MSI Slider S20 melez Ultrabook modeli, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak





Geçen yıl Haziran ayında ilk kez basına tanıtılan MSI'ın melez Ultrabook modeli Slider S20, uzun bir aradan sonra satış fiyatını detaylandırdı.





CES 2013 fuarında bir kez daha görücüye çıkacak olan Slider S20 modeli kayar klavyeye sahip ve hem dizüstü hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Modelde Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, 8GB DDR3 RAM, 11.6 inçlik Full HD çözünürlükte ekran, 10 noktadan dokunmatik kapasitif panel, 128GB SSD, 24mm kalınlık, 1kg ağırlık, Ethernet, USB 3.0 girişi, mini HDMI, Bluetooth, WiFi, 720p web kamera şeklinde özellikler bulunuyor.





Slider S20 modelinin tüketici ile buluşacağı tarih ise yılın ilk çeyreği olacak. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 2000$.