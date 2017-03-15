Çift kameralı ZTE Nubia Z17 Mini geliyor

Üst seviye akıllı telefon pazarında Nubia serisi ile iyi bir grafik çizen Çinli üretici ZTE, zaman zaman ilginç isimlendirmelere imza atıyor. Serinin çift kameralı yeni üyesi isimlendirme açısından çıtayı yükseltmiş.

Orta seviyeye kaliteli kamera

ZTE Nubia Z17 Mini adını taşıyan akıllı telefon orta seviyeye hitap ediyor. İsimlendirmeye bakarsak telefon herhangi bir amiral gemisinin yan versiyonu değil. Bu bakımdan kendisine has bazı özellikleri var.

Modelin dikkat çekici yanı arka taraftaki çift kamera kombinasyonu. Henüz fonksiyonları net değil ancak daha kaliteli çekimler ve daha geniş açılar gibi avantajlar sunacağı tahmin ediliyor. Kaliteli bir işçiliğe sahip olduğu görülen kasanın tasarımı da göz dolduruyor.

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan Nubia Z17 Mini farklı donanım seçeneklerine sahip. Snapdragon 652 yonga seti barındıran versiyonda 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi yer alıyor. Daha performanslı Snapdragon 653 yonga setini taşıyan versiyon ise 6GB RAM/64GB depolama kapasitesi barındırıyor.

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3000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj olabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 275$ olarak belirlenmiş. Resmi tanıtım ise 21 Mart tarihinde yapılacak.