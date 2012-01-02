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Logitech'in ilk Türkçe oyun klavyesi; G105

7 yıl
21,5b
1
30
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech oyuncular için hazırladığı popüler klavye modeli G105'in Türkçe versiyonunu ülkemizde kullanıma sundu. Bilindiği üzere şimdiye kadar İngilizce versiyonları getirilen oyuncu klavyeleri, Logitech Türkiye'nin çalışmaları sonucunda yerelleştirilmiş olaral sunulmaya başlandı. Bu adımın ilk ürünü olan G105, iki farklı parlaklık düzeyinde ayarlanabilen ya da tamamen kapatılabilen yeşil LED arka aydınlatmaya sahip.
Altı adet programlanabilir G tuşu, tuş başına üç makro özelliğiyle Logitech G105, her oyun için tek tuşa basma, karmaşık makrolar veya LUA komut dosyaları da dahil olmak üzere 18 ayrı işlev yapılandırabiliyor, Logitech Gaming yazılımı üzerinden yeni makrolar oluşturulabiliyor. Çok tuşlu giriş özelliğiyle aynı anda beş tuşa kadar kullanım sağlayabilen klavye tek tuşla kontrol özelliği, ses kontrolü ve medya oynatma seçeneklerine anında erişmenize de olanak tanıyor, Windows/Kısayol Menüsü tuşlarını kolayca devre dışı bırakarak, kazara yanlış tuşlara bastığınızda oyununuzn bölünmesini devre dışı bırakabiliyor.
Aynı zamanda dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gelir eden oyun dünyasının en popüler yapımlarından Call of Duty: Modern Warfare 3'ün resmi klavyesi olan Logitech G105, Türkiye'de KDV dahil 124 TL olan satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. 

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Barthemana 6 yıl
Gecen teknosa indirim yapmisti 69 Tl olmustu kacirdik valla
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DH Misafiri 6 yıl
bilgisayara kabloyla bağlayabiliyormuyz acaba
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BarTenLee 6 yıl
oyun için 124 Tl biraz fazla
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DH Misafiri 7 yıl
Türkçe seslendirilmiş, barda kavga sahnesinin olduğu oyunun adı nedir acaba? Bilen var mı?
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Zaym1n 7 yıl
Uncharted 3 forumda konu açarsanız daha iyi olur alakasız konularda sorular sormayın :)
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hellolef 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Türkçe seslendirilmiş, barda kavga sahnesinin olduğu oyunun adı nedir acaba? Bilen var mı?

usta nerde ne arıyosun

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DH Misafiri 7 yıl
G105 aldım profilleri kurcalarken oyun listesi çıktı ama nedense şimdi bulamıyorum o listeyi yardımcı olacak biri varmı hazır liste vardı
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DH Misafiri 7 yıl
Ne zamandır gelmesini 4 gözle beklediğimiz ürün tabi Türkçe olması önemli? Aydınlatmada iyiyse.
Detaylı bir incelemeye buyursunlar.
Türkçe gelmesini istediğim buydu aslında
(k800 illuminated wireless)
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comennias 7 yıl
iyi olmuş böyle
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel, sonunda Türkçe'sini çıkarabildiler şu oyun klavyelerinin. Devamı gelir umarım.
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bat-333 7 yıl
Illuminated kullanıyorum. İngilizce ama fark yok. Türkçe karakterler aynı yerlerinde.

Klavye ihtiyacım olsaydı alırdım bunu.
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hsngencer 7 yıl
Enter i gene kucuk galiba. Birde ben battlefield ciyim mw3 un reklamini ne yapayim ya.
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mserifoglu 7 yıl

Logitech Illuminated K800 modelinin de Türkçe versiyonunu bekliyoruz.
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FrecoB 7 yıl
Tamam oyuna özel olmuş güzel olmuş fakat bu tür teknoloji ürünlerini bir türlü sevemedim. Çünkü o klavyeyi belki senelerce kullanacaksınız ama mw3 o zaman eskimiş olacak. Yeni cod serileri çıkmış olacak. Aynı şekilde Xbox'ın oyunlara özel tasarımları da öyle. Koleksiyon için parası olan alır kenara koyar ya da kullanır belki ama yine de alıp kullanılacak bir ürün değil bence.

Not : MW3 ya da BF3 fanı değilim.
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