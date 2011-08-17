Logitech'ten Apple kullanıcılar için güneş enerjisiyle çalışan kablosuz klavye

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çevrebirimleri üreticisi Logitech, Apple kullanıcıları için hazırladığı Wireless Solar Keyboard K750 isimli yeni klavyesini duyurdu. Kablosuz tasarıma sahip olan ve güneş enerjisi ile çalışan klavye, 0.3-inç kalınlığındaki fiziksel yapısı ile aynı zamanda şık bir görünüm sergiliyor.
2.4GHz kablosuz bağlantı yeteneğine sahip olan klavye, Apple'ın standart klavyelerini andıran tasarımı ile Mac kullanıcılarını yabancılık çekmeyeceği bir yerleşim sunuyor. Üst kısmında yerleşik güneş hücreleri bulunan klavye, tam şarj ile 3 aya kadar aralıksız kullanılabiliyor.
Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan yapısında PVC kullanılmayan klavye ile birlikte Logitech'in kablosuz klavye ve farelerinde ortak kullanılabilen alıcı da sunuluyor. Logitech tarafından üç yıllık garanti ile sunulan Wireless Solar Keyboard K750 için yurt dışında belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 69.99£ olarak açıklandı.
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bu ürünün ikinci duyurusu bu normali zaten çıkmıştı şimdide elmacılar için çıkmış
mac için olan hiçbir yerde yok...
güneşin altında kullanılmasına gerek yok aydınlık her ortam diyelim yani ışık yansın yeter!
bence pek ergonunmik değil ama güzel düşünce :D
vatanbilgisayar.com/...
Dipçik: Güneşe gerek duymuyor zaten, herhangi bir ışık şarj olması için yeterli. Evinizde yanan ampülden bile şarj olabiliyor.
:D:D:D:D
çok güzel
sadece 193 liraaaa :))
vatanbilgisayar.com/...
Güneş veya oda ışığıyla kendini şarj edebilme
Tam şarjdan sonra 3 ay pil ömrü
Ultra ince tasarım (1/3 inç kalınlık)
Unifying Teknolojisi ile 6 cihazı aynı anda çalıştırabilme
Proglanabilir multimedya ve internet kısayol tuşları
CD’ye ihtiyaç duymadan “Tak ve Çalıştır” özelliği
Yüksek konfor ve sessiz tuş takımı
US tuş dizilimi
Tüm Windows işletim sistemleri ile tam uyum