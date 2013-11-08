Lomography, Diana F+ ve La Sardina fotoğraf makinelerinin kışa özel versiyonlarını tanıttı





Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri, lensler ve farklı fotoğraf aksesuarları ülkemizde de satılan Lomography, Diana F+ ve La Sardina fotoğraf makinelerinin kışa özel "Winter Edition" isimli yeni versiyonlarını tanıttı.

İsimlerini ünlü kış tatil merkezlerinden alan iki yeni fotoğraf makinesi Diana F+ Chamonix ve La Sardina St. Moritz, bu versiyonları ile kışa özel bir tasarım çizgisiyle geliyorlar. Filmli yapıda hazırlanan ve düşük ışıklı ortamlar için üzerlerinde flaş barındıran modellerden "La Sardina St. Moritz" 9 derecelik geniş açı lensi ve kullanımı kolay özellikleriyle, "Diana F+ Chamonix" ise orta format yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kasım ayının sonunda Türkiye'de dağıtımlarına başlanacağı belirtilen fotoğraf makineleri 329 TL fiyat etiketine sahip. Ön sipariş için burayı ziyaret edebilirsiniz.

http://www.lomography.com.tr