Lumia 950/950 XL modellerine çift dokunuş ile uyanma özelliği geliyor

Microsoft'un birkaç ay önce Lumia 950 ve 950 XL modelleri için çift dokunma ile uyanma özelliğinin getirilebileceğinin sinyalini vermişti. Yeni güncelleme ile bu özellik her iki modele de dağıtılmaya başladı.

Hatırlayacak olursak Microsoft Lumia 950 ve 950 XL modelleri için çift dokunma ile uyanma özelliğinin bilinir bir şekilde istendiğini kabul etmiş ve geribildirim merkezinde kullanıcıları için bu özelliği oylamaya açmıştı. Ve özelliğin son güncellemeyle dağıtılmaya başlaması gösteriyor ki, oylamadan özellik için yeterince talep ortaya çıkmış ve Microsoft bu konuda bir adım atmış.

Şu an için yalnızca Windows Device Recovery Tool aracılığıyla yüklenebilen güncellemenin kısa süre içerisinde OTA yoluyla da dağıtılması bekleniyor.