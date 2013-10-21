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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lomography, MFT sistem uyumlu "Experimental Lens Kit" paketini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lomography, MFT sistem uyumlu

Hazırladığı birçok analog fotoğraf makinesi ile teknolojinin limitlerinin zorlandığı dijital pazarda ayakta kalmaya devam eden Lomography firması, MFT sistem fotoğraf makineleriyle uyumlu "Experimental Lens Kit" adlı lens paketini duyurdu.
Olympus ve Panasonic'in 2008 yılında duyurduğu Micro Four Thirds (MFT / Micro 4/3) standardına sahip fotoğraf makineleri için hazırlanan Lomography Experimental Lens Kit, tek bir paket halinde satılıyor ve içerisinde standart 24mm, geniş açı 12mm ve balıkgözü olmak üzere üç farklı lens yer alıyor. Firmanın "yaratıcı fotoğrafçılığa olan açlığını dindir" sloganıyla tanıttığı lensler, oldukça kompakt ve taşınabilir bir yapıdalar. Dahili olarak 1/100 enstantane ve uzun pozlamalar için Bulb çekime izin veren deklanşör barındıran lensler, ayrıca arka taraflarında bir filtre yuvası taşıyorlar ve böylece farklı renklere sahip ilginç sonuçların önünü açıyorlar. Lensler ayrıca sabit F/8 diyafram değerine sahipler.
Kasım ayında dağıtımına başlanacağı belirtilen Lomography Experimental Lens Kit paketi, 265 TL fiyat etiketiyle firmanın resmi Türkiye sayfası üzerinden satın alınabilecek. Lensler ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
 
Lomography, MFT sistem uyumlu

http://www.dpreview.com/news/2013/10/21/lomography-experimental-lens-kit-for-micro-four-thirds?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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ganja77 5 yıl
alacaklar keskinlik,kalite falan beklemesin
bunlar eğlenmek için yapılmış lensler daha ötesi değil
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çekomastik 5 yıl
İyide bu lensler bildiğimiz Lomo filmli makineler için değil mi? Üzerlerinde sabit 8 diyafram hatta 1/100 enstantaneli perde varmış.
Yani oyuncak gibi bişey bu, Lomo çılgınları için belki ama ben hayatta bunlara para vermem.
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PlutosDaddy 5 yıl ganja77
Tümör

alacaklar keskinlik,kalite falan beklemesin
bunlar eğlenmek için yapılmış lensler daha ötesi değil

Lomocular saydıklarına bakmaz zaten; fotoğraf keskinlik, kalite değildir...
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ankara06ankara 5 yıl
Bu fiyata bende takipteyim.
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