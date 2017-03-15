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Çift kameralı ZTE Nubia Z17 Mini geliyor

Çift kamera kombinasyonu akıllı telefon pazarında giderek yaygınlaşmaya başladı. Hemen her üreticinin ürün gamında en az bir tane çift kameralı model bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Üst seviye akıllı telefon pazarında Nubia serisi ile iyi bir grafik çizen Çinli üretici ZTE, zaman zaman ilginç isimlendirmelere imza atıyor. Serinin çift kameralı yeni üyesi isimlendirme açısından çıtayı yükseltmiş.

Orta seviyeye kaliteli kamera

ZTE Nubia Z17 Mini adını taşıyan akıllı telefon orta seviyeye hitap ediyor. İsimlendirmeye bakarsak telefon herhangi bir amiral gemisinin yan versiyonu değil. Bu bakımdan kendisine has bazı özellikleri var.

Modelin dikkat çekici yanı arka taraftaki çift kamera kombinasyonu. Henüz fonksiyonları net değil ancak daha kaliteli çekimler ve daha geniş açılar gibi avantajlar sunacağı tahmin ediliyor. Kaliteli bir işçiliğe sahip olduğu görülen kasanın tasarımı da göz dolduruyor.

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan Nubia Z17 Mini farklı donanım seçeneklerine sahip. Snapdragon 652 yonga seti barındıran versiyonda 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Daha performanslı Snapdragon 653 yonga setini taşıyan versiyon ise 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi barındırıyor.

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3000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj olabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 275$ olarak belirlenmiş. Resmi tanıtım ise 21 Mart tarihinde yapılacak.

 

http://wccftech.com/zte-nubia-z17-mini-6gb-ram/ Yorum Yaz
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buraxus 2 yıl en beğenilen
Nubia Z17 nedir aga yeni bulunmuş gezegen gibi !!!
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 2 yıl
Huawei ve apple dışında telefon a–lın–maz
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CEM0KA 2 yıl
Mininin özellikleri buysa üst serinin daha iyi özellikler taşımalı bence radyo bile var (şimdiki telefonlara koyulmuyor ama) type-c, Hızlı şarj üstelik batarya 5000 yaw uçurur bizi Andromeda galaksisine 👹
Türkiyede satılırdı acep
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Taha0194 2 yıl
Gsm arena
gsmarena.com/...
Snapdragon 653
3gb ram
5000 mah batarya
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axaxa 2 yıl
Tipi güzel gibi.
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11 52 7 2 yıl
Bence guzel duruyor telefon.ama Zte turkiyede satiliyor mu ki? Nasil alinir garanti vs hep sikinti.
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nForcer 2 yıl
Zenfone 3 Zoom'a rakip geldi demek. Kamera performansı iyi çıkarsa Zenfone 3 Zoom ile bir karşılaştırma videosunu izlemek isterim.
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Guest-F8946C419 2 yıl
iPhone 7+ Bildiğin
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cosica 2 yıl
mini kategorisinde 4.5 inç standart olmalı. 4.5 inç sağlam özelliklerde telefon yapsalar müthiş satılır. galaxy A3 serisi ümit veriyordu ancak o da 4.7 inç, ayrıca hızlı şarj ois gibi özelliklerden mahrum ekranı bataryası düşük. 5.2 inçlik telefona mini demenin bir anlamı yok. normal eli dolduran bir telefon işte nesi mini bunun?
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shadowtr 2 yıl
Mini yi fiziki boyuttan ziyade konfigürasyon için kullanmışlar heralde.
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ZaferBiryol 2 yıl
Yakında 5.2 inç altı için mikro, nano veya piko olarak isimlendirmek zorunda kalacaklar.
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