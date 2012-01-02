Logitech'in ilk Türkçe oyun klavyesi; G105

Logitech oyuncular için hazırladığı popüler klavye modeli G105'in Türkçe versiyonunu ülkemizde kullanıma sundu. Bilindiği üzere şimdiye kadar İngilizce versiyonları getirilen oyuncu klavyeleri, Logitech Türkiye'nin çalışmaları sonucunda yerelleştirilmiş olaral sunulmaya başlandı. Bu adımın ilk ürünü olan G105, iki farklı parlaklık düzeyinde ayarlanabilen ya da tamamen kapatılabilen yeşil LED arka aydınlatmaya sahip.

Altı adet programlanabilir G tuşu, tuş başına üç makro özelliğiyle Logitech G105, her oyun için tek tuşa basma, karmaşık makrolar veya LUA komut dosyaları da dahil olmak üzere 18 ayrı işlev yapılandırabiliyor, Logitech Gaming yazılımı üzerinden yeni makrolar oluşturulabiliyor. Çok tuşlu giriş özelliğiyle aynı anda beş tuşa kadar kullanım sağlayabilen klavye tek tuşla kontrol özelliği, ses kontrolü ve medya oynatma seçeneklerine anında erişmenize de olanak tanıyor, Windows/Kısayol Menüsü tuşlarını kolayca devre dışı bırakarak, kazara yanlış tuşlara bastığınızda oyununuzn bölünmesini devre dışı bırakabiliyor.

Aynı zamanda dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gelir eden oyun dünyasının en popüler yapımlarından Call of Duty: Modern Warfare 3'ün resmi klavyesi olan Logitech G105, Türkiye'de KDV dahil 124 TL olan satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.