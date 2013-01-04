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MSI Slider S20 melez Ultrabook modeli, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Haziran ayında ilk kez basına tanıtılan MSI'ın melez Ultrabook modeli Slider S20, uzun bir aradan sonra satış fiyatını detaylandırdı.

CES 2013 fuarında bir kez daha görücüye çıkacak olan Slider S20 modeli kayar klavyeye sahip ve hem dizüstü hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Modelde Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, 8GB DDR3 RAM, 11.6 inçlik Full HD çözünürlükte ekran, 10 noktadan dokunmatik kapasitif panel, 128GB SSD, 24mm kalınlık, 1kg ağırlık, Ethernet, USB 3.0 girişi, mini HDMI, Bluetooth, WiFi, 720p web kamera şeklinde özellikler bulunuyor.

Slider S20 modelinin tüketici ile buluşacağı tarih ise yılın ilk çeyreği olacak. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 2000$. 

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ahdshn 6 yıl
burda iki model var özellikleri belli değil ama fiyat biri 1363 diğeri 2000 küsür dü tl ancak stokta yok..
pcdepo.com/...
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abdulmusavvir 6 yıl
Abi sadece Bluray eksik, yazması gerekmezdi yani, sade okuyucu olsa yine iş görürdü, BD olmayınca insanı çok sıkıştırıyor, aktar aktar nereye kadar, incelik hatrına nelere kıyıyorlar. Şu cihazın yerine tablet aldığınız zaman az çok idare eder ama BD olsaydı yerini bir şey tutamazdı.
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umut_baris 6 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa
Abi sadece Bluray eksik, yazması gerekmezdi yani, sade okuyucu olsa yine iş görürdü, BD olmayınca insanı çok sıkıştırıyor, aktar aktar nereye kadar, incelik hatrına nelere kıyıyorlar. Şu cihazın yerine tablet aldığınız zaman az çok idare eder ama BD olsaydı yerini bir şey tutamazdı.

Hocam 2000 dolar veren usb bluray writer alır herhalde.
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MxFxOx 6 yıl
ikiside çok gerekli gibi melez çıkarmış ortaya biri varken diğerine gerek kalmıyor ayrıca bu ürün ne tablet olabilir nede dizüstü ortada bişey olmuş tablet desen gereksiz bir ağırlık dizüstü desen ekran ufak klavye kullanışsız işletim sistemi android gibi pratik değil.
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savinelli 6 yıl
Alet çok güzel ama fiyatı yüzünden ziyan olacak..
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SystemApps 6 yıl
güzelmiş lakin kin o kadar zengin değilim :P
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mk2kill 6 yıl
donanimhaber.com/...
burada 799$ diyordunuz. fiyat 2.5x mu katladı.?
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St Batuhan 6 yıl
Sony Vaio Duo 11 varken şahsen geç kalmış bir ürün, hoş vaio duo da ortalarda bulunamıyor artık ama özellik/fiyat olarak daha üstün geldi gözüme (tr satış fiyatının da 3000 lira civarında olması ile bunun fiyatını insan düşünemiyor)
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alp0007 6 yıl
Beklediğim ultrabook böyle bir cihazdı. Fiyatları alınabilir düzeye inerse (tahminim 2 yıl) alabilirim.
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Kirk Lee 6 yıl
win-tel cepesinde fiyatlar böyle devam ederse android ve ios tabletler PC piyasasını yavaş yavaş gömecekler... Sıradan bir kullanıcı için x86 ile ARM sistemler arasındaki farklar nerdeyse yok olmaya yüz tuttu.

yurtdışı fiyatları baz alırsak 2000$ nerde 500$(nexus 10 32GB), 600$ (ipad4 32GB) nerde. arada 4 kat fiyat farkı var...
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oktayakgoz 6 yıl
Çok pahalı bir cihaz.
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