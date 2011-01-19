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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, Intel Atom işlemcili yeni tableti WindPad 100W'yi resmi olarak duyurdu

8 yıl
10,6b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden MSI, son tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yaptığı yeni tablet bilgisayarı WindPad 100W'yi resmi olarak duyurdu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1204 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar Intel platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlecisiyle geliyor. 2GB DDR2 bellek ve 32GB SSD ile donatılan tablet bilgisayar, ekran kartı olarak entegre Intel çözümünü kullanıyor. 3D yetenekleri zayıf olmakla birlikte HD video oynatımını mümkün kılan MSI WindPad 100W, monitör ve televizyon gibi daha büyük ekranlara görüntü aktarabilmek için mini HDMI portunu kullanıyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.0 teknolojileriyle donatılan tablet aynı zaman 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve görüntülü sohbet için ikinci kamera ile USB portu, ışık sensörü ve akselometre gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

274 x 173 x 18.5 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında tablet bilgisayar, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile geliyor. Tek şarj ile 6 saat civarında pil ömrü sunduğ belirtilien MSI WindPad 100W, Avrupa'da 600 Avro olarak belirtilen satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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DH Misafiri 7 yıl
amd fusion üretiminde geç kalınmasa intel ve arm nal toplardı ama yinede yavaş atın tekmesi pek olur derler forever AMD...
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maliahmet1 8 yıl
atnı ürünü çteki ürün fiyatına satmak herhalde amacları yada tegra 2 daha tam oturmadı
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Batuist 8 yıl
ARM tabanlı çift çekirdekli tegra2li bir sistem bundan kat kat daha iyi olurdu.. intel bunlara kendi ürünlerini kullanmaları konusunda şantaj filan mı yapıyor acaba merak ettim?? arm tabanlı windows8 çıkınca intelin tamamen pabucunu dama atarlar sanırım.. şayet intel platformunu kullanmaktaki amaç windows kullanımını mümkün kılmaksa eğer!!
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