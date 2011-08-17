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Logitech'ten Apple kullanıcılar için güneş enerjisiyle çalışan kablosuz klavye

7 yıl
13,5b
1
20
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'ten Apple kullanıcılar için güneş enerjisiyle çalışan kablosuz klavye
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Çevrebirimleri üreticisi Logitech, Apple kullanıcıları için hazırladığı  Wireless Solar Keyboard K750  isimli yeni klavyesini duyurdu. Kablosuz tasarıma sahip olan ve güneş enerjisi ile çalışan klavye, 0.3-inç kalınlığındaki fiziksel yapısı ile aynı zamanda şık bir görünüm sergiliyor.
2.4GHz kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olan klavye, Apple'ın standart klavyelerini andıran tasarımı ile Mac kullanıcılarını yabancılık çekmeyeceği bir yerleşim sunuyor. Üst kısmında yerleşik güneş hücreleri bulunan klavye, tam şarj ile 3 aya kadar aralıksız kullanılabiliyor.
Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan yapısında PVC kullanılmayan klavye ile birlikte Logitech'in kablosuz klavye ve farelerinde ortak kullanılabilen alıcı da sunuluyor. Logitech tarafından üç yıllık garanti ile sunulan  Wireless Solar Keyboard K750 için yurt dışında belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 69.99£ olarak açıklandı. 
Logitech'ten Apple kullanıcılar için güneş enerjisiyle çalışan kablosuz klavye
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birolmth 7 yıl
35turka
Sadece elmacılar mı kullanacak ? Logitech yakıştı mı bu sana herkes için yapsana şunu :D

bu ürünün ikinci duyurusu bu normali zaten çıkmıştı şimdide elmacılar için çıkmış
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Balr0g 6 yıl
bu ürün tr de satılmıyor mu? vatandakilerin hepsi pc için harf dizilimli.
mac için olan hiçbir yerde yok...
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birolmth 7 yıl
FasTHunt3R
Güneşin altında klavye kullananlar için güzel :))

güneşin altında kullanılmasına gerek yok aydınlık her ortam diyelim yani ışık yansın yeter!
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McGhoosT 7 yıl
joven
Logitech zarafeti ergonomiyi ve çevreci bir yaklaşımı ile dikkatleri üzerine çeken bir ürün ortaya koymuş

bence pek ergonunmik değil ama güzel düşünce :D
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Intelligence Cube 7 yıl
Tasarım görüntüsü güzel yalnız
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Recharged 7 yıl
Logitech yine yapmış yapacağını.
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DemonicMajesty 7 yıl
Zaten Logitech klavyelerin pil ömrü 1-3 yıl arası değişiyor. Güneşe ne gerek var. 200 lirayı amorti edinceye kadar.... Ama şekil güzel :D
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tanreall 7 yıl
Bu haber yeni değil ki yahu, kaç zamandır bilinen bir ürün zaten. Vatan' da var.

vatanbilgisayar.com/...


Dipçik: Güneşe gerek duymuyor zaten, herhangi bir ışık şarj olması için yeterli. Evinizde yanan ampülden bile şarj olabiliyor.
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umutarslan.com 7 yıl
Batuist
aklıma güneş enerjisi ile çalışan el feneri esprisi geldi :))

:D:D:D:D
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Batuist 7 yıl
aklıma güneş enerjisi ile çalışan el feneri esprisi geldi :))
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sinuhe.s 7 yıl
offf tamda aradığım şey
çok güzel
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Normandia_06 7 yıl
bu klavyeden 3 arkadaşımda var tüm windows sürümleri ile uyumlu 4 aydır vatan bilgisayarda satışta :))
sadece 193 liraaaa :))
vatanbilgisayar.com/...
Güneş veya oda ışığıyla kendini şarj edebilme
Tam şarjdan sonra 3 ay pil ömrü
Ultra ince tasarım (1/3 inç kalınlık)
Unifying Teknolojisi ile 6 cihazı aynı anda çalıştırabilme
Proglanabilir multimedya ve internet kısayol tuşları
CD’ye ihtiyaç duymadan “Tak ve Çalıştır” özelliği
Yüksek konfor ve sessiz tuş takımı
US tuş dizilimi
Tüm Windows işletim sistemleri ile tam uyum
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