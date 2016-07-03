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Lumia 950/950 XL modellerine çift dokunuş ile uyanma özelliği geliyor

Microsoft, Lumia 950 ve 950 XL modelleri için kullanıcılar tarafından talep edilen çift dokunuşla uyandırma özelliğini kazandıran bir güncelleme yayınladı. Detaylar haberimizde...
2 yıl
4,4b
1
12
Windows
Caner Köksel
Haber Editörü
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Lumia 950/950 XL modellerine çift dokunuş ile uyanma özelliği geliyor
 
Microsoft'un birkaç ay önce Lumia 950 ve 950 XL modelleri için çift dokunma ile uyanma özelliğinin getirilebileceğinin sinyalini vermişti. Yeni güncelleme ile bu özellik her iki modele de dağıtılmaya başladı.
Hatırlayacak olursak Microsoft Lumia 950 ve 950 XL modelleri için çift dokunma ile uyanma özelliğinin bilinir bir şekilde istendiğini kabul etmiş ve geribildirim merkezinde kullanıcıları için bu özelliği oylamaya açmıştı. Ve özelliğin son güncellemeyle dağıtılmaya başlaması gösteriyor ki, oylamadan özellik için yeterince talep ortaya çıkmış ve Microsoft bu konuda bir adım atmış.
Şu an için yalnızca Windows Device Recovery Tool aracılığıyla yüklenebilen güncellemenin kısa süre içerisinde OTA yoluyla da dağıtılması bekleniyor. 

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ufo 2 yıl en beğenilen
Bu özelliğiyle bu pazar payi alip satis rekorlari kiracagi kesin. Zaten 2 tane vardi 1 tane daha alirim
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CoreXXX 2 yıl
yoksulseytan22
İstek mi? Şuna microsoft bu işi anca şimdi çözebildi ondan getirdi desenize. Adamlar üç yıl geriden geliyorlar.

zaten vardı Windows 8.1 de yada 8 de. Windows 10 için yeni geldi.2011 den beri bar yani. keşke yorumdan önce araştırsaydın
yoksulseytan22İstek mi? Şuna microsoft bu işi anca şimdi çözebildi ondan getirdi desenize. Adamlar üç yıl geriden geliyorlar.zaten v...
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DH Misafiri 2 yıl
Şuan windows mobile kullanıyorum ve o kadar pişmanım ki, bir daha asla almam
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thunderstruck7 2 yıl
Lg yaptı bunu galiba ilk. Apple her nanenin patentini alırken bu herifler neden almadj patent anlamış değilim
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fthkn 2 yıl
MEcburen android aldım geçenlerde. G3. Androide geri dönmek pişmanlık verici. Blackberr Z30 cihazım can çekişerek hayata gözlerini yumdu. Sanırım WP cihazı alacağım çünkü orjinal ve akıcı. Uygulamaya gerek yok. WP de olmasa amele telefonu androide mecbur kalacağız. Diğer yanda da tabi hazırcı zengin veledi telefonu İphone var. Onu da sevmiyorum.
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Captain_Ivy 2 yıl
Çift dokunuş he? Heyt be..
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OverClocK1ng 2 yıl
5 sene önceki LG G Pro'mda bile olan özellik, Lumia 950 ye geliyormuş. Hemen telefonları bırakın, Lumia 950 ye hücum...
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black_flood 2 yıl
Windows 8.1 için gelmedikten sonra anlamı yok ve bilinçli olarak eko sistemi bozup yeni cihaz almak zorunda bıraktığı için kullanıcıları asla kazanamayacaklar. çalışmaz diye sitelerinde söyledikleri modellerde betasını kurdum tık yok eee hani kasıyordu hani donuyordu külliyen yalan. adamlar betada yaşanan bazı sorunları düzeltmek yerine olmuyor diyerek çöpe attırdı cihazları bende ne yaptım gittim android bir zenfone 2 32 gb aldım mis gibi çalışıyor sıfır sorun.
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zdniz 2 yıl
Ah nokia ahh
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Mr. Jingles 2 yıl
Bu özellik ilk olarak N9'da vardı. Sonra herkes Nokia'dan görünce bu özelliği kopyaladılar.
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CoreXXX 2 yıl
yoksulseytan22
İstek mi? Şuna microsoft bu işi anca şimdi çözebildi ondan getirdi desenize. Adamlar üç yıl geriden geliyorlar.

zaten vardı Windows 8.1 de yada 8 de. Windows 10 için yeni geldi.2011 den beri bar yani. keşke yorumdan önce araştırsaydın
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yoksulseytan22 2 yıl
İstek mi?
Şuna microsoft bu işi anca şimdi çözebildi ondan getirdi desenize. Adamlar üç yıl geriden geliyorlar.
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ufo 2 yıl en beğenilen
Bu özelliğiyle bu pazar payi alip satis rekorlari kiracagi kesin. Zaten 2 tane vardi 1 tane daha alirim
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