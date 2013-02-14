Londra'da LCD ekranlı geri dönüşüm kutuları sokaklarda yerini almaya başladı





Yerleşim yerlerinde insanların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulmuş ekipmanların, teknolojik cihazlara dönüştüğüne şahit olmaya başladık. New York'ta eski telefon kulübelerinin ücretsiz bilgi portalı haline getirilen dokunmatik LCD ekranlarla donatılmasından sonra Londra'da da benzer bir proje hayata geçmeye başladı.





Proje kapsamında Londra sokaklarında geri dönüşüm kutularına renkli LCD ekranlar entegre ediliyor ve bu ekranlarda farklı haber içerikleri, metroların gecikme bilgileri ve civardaki boş Boris bisikletlerinin sayısı sunuluyor. Darbelere dayanıklı camdan imal edilen ekranlarda ilerleyen dönemlerde reklamlara yer verilecek. Ayrıca herhangi bir bilgi kaynağı olmadan sokakta yürüyen insanlar için de bir bilgi kaynağı olabilecek.





Kutuları imal eden Renew firması, techno-pod adını verdiği bu ürünleri tüketicilere ücretsiz olarak sunarken, geliri ise reklam yayınlarından elde edecek. Bu sayede reklam verenler için yeni bir alan daha açılmış olacak.





Şu ana kadar 100 adet kutu şehirdeki farklı yerlere yerleştirilmişken, yeni kutular da ilerleyen haftalarda yerleştirilmeye devam edecek.

http://cleantechnica.com/2013/02/13/new-london-recycle-bins-come-with-displays/