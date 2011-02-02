MSI, 6 serisi Intel anakartları için iade ve değiştirme seçenekleri sunuyor

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinde SATA sorunu olduğunu açıklayan Intel, çipsetlerin B3 kodlu yeni revizyonları için hazırlıklarına devam ediyor. Intel'de yaşanan bu gelişmeye bağlı olarak donanım üreticileri de kullanıcıların mağdur olmaması adına yoğun bir çalışma içerisine girmiş durumdalar. Asus ve Gigabyte ile birlikte MSI da, 6 serisi Intel anakartlar ve Sandy Bridge işlemciler için takip edeceği metodolojiyi açıkladı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, 6 serisi çipsetli MSI anakart sahipleri ve Sandy Bridge işlemcili MSI dizüstü bilgisayar kullanıcıları için iki farklı seçenek sunuluyor.

Anakartlarını iade etmek isteyen kullancılara geri ödeme yapacağını açıklayan MSI, değişim isteyen kullanıcılarına ise Nisan ayında çıkacak B3 revizyonlu çipsete sahip yeni anakartları sağlayacak. Anakartalarına ek olarak MSI, Sandy Bridge platformuna sahip dizüstü bilgisayarlarını da geri çağırdığını duyurdu. MSI'ın iade ve değişim seçeneği sunduğu anakartları ve geri çağırdığı dizüstü bilgisayarların tam listesi şu şekilde;

P67 Çipsetli Anakartlar;

P67A-GD65

P67A-GD55

P67A-GD53

P67A-C45

P67A-C43

P67S-C43

H67 Çipsetli Anakartlar;

H67MA-ED55

H67MA-E45

H67MS-E43

H67MS-E33

PM67 Çipsetli MSI Dizüstü Bilgisayarlar;

GT680R

HM67 Çipsetli MSI Dizüstü Bilgisayarlar;

CR640

CX640

Intel'in yaşadığı yonga seti sorunu MSI cephesinde uzun süredir merakla beklenen bir modelin çıkışını da sekteye uğrattı. Firmanın 8 adet PCIe x16 slotuna sahip olan Hydra teknolojili Big Bang Marshall modeli için beklentiler artık Nisan ayına kaymış durumda. Zira henüz yaygın satışı başlamayan anakart, P67 çipsetin B3 revizyonlu yeni versiyonu ile güncellenerek muhtemelen Nisan ayında pazardaki yerini almış olacak.