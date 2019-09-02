MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu

Oyuncu monitörü segmentinin giderek kalabalıklaştığı bu dönemde üreticiler farklı ürünlerle öne çıkmaya çalışıyor. MSI tarafından tanıtılan MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü bunun son örneği oldu.

MSI MAG Optix G27C4 özellikleri

MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü 27 inçlik ekranında 1920 x 1080 çözünürlük sunuyor. VA türünde olan panel Samsung tarafından tedarik edilmiş. 1500R kavis oranı 1800R oranına göre biraz daha dar kalıyor.

Ayrıca Bkz.

"TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta"

Monitör DisplayPort 1.2a üzerinden AMD FreeSync desteği sunuyor ve 165Hz tazeleme oranına ulaşabiliyor. Ayrıca iki adet HDMI 1.4a portu yer alıyor. 1ms tepki süresinin yanı sıra 178°/178° görüş açıları ve parlamayı önleyici bir kaplama da mevcut.

611.5 mm × 225.4 mm × 457.9 mm ölçülere sahip olan monitör 5.4kg ağırlığında. Mavi ışığı azaltma ve titreşimi önleyen LED arka aydınlatma özellikleri olan MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü için henüz bir fiyat açıklanmadı.