MSI, Intel Atom işlemcili yeni tableti WindPad 100W'yi resmi olarak duyurdu

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, son tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yaptığı yeni tablet bilgisayarı WindPad 100W'yi resmi olarak duyurdu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1204 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar Intel platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlecisiyle geliyor. 2GB DDR2 bellek ve 32GB SSD ile donatılan tablet bilgisayar, ekran kartı olarak entegre Intel çözümünü kullanıyor. 3D yetenekleri zayıf olmakla birlikte HD video oynatımını mümkün kılan MSI WindPad 100W, monitör ve televizyon gibi daha büyük ekranlara görüntü aktarabilmek için mini HDMI portunu kullanıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.0 teknolojileriyle donatılan tablet aynı zaman 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve görüntülü sohbet için ikinci kamera ile USB portu, ışık sensörü ve akselometre gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

274 x 173 x 18.5 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında tablet bilgisayar, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile geliyor. Tek şarj ile 6 saat civarında pil ömrü sunduğ belirtilien MSI WindPad 100W, Avrupa'da 600 Avro olarak belirtilen satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.