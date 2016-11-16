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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI VR uyumlu dünyanın en küçük bilgisayarını duyurdu

MSI oyun bilgisayarı ürün gamına VR uyumlu yeni bir sistem daha ekledi. Yeni sistem VR uyumlu en küçük oyuncu bilgisayarı olma iddiasında. Sistem tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Metehan Göktaş
Yazar
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MSI sisteminin dünyanın en küçük VR uyumlu oyuncu bilgisayarı olduğunu iddia ettiği yeni sistemini duyurdu. Bilgisayar donanım tarafında gücünü işlemci olarak i7 6700/i5 6400 ikilisinden alırken GPU olarak ise 3 GB/6 GB seçenekleriyle sunulan, MSI’ın kendi tasarımı olan bir GTX 1060’dan alıyor. Sistemde bulunan iki adet SO-DIMM slotu ise toplamda maksimum 32 GB kapasitedeki DDR4 tip 2133 MHz RAM’leri destekliyor. Yonga seti olarak ise Intel’in H110 çipseti tercih edilen kasada depolama tarafında ise bir adet 2.5’’ HDD/SSD veya M2 formunda bir SSD tercih edebiliyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu?"

Sistemin asıl iddialı olduğu nokta olan boyutları ise 346 x 232 x 72mm şeklinde. Ayrıca MSI kutu içeriğine bilgisayarı dikey şekilde de kullanabilmeniz için bir stand da eklemeyi ihmal etmemiş.

Silent Storm Cooling

Öte yandan ürünün iddialı olduğu bir başka nokta ise soğutma sistemi. MSI, bilgisayarın soğutmayı çok iyi bir şekilde optimize eden ve son derece sessiz olan Silent Storm Cooling soğutma çözümünü barındırdığını belirtmiş.

RGB Mystic Light

Bununla birlikte sistemde oyuncu bilgisayarlarından alışkın olduğumuz siyah ve kırmızı renkler hakim. Kasanın köşesine kullanıcının isteğine göre rengini ayarlayabildiği bir ışıklandırma tasarlanmış. Sistemin güç tüketimi ise 230 watt olarak belirlenirken fiyatlandırma ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Bilgisayar Kasım ayı bitmeden seçilmiş noktalarda satışta olacak.

https://www.msi.com/news/detail/2OnawZ80vbTrmDNUsUO04ctIZbhC_AHEv18H3VXu_38pFsKNYsXbUkId5Tp0JTVMHKqyrhB_uVKflsRHk5gAGA~~ Yorum Yaz
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berke_17 2 yıl
tamam
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rynell 3 yıl
MSI yetklisi bu ürünün youtube videosundaki açıklamaya fiyat olarak 1200 dolar yazdı.Artık daha mı az yoksa daha mı fazla olur onu bilmem !!
Fiyatının 1000 dolar altı olması durumunda almayı düşünebileceğim bir makina olduğu kesin.
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GetSomeRest 3 yıl
Fiyatı uygun olursa bilgisayar toplama derdinden kurtarır.
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tahir40 3 yıl GetSomeRest
GetSomeRest
Fiyatı uygun olursa bilgisayar toplama derdinden kurtarır.

MSI'ın halihazırda benzer sistemleri var, her türlü donanım ve mini kasalı. Hiçbirinin fiyatı toplama bilgisayarla kıyaslanamaz bile
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Colouse 3 yıl
VR uyumlu dünyanın en küçük bilgisayarıymış. Pazarlama taktiği iyiymiş. Intel Compute Stick'e bile bir cihaz bağlanıp VR video izlenebilir. Oyun deseler hadi neyse.
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umut_baris 2 yıl Colouse
Colouse
VR uyumlu dünyanın en küçük bilgisayarıymış. Pazarlama taktiği iyiymiş. Intel Compute Stick'e bile bir cihaz bağlanıp VR video izlenebilir. Oyun deseler hadi neyse.

Piksel piksel izlersin artık. Compute stick dediğin de atom dan hallice bir zımbırtı.
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kender 3 yıl
zotac.com/...
[DHTUBE=]https://www.youtube.com/watch?v=2ibpi0ueDWs
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cikopelo 3 yıl
Uygun bir fiyata cikarsa cok guzel bir alet gibi
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