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MSI, Hydra teknolojili 870A Fuzion anakartını Türkiye pazarına da sunacak

8 yıl
11,1b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Hydra teknolojili 870A Fuzion anakartını Türkiye pazarına da sunacak
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ATi ve Nvidia ekran kartlarının bir arada kullanılmasına olanak tanıyan Lucid Hydra teknolojisini, Big Bang Fuzion modeliyle endüstride ilk defa kullanmaya başlayan MSI, ürün gamını yeni modeller güncelliyor. Firma ilk olarak CeBIT Hannover 2010, hemen ardından da Computex 2010 fuarında gösterdiği Lucid Hydra teknolojili 870A Fuzion modelini duyurdu. AMD platformu için hazırlanan 870+SB850 yonga setli anakart üzerinde, LT22102 kodlu Hydra yongasına yer verildiğini görüyoruz.

Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunan ve dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 (çift kanal) bellek kullandırabilen MSI 870A Fuzion, Siyah renkli baskılı devresi, yüksek kaliteli komponentleri ve soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Military Class konsepti çerçevesinde Hi-c Cap ve Solid Cap gibi stabiliteye ve uzun ömürlü kullanıma ciddi katkı sağlayan yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart 8+2 fazlı güç tasarımıyla sunuluyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan 870A Fuzion, X modunda ATi ve Nvidia ekran kartlarını aynı anda beraber çalıştırabildiği gibi, aynı iki kartı SLI ya da Crossfire konfigürasyonlarına kıyasla, daha yüksek ölçeklendirilebilirlik ile çalıştırabiliyor. Öte yandan aynı üreticinin eski ve yeni kartlarını da çalıştırabilen Hydra teknolojisi için ciddi yatırım yapan MSI, yeni çıkan Hydra sürücüsü ile ciddi gelişmeler yaşandığını ve Hydra teknolojili anakartların esnek bir kullanım platformu yarattığını belirtti.

OC Genie teknolojisi ile basit adımlarla sadece birkaç saniye içerisinde kullanıcıların overclock yapabilmesine olanak tanıyan anakart, USB 3.0 ve SATA-III (SATA 6Gbps) gibi yeni teknolojilere de destek sunuyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ile iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotlarına yer verilen 870A Fuzion, Avrupa'da 155 Avro seviyesinden listelere giriş yaparken, ülkemiz pazarına 200$'ın altında bir fiyatlandırma ile sunulacağını düşünülüyor.

MSI, Hydra teknolojili 870A Fuzion anakartını Türkiye pazarına da sunacak
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MSI, Hydra teknolojili 870A Fuzion anakartını Türkiye pazarına da sunacak
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Batuist 8 yıl
t3
7/7/2010 Saat: 9:04 AM
Benim anlayamadığım windows 2 ekran kartının sürücüsünüde nasıl tanıyacağı. Bol bol mavi ekran alırmısık gibi geliyor bana.
Bide benim gibi okumaya üsenen insanlar için öne çıkan özelliklerini satır satır yazsanız ne güzel olurdu. Koca koca yazıları görünce vazgeçiyorum okumaktan

windows 7 ile birlikte bunu desteklemeye başladı.. yani aynı anda birden fazla ekran kartı sürücüsü yükleyip kullanabiliyorsun... ben ati ile nvidia yı aynı anda kullanmıştım.. ati esas kullandığım ekran kartı iken nvidia kartı physx kartı yapmıştım.. yani oluyor..!!
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t3 8 yıl
Batuist

O sekilde oluyor ama senin yaptığın sekilde olunca 2 ekran kartı tanıtmış olmuyorsun. Biri ekran kartı diğeri ise physx kartı olmus oluyor. Yani windows 2 tane ekran kartı sürücüsü tanımıyor. Biri ekran kartı, diğeri physx. İkisi ayrı şeyler anlıyacağın. Ama bu anakart ile 2 farklı ekran kartı ve 2 farklı driver yüklüyorsun.
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t3 8 yıl
Benim anlayamadığım windows 2 ekran kartının sürücüsünüde nasıl tanıyacağı. Bol bol mavi ekran alırmısık gibi geliyor bana.

Bide benim gibi okumaya üsenen insanlar için öne çıkan özelliklerini satır satır yazsanız ne güzel olurdu. Koca koca yazıları görünce vazgeçiyorum okumaktan
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