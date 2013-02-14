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Londra'da LCD ekranlı geri dönüşüm kutuları sokaklarda yerini almaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Londra'da LCD ekranlı geri dönüşüm kutuları sokaklarda yerini almaya başladı

Yerleşim yerlerinde insanların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulmuş ekipmanların, teknolojik cihazlara dönüştüğüne şahit olmaya başladık. New York'ta eski telefon kulübelerinin ücretsiz bilgi portalı haline getirilen dokunmatik LCD ekranlarla donatılmasından sonra Londra'da da benzer bir proje hayata geçmeye başladı.

Proje kapsamında Londra sokaklarında geri dönüşüm kutularına renkli LCD ekranlar entegre ediliyor ve bu ekranlarda farklı haber içerikleri, metroların gecikme bilgileri ve civardaki boş Boris bisikletlerinin sayısı sunuluyor. Darbelere dayanıklı camdan imal edilen ekranlarda ilerleyen dönemlerde reklamlara yer verilecek. Ayrıca herhangi bir bilgi kaynağı olmadan sokakta yürüyen insanlar için de bir bilgi kaynağı olabilecek.

Kutuları imal eden Renew firması, techno-pod adını verdiği bu ürünleri tüketicilere ücretsiz olarak sunarken, geliri ise reklam yayınlarından elde edecek. Bu sayede reklam verenler için yeni bir alan daha açılmış olacak. 

Şu ana kadar 100 adet kutu şehirdeki farklı yerlere yerleştirilmişken, yeni kutular da ilerleyen haftalarda yerleştirilmeye devam edecek. 

http://cleantechnica.com/2013/02/13/new-london-recycle-bins-come-with-displays/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 6 yıl
haber başlığını gördüğümde lcd ekran dönüşüm kutusu olduğunu düşünüp sevinmiştim.yani kullanılmayan eski arızalı telefonların atılacağı bir kutu...Ama ne yazıkki israfın nerelere vardığını gösteren bi haber.
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ssbrutality 6 yıl
Ne Olacak Bunca Üretilen Panel.Yeryüzündeki En Büyük Teknoloji Çöpü Paneller Ve Anakartlar.
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Zuko 6 yıl
İyice her yerimize giriyor reklamlar.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler, gerçekten güzel bir hizmet.
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vbalikci 6 yıl
Keçiören'e koysunlar bir tane ama başına 10 adam dikmeleri lazım. şu renklere bak bizi tv'den iyi :D
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