Samsung, laptoplar için ultra ince OLED panelini tanıttı

Mevcut panellerden yüzde 20 daha ince
Yeni panel, Samsung Display'in mevcut nesil OLED dizüstü ekranlarına kıyasla yüzde 20 daha ince bir yapıya sahip. Şirket, bu incelmeyi TFT alt tabaka camı ve kapsülleme camı katmanlarını özel üretim teknikleriyle işleyerek gerçekleştirdiğini açıkladı. Her iki katmanın kalınlığı da yüzde 30'un üzerinde azaltılırken, yeni üretim teknikleri sayesinde ince ekranlarda sıkça görülen eğilme ve deformasyon sorunlarının önüne geçildiği belirtiliyor.
Görüntü netliği tarafında da iddialı olan yeni panel, VESA'nın en yüksek ClearMR derecesi olan 11000 sertifikasını aldı. Bu sertifika, panelin hareketli görüntüler sırasında bulanık piksellere kıyasla 110 kat daha fazla net piksel görüntüleyebildiğini gösteriyor.
Şirket, teknolojiyi kullanacak herhangi bir ürün açıklamış değil, ayrıca seri üretim takvimine ilişkin de bilgi vermedi. Şimdilik Ultra Slim OLED panel, gelecekteki üst düzey ve oyuncu dizüstü bilgisayarlarının nasıl görünebileceğine dair bir ön gösterim niteliği taşıyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-new-laptop-oled-panel-thinner-computex-2026/ https://global.samsungdisplay.com/31457 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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