Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu el değiştiriyor

Symbian işletim sisteminin akıllı telefon pazarından silinmesi aslında iki firmayı derinden etkiledi. Bunlardan birisi bildiğimiz gibi Nokia idi ancak geri planda sarsıntılardan kurtulamayan bir firma daha var ki o da lüks akıllı telefon üreticisi Vertu.





Nokia'nın 1998 yılında İngiltere'de kurduğu Vertu firması Symbian işletim sistemi ile çalışan pahalı ve lüks akıllı telefonları ile tanınıyordu. Zayıf donanımları olmasına rağmen binlerce dolar seviyesinden satılan Vertu telefonlar zenginlerin ilgi gösterdiği bir markaydı. Nokia'nın çöküş döneminde Vertu firması el değiştirerek İsveçli EQT holdingine satılmıştı.





O andan itibaren Android işletim sistemine yönelen Vertu amiral gemisi seviyesinde donanımlar kullanmaya başlamıştı. Bununla birlikte firma yine satılmaktan kurtulamadı. EQT holdingi Vertu hisselerinin tamamını Çinli Godin holdinge sattı. Yani bu ay King oyun firmasından sonra ikinci Avrupalı firma da Çinlilere gitmiş oldu. Geçen ay da Yota Devices'ın Çinlilere satıldığını görmüştük. Son dönemde Çinli üreticiler Batı dünyasında sık sık satın alımlar yapıyor.





Vertu hali hazırda 900 çalışan ve 350 bin civarında kullanıcıya sahipti. Çalışanların büyük kısmı da İngiltere Hampshire'deki genel merkezde bulunuyordu. Godin holdingi firmanın faaliyetlerini aynen devam ettireceğini belirtiyor. Firmanın genel merkezi de korunacak. Bununla birlikte Vertu telefonlarının bu değişimden nasıl etkileneceği merak konusu. Satış ile ilgili bir bedel açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/Luxury-phone-maker-Vertu-changes-hands-as-Chinese-investors-step-in_id75399