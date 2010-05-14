MSI'dan Hydra teknolojili AMD anakartı: 870A Hydra

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, Big Bang Fuzion isimli anakart modeliyle, Lucid firmasının Hydra teknolojisini kullanan ilk isim olmuştu. ATi ve Nvidia tabanlı ekran kartlarının birlikte çalışmasına olanak tanıyan bu teknoloji, henüz istenen düzeye gelmiş olmasa da sürücü güncellemeleriyle olgunlaşacağı ve daha iyi bir noktaya geleceği belirtiliyor. Intel işlemciler için hazırlanan P55 çipsetli Big Bang Fuzion modelinden sonra, Hydra teknolijili ikinci MSI anakartı olan 870A Hydra da detaylandı. AMD işlemciler için hazırlanan yeni anakart, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor.

MSI tarafından dünyanın ilk Hydra teknolojili orta segment anakartı olarak tanımlanan 870A Hydra, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor. AMD'nin 870+SB850 yonga setini kullanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle geliyor ve kullanıcılara çekirdek aşırtma olanağı da tanıyor. SB850 köprüsü üzerinden SATA 6Gbps, NEC tarafından geliştirilen harici kontrolcüyle de USB 3.0 desteği sunan MSI 870A Hydra'nın, ATi ve Nvidia tabanlı ekran kartlarını bir arada kullandırabilen en ekonomik çözüm olarak pazarda talep görmesi bekleniyor.

MSI tarafından Computex 2010 fuarında sergilenmesi beklenen 870A Hydra'nın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.