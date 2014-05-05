MARS isimli prototip ile retina tarayıcı boyutları ufalıyor

Görmeyi sağlayan ışığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu göz tabakası retina, parmak izi gibi kişiye özel bir kimlik biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle birçok farklı alanda şifre ya da giriş güvenliği için kullanılan retina tarama işlemi, Dresden merkezli Fraunhofer Enstitüsü (IPMS) bilim insanları tarafından hazırlanan MARS ile beraber çantalara sığabilecek kadar kompakt bir forma kavuşuyor.

Retina tarama ile mobil doğrulama ya da kısa adıyla MARS isimi verilen sistem, genelde oldukça büyük olan retina tarama cihazlarını çok daha taşınabilir bir forma sokuyor. Bu yapısını kullanılan silikon tabanlı mikroelektronik komponentler, ufak mikroişlemciler, optik olarak güvenli kızılötesi lazer, özel optik dizilim ve mikro elektro mekanik sistem (MEMS) tarama aynasına borçlu olan MARS, tarama / tanımlama işlemi için gözdeki kan damalarını kullanıyor ve buradan çıkartılan kişiye özel harita ile dahili hafızasında karşılaştırma yaparak sonuca ulaşıyor. Her zaman taşınabilir gövdesi yanında herhangi bir sunucu bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilmesiyle de dikkat çeken sistemin, araştırmacılara göre Bluetooth, NFC ya da WLAN üzerinden akıllı cep telefonları ile ortaklaşa çalışabilme gibi bir potansiyeli de bulunuyor.

MARS sisteminin akıllı telefonlar içerisine entegre edilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten araştırmacılar, özellikle verileri işlemek için kullanılan elektronik bileşenlerin boyut olarak azaltılması için çalışmaya devam ediyorlar.

http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2014/may/retinal-scanner-that-fits-in-a-purse.html