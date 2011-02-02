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MSI, 6 serisi Intel anakartları için iade ve değiştirme seçenekleri sunuyor

8 yıl
11,5b
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9
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinde SATA sorunu olduğunu açıklayan Intel, çipsetlerin B3 kodlu yeni revizyonları için hazırlıklarına devam ediyor. Intel'de yaşanan bu gelişmeye bağlı olarak donanım üreticileri de kullanıcıların mağdur olmaması adına yoğun bir çalışma içerisine girmiş durumdalar. Asus ve Gigabyte ile birlikte MSI da, 6 serisi Intel anakartlar ve Sandy Bridge işlemciler için takip edeceği metodolojiyi açıkladı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, 6 serisi çipsetli MSI anakart sahipleri ve Sandy Bridge işlemcili MSI dizüstü bilgisayar kullanıcıları için iki farklı seçenek sunuluyor.

Anakartlarını iade etmek isteyen kullancılara geri ödeme yapacağını açıklayan MSI, değişim isteyen kullanıcılarına ise Nisan ayında çıkacak B3 revizyonlu çipsete sahip yeni anakartları sağlayacak. Anakartalarına ek olarak MSI, Sandy Bridge platformuna sahip dizüstü bilgisayarlarını da geri çağırdığını duyurdu. MSI'ın iade ve değişim seçeneği sunduğu anakartları ve geri çağırdığı dizüstü bilgisayarların tam listesi şu şekilde;

P67 Çipsetli Anakartlar;

P67A-GD65

P67A-GD55

P67A-GD53

P67A-C45

P67A-C43

P67S-C43

H67 Çipsetli Anakartlar;

H67MA-ED55

H67MA-E45

H67MS-E43

H67MS-E33

PM67 Çipsetli MSI Dizüstü Bilgisayarlar;

GT680R

HM67 Çipsetli MSI Dizüstü Bilgisayarlar;

CR640

CX640

Intel'in yaşadığı yonga seti sorunu MSI cephesinde uzun süredir merakla beklenen bir modelin çıkışını da sekteye uğrattı. Firmanın 8 adet PCIe x16 slotuna sahip olan Hydra teknolojili Big Bang Marshall modeli için beklentiler artık Nisan ayına kaymış durumda. Zira henüz yaygın satışı başlamayan anakart, P67 çipsetin B3 revizyonlu yeni versiyonu ile güncellenerek muhtemelen Nisan ayında pazardaki yerini almış olacak.


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butchertheidiot 8 yıl
tamam o zaman sandye devam
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ozican0148 8 yıl
değiştirmeleri gerkior jelatin açık olsada olmasada...!
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Mckhan 8 yıl
Benim firmanın geriden geliyor açıklamarı vay arkadaş bu Tayvanlılardan çektiğim nedir ya
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butchertheidiot 8 yıl
bu açıklamadan sonra alırsak değişimde problem çıkarmı
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yc#1 8 yıl
@ Batuist
Çipsetleri değiştirip refurbished olarak yeniden satarlar.
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rcelik21 8 yıl
türkiyede iade almazlar jelatinini açtık diye. :)
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sabe 8 yıl
Sata 2 girişleri iptal edip daha ucuza satarlar mı acaba :).
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Batuist 8 yıl
merak ettim ne olcak o kadar anakart??
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sabe 8 yıl
Şimdi Intel kendi zararından öte, Msi, Asus gibi firmalarında zararını karşılayacak sanırım.Öyle ise markalar için çok bereketli bir sene başı olacak.
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