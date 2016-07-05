Londra polisi motosikletli hırsızları kovalamak için drone kullanacak

Son dönemde hızla yayılan ve birçok farklı alanda kullanılmaya başlanan drone'lar, bu kez de hırsızları yakalamak için kullanılacak. Londra'da son dönemde sayıları artan motosikletli hırsızlara karşı harekete geçen İngiliz polisi, motosikletli kapkaççıları yakalamak için drone'lardan faydalanmaya planlıyor.

Londra Polis ve Suç Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantısında, motosikletli hırsızları yakalamak için drone'ların kullanılması gündeme geldi. Londra Emniyet Amiri Craig Mackey, bu hırsızları şehir içinde takip etmek için polis araçları yerine drone'ların kullanılmasının çok daha güvenli olacağını ifade etti.

Son 12 ayda motosikletli kapkaççıların 3 binden fazla telefon çaldığı Londra'da, bu hırsızların yakalamak için gerçkleşen kovalamacalar da tehlike oluşturmaya başladı. Son olarak 18 yaşındaki suçsuz bir genç benzer bir polis kovalamacısı sırasında hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde çeşitli polis teşkilatları tarafından protesto gösterilerinin kontrolü ve ihbarların takibi gibi konularda halihazırda kullanılmakta olan drone'lar, önümüzdeki dönemde polis teşkilatlarının en önemli araçları arasına girmeye aday.

https://www.engadget.com/2016/07/04/london-police-drones-moped-thieves/