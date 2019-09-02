Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu

Oyuncu monitörü segmentinde daha çok orta seviyeye yönelik donanımı ile fiyat açısından dikkat çekmeye çalışacak MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu.
3 gün
1,8b
1
4
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyuncu monitörü segmentinin giderek kalabalıklaştığı bu dönemde üreticiler farklı ürünlerle öne çıkmaya çalışıyor. MSI tarafından tanıtılan MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü bunun son örneği oldu.

MSI MAG Optix G27C4 özellikleri

MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü 27 inçlik ekranında 1920 x 1080 çözünürlük sunuyor. VA türünde olan panel Samsung tarafından tedarik edilmiş. 1500R kavis oranı 1800R oranına göre biraz daha dar kalıyor.

Ayrıca Bkz. "TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta"

Monitör DisplayPort 1.2a üzerinden AMD FreeSync desteği sunuyor ve 165Hz tazeleme oranına ulaşabiliyor. Ayrıca iki adet HDMI 1.4a portu yer alıyor. 1ms tepki süresinin yanı sıra 178°/178° görüş açıları ve parlamayı önleyici bir kaplama da mevcut.

611.5 mm × 225.4 mm × 457.9 mm ölçülere sahip olan monitör 5.4kg ağırlığında. Mavi ışığı azaltma ve titreşimi önleyen LED arka aydınlatma özellikleri olan MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 


https://www.techpowerup.com/258837/msi-rolls-out-mag-optix-g27c4-1500r-curved-monitor-with-165hz-refresh-rate Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galatas4ray 2 gün
Kavisli ekranlar samsungun elinde kaldı msi markasıyla bize geçirecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asusokan 2 gün
1080p 240lık lar varken buna para vermem açıkcası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 gün
MSI iyi güzel hoşta çok pahalısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guzmann06 3 gün
overcloklu ,165 hz tüm renk ve 1ms özelliklerini kaybeden dışı janjanlı bok bir monitor olcakmış gibi geliyor. 144-165 nedir. 240 hz ler var orda taş gibi tn paneller. VA panleri alanlar çok sorun yaşar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak 2 gün Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor 2 gün Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı 2 gün Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian 2 gün Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı 2 gün Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun 2 gün Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor 2 gün 2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu? 2 gün Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı 2 gün Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyor mu? 2 gün Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'ün tanıtılacağı tarih açıklandı 2 gün Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri: 2 gün Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu 2 gün 2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 2 gün Apple Watch modellerine gelişmiş bir uyku takip sistemi gelebilir 2 gün Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao kendi kripto para birimini başlattı 2 gün LG yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazını tanıttı 2 gün iOS 13'te yer alan kodlar Apple'ın AR başlığını test ettiğini gösteriyor 2 gün Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi planlıyor 3 gün Bosch, elektrikli bebek arabası sistemini tanıttı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN MSI MAG Optix G27C4 oyuncu monitörü duyuruldu Sonraki Ortaya çıkan EPYC, Intel Xeon modelinin %25’i fiyatında %20 daha hızlı 3 gün Gears 5’in haritalarından biri, diğer Gears oyunlarına kıyasla 50 kat daha büyük olacak 3 gün Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı 3 gün Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler 3 gün Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda 3 gün TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta 3 gün Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı 3 gün Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite 3 gün Samsung Galaxy M30s için geri sayım başladı 3 gün Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz 3 gün Buz temizliği, çok hızlı ısı atımları sayesinde bir saniyenin altına iniyor 3 gün Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı 3 gün USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor 3 gün RetroArch, yapay zekâ sayesinde klasik oyunlara çeviri desteği sunmaya başladı 4 gün Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı 4 gün Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak 4 gün Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu 4 gün Google Play Store'daki tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak 4 gün Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor 4 gün Xiaomi Mi 9 5G en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
(ANKET) 45-50 bin arası otomatik araç tercihi
DH Forum
GÜLHANE TIP YATAY GEÇİŞ SONUCUNDA BUYUK MAĞDURİYET(yardım edin...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim