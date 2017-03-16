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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lüks telefon üreticisi Sirin Labs mali sıkıntıda

Lüks kesime hitap eden akıllı telefonlar uçuk fiyat etiketlerine sahip ancak ilgi gördüğü takdirde iyi bir gelir modeli elde edebiliyor. İlgi yakalanamazsa da kaçınılmaz son geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Üst düzey yöneticilere yüksek güvenlikli lüks Android telefonlar sloganıyla yola çıkan ve geçen yıl Nisan ayında Solarin akıllı telefonunu duyuran Sirin Labs, beklediği ilgiyi göremeyince çareyi personel çıkarmakta buldu.

Üst düzey güvenlik vaadi ilgi görmedi

İngiliz ve İsrail ortaklığı olan Sirin Labs, geliştirdiği akıllı telefonun günümüzden 3 yıl ileride olacağını iddia etmişti. Snapdragon 810 ve Android 5.1 işletim sistemine sahip olan titanyum alaşımlı akıllı telefonda mesajlar ve çağrılar üst düzey güvenlik ile korunuyordu.

72 milyon dolar civarında bir yatırım da alan Sirin Labs, yeni modelini 16 000$ bedel ile siparişe açmıştı. Ne var ki firma pazarlama konusunda can alıcı noktayı yakalayamadı ve ilgi düşük kaldı. Vertu veya Grosso gibi diğer rakiplerden pay koparılamayınca da yeniden yapılanma kaçınılmaz oldu.

Ayrıca Bkz. "Çift kameralı ZTE Nubia Z17 Mini geliyor"

Sirin Labs yeniden yapılanma gereği 90 kişilik çalışan ekibinin 30’unu işten çıkarıyor. Ayrıca Solarin akıllı telefonu en fazla bir yıl daha üretilecek ve sonrasında rafa kaldırılacak. Mevcut telefon kullanıcılarına ise teknik destek devam edecek.

Sirin Labs yüksek güvenlikli akıllı telefonlardan ziyade gelir getiren daha farklı bir iş modeli üzerinde çalıştığını açıkladı. Bunun için de yeni mühendis alımları yapılıyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-14000-Solarin-smartphone-was-a-failure-maker-lays-off-a-third-of-its-staff_id92074 Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
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cosica 2 yıl
16000 dolarlık telefonum olsa alarm taktırırım ona.5000 dolarlık arabada bile alarm var yani.
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kadirirdem 2 yıl
Bunu da alır Uzan ailesi. :) :D
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Captain_Ivy 2 yıl
Onu da ağaoğlu satın alsın..
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axaxa 2 yıl
Güvenlikle değilde marka algısıyla olur belki.
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gxhero 2 yıl
Şirin lab ismi güzelmiş :D
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redoracle 2 yıl en beğenilen
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