanıcaz. Mouse ile kullanmak istiyorum ben padsız versiyonda isterük:)
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DH Misafiri 5 yıl
K400 gibi hala 2.4Hz sinyal gücü, bari onuda gelistirseydiniz beyinsizler, nereye baksam 2.4 Ghz bu cihazlar... Sinyali dogru dürüst cekemedikden sonra ne yapiyim ben bunu, ps3&x360 controller'si bile 30 metreden güclü sinyal ile cekiyor bunu 7-10 metre uzaklastirinca takilip duruyor.
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Prothedop 5 yıl
Bir evim olsa yemin ediyorum kanepe koltuga vercegim parayı götürür oyuna yatırırım bu yüzden soyum devam etmicek
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DH Misafiri 5 yıl
beğendim
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aspirin_00 5 yıl
pil ne kadar gider acaba
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cceviz 5 yıl
fiyatı düşünce alınacaklar listesine ekleyelim.
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orka55 5 yıl en beğenilen
Paranin klavyesi var
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mehmetaksakal 5 yıl
pahalıı
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TempleJoker 5 yıl
100 dolara medya bilgisayarı satıyorlar.
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Wadjet 5 yıl
Güzelmiş ama çok pahalı be. Üzerine ekle Blackwidow al demelik resmen.
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DraGonS 5 yıl
fiyatı çok pahalı be.
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