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    Samsung, laptoplar için ultra ince OLED panelini tanıttı

    Samsung, Computex 2026'da ultra ince yapıda yeni nesil dizüstü OLED panelini sergiledi. Şirket, yeni panelin, mevcut panellerden %20 oranında daha ince olduğunu belirtiyor.

    Samsung, laptoplar için ultra ince OLED panelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, Computex 2026 fuarında farklı boyut ve form faktörlerinde toplam 16 OLED panel sergiledi. Şirketin dikkat çeken yeniliklerinden biri ise özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarları için geliştirilen yeni Ultra Slim OLED panel oldu.

    Mevcut panellerden yüzde 20 daha ince

    Yeni panel, Samsung Display'in mevcut nesil OLED dizüstü ekranlarına kıyasla yüzde 20 daha ince bir yapıya sahip. Şirket, bu incelmeyi TFT alt tabaka camı ve kapsülleme camı katmanlarını özel üretim teknikleriyle işleyerek gerçekleştirdiğini açıkladı. Her iki katmanın kalınlığı da yüzde 30'un üzerinde azaltılırken, yeni üretim teknikleri sayesinde ince ekranlarda sıkça görülen eğilme ve deformasyon sorunlarının önüne geçildiği belirtiliyor.

    Samsung, laptoplar için ultra ince OLED panelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, incelen tasarıma rağmen görüntü kalitesinden veya performanstan ödün verilmediği söylüyor. Yeni OLED panel, VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikasına sahip. Bu sayede ekran, 0,0005 nit seviyesine kadar derin siyahlar sunabilirken, ekranın yüzde 10'luk bölümünde 1.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Panel ayrıca 240 Hz yenileme hızını destekliyor. Samsung Display'e göre bu değer, OLED dizüstü bilgisayar ekranları arasında şu anda sunulan en yüksek yenileme hızlarından biri konumunda.

    Görüntü netliği tarafında da iddialı olan yeni panel, VESA'nın en yüksek ClearMR derecesi olan 11000 sertifikasını aldı. Bu sertifika, panelin hareketli görüntüler sırasında bulanık piksellere kıyasla 110 kat daha fazla net piksel görüntüleyebildiğini gösteriyor.

    Şirket, teknolojiyi kullanacak herhangi bir ürün açıklamış değil, ayrıca seri üretim takvimine ilişkin de bilgi vermedi. Şimdilik Ultra Slim OLED panel, gelecekteki üst düzey ve oyuncu dizüstü bilgisayarlarının nasıl görünebileceğine dair bir ön gösterim niteliği taşıyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-new-laptop-oled-panel-thinner-computex-2026/ https://global.samsungdisplay.com/31457
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    PoTemKiN_02 9 saat önce

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