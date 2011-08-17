Logitech'ten Apple kullanıcılar için güneş enerjisiyle çalışan kablosuz klavye

Çevrebirimleri üreticisi Logitech, Apple kullanıcıları için hazırladığı Wireless Solar Keyboard K750 isimli yeni klavyesini duyurdu. Kablosuz tasarıma sahip olan ve güneş enerjisi ile çalışan klavye, 0.3-inç kalınlığındaki fiziksel yapısı ile aynı zamanda şık bir görünüm sergiliyor.

2.4GHz kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olan klavye, Apple'ın standart klavyelerini andıran tasarımı ile Mac kullanıcılarını yabancılık çekmeyeceği bir yerleşim sunuyor. Üst kısmında yerleşik güneş hücreleri bulunan klavye, tam şarj ile 3 aya kadar aralıksız kullanılabiliyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan yapısında PVC kullanılmayan klavye ile birlikte Logitech'in kablosuz klavye ve farelerinde ortak kullanılabilen alıcı da sunuluyor. Logitech tarafından üç yıllık garanti ile sunulan Wireless Solar Keyboard K750 için yurt dışında belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 69.99£ olarak açıklandı.