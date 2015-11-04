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Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu el değiştiriyor

Nokia'nın en iyi dönemlerinde Vertu da en iyi dönemini yaşamıştı. Gerileme döneminin başlaması ile birlikte Vertu da bu trende kapılmaktan kurtulamadı. Firma şimdi ikinci kez el değiştiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lüks akıllı telefon üreticisi Vertu el değiştiriyor

Symbian işletim sisteminin akıllı telefon pazarından silinmesi aslında iki firmayı derinden etkiledi. Bunlardan birisi bildiğimiz gibi Nokia idi ancak geri planda sarsıntılardan kurtulamayan  bir firma daha var ki o da lüks akıllı telefon üreticisi Vertu.

Nokia'nın 1998 yılında İngiltere'de kurduğu Vertu firması Symbian işletim sistemi ile çalışan pahalı ve lüks akıllı telefonları ile tanınıyordu. Zayıf donanımları olmasına rağmen binlerce dolar seviyesinden satılan Vertu telefonlar zenginlerin ilgi gösterdiği bir markaydı. Nokia'nın çöküş döneminde Vertu firması el değiştirerek İsveçli EQT holdingine satılmıştı. 

O andan itibaren Android işletim sistemine yönelen Vertu amiral gemisi seviyesinde donanımlar kullanmaya başlamıştı. Bununla birlikte firma yine satılmaktan kurtulamadı. EQT holdingi Vertu hisselerinin tamamını Çinli Godin holdinge sattı. Yani bu ay King oyun firmasından sonra ikinci Avrupalı firma da Çinlilere gitmiş oldu. Geçen ay da Yota Devices'ın Çinlilere satıldığını görmüştük. Son dönemde Çinli üreticiler Batı dünyasında sık sık satın alımlar yapıyor. 

Vertu hali hazırda 900 çalışan ve 350 bin civarında kullanıcıya sahipti. Çalışanların büyük kısmı da İngiltere Hampshire'deki genel merkezde bulunuyordu. Godin holdingi firmanın faaliyetlerini aynen devam ettireceğini belirtiyor. Firmanın genel merkezi de korunacak. Bununla birlikte Vertu telefonlarının bu değişimden nasıl etkileneceği merak konusu. Satış ile ilgili bir bedel açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/Luxury-phone-maker-Vertu-changes-hands-as-Chinese-investors-step-in_id75399 Yorum Yaz
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memeti 4 yıl en beğenilen
vertuda Symbian,android,ios olmuş alan adamın umrumda değilki... telefondaki pırlantaların karat ölçülerine bakıyor alan
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Guest-5E274E432 4 yıl
Nokiq geri alsaydı keşke...
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kadirirdem 4 yıl
O kadar para isterse olacağı bu...
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla, Çin'liler aldıysalar kesin iyi bir yere getirirler. Adamlar ticari açıdan başarılılar. Bakınız: Lenovo...
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla, Çin'liler aldıysalar kesin iyi bir yere getirirler. Adamlar ticari açıdan başarılılar. Bakınız: Lenovo...
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Patren 4 yıl
az çalışanı varmış aklıma r.t edition iphone geldi
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aycibin 4 yıl
Luks telefon olabilir sonucta herkesten farkli olmak isteyen zengin kesime hitap da eden marka da olmali her elektronik urun gibi.ama donanim olarak da fark yaratan icerik kullanmak zorunda.mesela kulaklik piyasasina bakinca 50bin dolara kulaklik satan var ama performansi yanina kimse yaklasamiyor.vertu telefonda oyle degilki,ici bos.

Zaten unluler de samsung ve apple agirlikli kullaniyorlar.yani vertu'ya bakan yok :)
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lapatid 4 yıl
aslinda vertu artik tam olarak zenginlere hitap etmiyor,cunku su an insanlarin cogunda 'zengin telefonu' algisi olusturan iphone serisidir ve marka algisi herkesi alisveris yaparken etkileyen bir faktordur.Alici kitlesinin gozunde piyasadaki standart bir amiral gemisinden ayiran tek sey cihazda kullanilan mucevherattir herhalde.
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alemburda34 4 yıl
S6 edge zaten güzel birde Vertu pahalılığı eklenirse ünlüler alır gibime geliyor. Ama genelde bu işlerde İphone telefonları iyi satıyor.

Ayrica eskiden yuksek adetlerde satan tek marka vardi secmek kolaydi simdi her firma telefon cikarir oldu buna birde surekli yeni model cikmasi gelince isleri zorlasti.
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memeti 4 yıl
vertuda Symbian,android,ios olmuş alan adamın umrumda değilki... telefondaki pırlantaların karat ölçülerine bakıyor alan
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