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TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta

Akıllı çocuk saatleri de artık segmentlere ayrılmaya başladı. TCL Movetime MT40 çocuk saati 4.5G desteğiyle görüntülü görüşme imkânı sunabiliyor. Fiyatı ise üst seviyede.
3 gün
1,9b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde akıllı çocuk saati dendiği zaman TCL ve alt markası Alcatel daha fazla öne çıkmayı başarıyor. Farklı modellerle ebeveynlerin ilgisini çeken TCL şimdi biraz daha üst seviyede bir çocuk saati piyasaya sürdü.

TCL Movetime MT40 özellikleri ve fiyatı

Movetime MT40 akıllı çocuk saati 1.3 inçlik renkli ekrana ve dahili kameraya sahip. IP65 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı. 4.5G desteği sayesinde çift yönlü sesli arama, görüntülü konuşma, fotoğraf paylaşma, sesli mesajlaşma ve emoji gönderme imkânı sunuyor. Ayrıca grup konuşmaları da destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz"

Özelleştirilebilir güvenli bölgeler rahatlıkla uygulama üzerinden ayarlanabiliyor; çocuğunuz bu bölgeleri terk ederse TCL Connect uygulaması üzerinden size bildirim geliyor. Ayrıca çocukların güvende hissetmediği herhangi bir durum için bir SOS tuşu da barındırıyor.

Okul Zamanı Modu ise bildirimleri sessize alarak çocuğun dikkatinin dağılmasını engelliyor. Fitness değerlerini takip edebilen Movetime MT40 akıllı çocuk saati Türkiye'de pembe ve mavi renk seçenekleriyle 999 TL fiyat etiketine sahip.

 


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DH Misafiri 16 sa.
Merhaba, bu tür ürünler kesinlikle fayda sağlıyor fakat satıcı ürününün arkasında olduğu taktirde! Oğlum için MT30 almıştık kordondaki metal çıktı diye tamamını değiştirmek istiyorlar ve ücreti de 109,98 TL. Alcatel ve Genpa'yı aradım fakat hiçbir mantıklı açıklama yapılmadı.Karar sizin ...
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Cengiz55 2 gün
görüntülü görüşme olayı harika, ebeveynler durmayın hemen alın 999 TL, asgari ücret 2000 Lira buyrun.
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DH Misafiri 2 gün
nerede satılıyor? ben bulamadım.
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ARTHUR. 3 gün
Bu saatlerin hiç biri işe yaramaz. 3 tane aldım 3 üde bozuldu marka alcatel değildi ama hepsi çinden geliyor zaten . Çİnden getirtip burda marka basıyorlar .
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emrehanci 3 gün
Alcatel mi? Uzak durun. 2 ay oldu kırılan/yırtılan kordonu yapıp da gönderemediler. İlk ay kullanıma mani değildir diye iade ettiler. Saate birlelim noktasından yırtık kordonu gözlerine sokarcasına göstererek servise geri yolladık. Kvk üzerinden alınan bir saatti. 99 tl kordon bedelini ödedik bu sefer de ne zaman yapılıp gönderileceğini bekliyoruz. Süre veremiyorlar. Süreci bekliyoruz. Uzak durulacak bir marka. Kvk da ilgisiz klınca süteç iyice uzuyor. Yeni model de çıkarsa alcatel müşteri dostu olmadıkça bu iş zor.
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oray 3 gün
satışın yapıldığı herhangi bir yer bulamadım, nerede 999 TL?
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Spider_hip 3 gün
Yuh bu özellikler normal saatlerde yok. Bırak çocuğu kendime alırım yahu. 1000TL'ye saat üzerinde 4,5g diyor, arama diyor, görüntülü konuşma diyor, foto paylaşma diyor. Bunun büyük versiyonunu bu fiyattan çıkartsalar ya :D
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1BilimAdamı 3 gün
Bunlar önemli gerçekten, çocukların dışardaki güvenliği gerçekten önemli. Sadece konum gps paylaşımı bile olası kaybolma/kaçırılma durumunda inanılmaz fayda sağlar
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