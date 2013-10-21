Lomography, MFT sistem uyumlu "Experimental Lens Kit" paketini duyurdu





Hazırladığı birçok analog fotoğraf makinesi ile teknolojinin limitlerinin zorlandığı dijital pazarda ayakta kalmaya devam eden Lomography firması, MFT sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu "Experimental Lens Kit" adlı lens paketini duyurdu.

Olympus ve Panasonic'in 2008 yılında duyurduğu Micro Four Thirds (MFT / Micro 4/3) standardına sahip fotoğraf makineleri için hazırlanan Lomography Experimental Lens Kit, tek bir paket halinde satılıyor ve içerisinde standart 24mm, geniş açı 12mm ve balıkgözü olmak üzere üç farklı lens yer alıyor. Firmanın "yaratıcı fotoğrafçılığa olan açlığını dindir" sloganıyla tanıttığı lensler, oldukça kompakt ve taşınabilir bir yapıdalar. Dahili olarak 1/100 enstantane ve uzun pozlamalar için Bulb çekime izin veren deklanşör barındıran lensler, ayrıca arka taraflarında bir filtre yuvası taşıyorlar ve böylece farklı renklere sahip ilginç sonuçların önünü açıyorlar. Lensler ayrıca sabit F/8 diyafram değerine sahipler.

Kasım ayında dağıtımına başlanacağı belirtilen Lomography Experimental Lens Kit paketi, 265 TL fiyat etiketiyle firmanın resmi Türkiye sayfası üzerinden satın alınabilecek. Lensler ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/21/lomography-experimental-lens-kit-for-micro-four-thirds?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1