Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lomography, Diana F+ ve La Sardina fotoğraf makinelerinin kışa özel versiyonlarını tanıttı

5 yıl
1,1b
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri, lensler ve farklı fotoğraf aksesuarları ülkemizde de satılan Lomography, Diana F+ ve La Sardina fotoğraf makinelerinin kışa özel "Winter Edition" isimli yeni versiyonlarını tanıttı.
İsimlerini ünlü kış tatil merkezlerinden alan iki yeni fotoğraf makinesi Diana F+ Chamonix ve La Sardina St. Moritz, bu versiyonları ile kışa özel bir tasarım çizgisiyle geliyorlar. Filmli yapıda hazırlanan ve düşük ışıklı ortamlar için üzerlerinde flaş barındıran modellerden "La Sardina St. Moritz" 9 derecelik geniş açı lensi ve kullanımı kolay özellikleriyle, "Diana F+ Chamonix" ise orta format yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kasım ayının sonunda Türkiye'de dağıtımlarına başlanacağı belirtilen fotoğraf makineleri 329 TL fiyat etiketine sahip. Ön sipariş için burayı ziyaret edebilirsiniz.

http://www.lomography.com.tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 5 yıl
Patik gibi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
kışın ayrı makina yazın ayrı makina mı alacaz, neyin kafasını yaşıyor bunlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Freni Boşalan Kamyon Misali Kontrolsüz" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Nvidia GTX 780Ti "Titan'ın Ağabeyi R9 290X için geldi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim