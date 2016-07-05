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Londra polisi motosikletli hırsızları kovalamak için drone kullanacak

Son dönemde sayıları artan motosikletli hırsızlara karşı çözüm yolu arayan Londra polisi, çareyi drone'larda buldu. Motosikletli hırsızları kovalamak için drone'ların kullanılması planlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde hızla yayılan ve birçok farklı alanda kullanılmaya başlanan drone'lar, bu kez de hırsızları yakalamak için kullanılacak. Londra'da son dönemde sayıları artan motosikletli hırsızlara karşı harekete geçen İngiliz polisi, motosikletli kapkaççıları yakalamak için drone'lardan faydalanmaya planlıyor.
Londra Polis ve Suç Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantısında, motosikletli hırsızları yakalamak için drone'ların kullanılması gündeme geldi. Londra Emniyet Amiri Craig Mackey, bu hırsızları şehir içinde takip etmek için polis araçları yerine drone'ların kullanılmasının çok daha güvenli olacağını ifade etti.
Son 12 ayda motosikletli kapkaççıların 3 binden fazla telefon çaldığı Londra'da, bu hırsızların yakalamak için gerçkleşen kovalamacalar da tehlike oluşturmaya başladı. Son olarak 18 yaşındaki suçsuz bir genç benzer bir polis kovalamacısı sırasında hayatını kaybetmişti.
Dünya genelinde çeşitli polis teşkilatları tarafından protesto gösterilerinin kontrolü ve ihbarların takibi gibi konularda halihazırda kullanılmakta olan drone'lar, önümüzdeki dönemde polis teşkilatlarının en önemli araçları arasına girmeye aday.

https://www.engadget.com/2016/07/04/london-police-drones-moped-thieves/ Yorum Yaz
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huseyinadukeeee 3 yıl
Hatta pervaneleriyle boyunlarını kesecekler
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Mustache 3 yıl
Amerika'da hız sınırını aşan araçların tespit edilmesi ve video, fotoğrafının çekilmesi için kullanılıyor şuan
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gurkanse 3 yıl
mehmedaltair
Yakında bilim kurgu filmlerindeki gibi polislerin yerini tamamen dronelar alacak

drone değilde filmin adı neydi heh!
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1 Yanıt Yanıtla
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paramedical 3 yıl gurkanse
gurkanse
mehmedaltair
Yakında bilim kurgu filmlerindeki gibi polislerin yerini tamamen dronelar alacak

drone değilde filmin adı neydi heh!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Chappie
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tobepeople 3 yıl
Şöyle bir yerde polis olamadık arkadaş :D
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kadirirdem 3 yıl
drone u indirmesi kolay olur ama...
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10ff 3 yıl
Ben hirsiz olsam isime gelirdi jammer cihaz ile sinyali rahatca bozabilirim.jammer da gerek yok bir mikrodalga firin ile guclu bir jammer yapabilirsiniz.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bilimkurgu filmleri artık gerçek oluyor. Bazı filmlerde suçluları takip için dronelara benzeyen robotlar oluyordu. Vay be bugünleri de görecekmişiz.
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mehmedaltair 3 yıl
Yakında bilim kurgu filmlerindeki gibi polislerin yerini tamamen drone'lar alacak
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A.F.Y.D 3 yıl
iki el sıksalar indirirler
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Parola_18 3 yıl
istanbul polisinede böyle bişeyler şart hergün onalarca motosiklet çalınıyor geri gelen yok geldiginde zaten haşat bide insan motosikletli çeviri bi akar çalıntımı deilmi diye 8 senedir ehliyetim var 1 kere çevirme olmadı
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Hesap001 3 yıl
Kucuk caplı soygunların onune gecilebilir. Onun dısında dronları düsürmek kolay
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