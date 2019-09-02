TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta

Ülkemizde akıllı çocuk saati dendiği zaman TCL ve alt markası Alcatel daha fazla öne çıkmayı başarıyor. Farklı modellerle ebeveynlerin ilgisini çeken TCL şimdi biraz daha üst seviyede bir çocuk saati piyasaya sürdü.

TCL Movetime MT40 özellikleri ve fiyatı

Movetime MT40 akıllı çocuk saati 1.3 inçlik renkli ekrana ve dahili kameraya sahip. IP65 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı. 4.5G desteği sayesinde çift yönlü sesli arama, görüntülü konuşma, fotoğraf paylaşma, sesli mesajlaşma ve emoji gönderme imkânı sunuyor. Ayrıca grup konuşmaları da destekleniyor.

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Özelleştirilebilir güvenli bölgeler rahatlıkla uygulama üzerinden ayarlanabiliyor; çocuğunuz bu bölgeleri terk ederse TCL Connect uygulaması üzerinden size bildirim geliyor. Ayrıca çocukların güvende hissetmediği herhangi bir durum için bir SOS tuşu da barındırıyor.

Okul Zamanı Modu ise bildirimleri sessize alarak çocuğun dikkatinin dağılmasını engelliyor. Fitness değerlerini takip edebilen Movetime MT40 akıllı çocuk saati Türkiye'de pembe ve mavi renk seçenekleriyle 999 TL fiyat etiketine sahip.