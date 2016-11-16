MSI VR uyumlu dünyanın en küçük bilgisayarını duyurdu

MSI sisteminin dünyanın en küçük VR uyumlu oyuncu bilgisayarı olduğunu iddia ettiği yeni sistemini duyurdu. Bilgisayar donanım tarafında gücünü işlemci olarak i7 6700/i5 6400 ikilisinden alırken GPU olarak ise 3 GB/6 GB seçenekleriyle sunulan, MSI’ın kendi tasarımı olan bir GTX 1060’dan alıyor. Sistemde bulunan iki adet SO-DIMM slotu ise toplamda maksimum 32 GB kapasitedeki DDR4 tip 2133 MHz RAM’leri destekliyor. Yonga seti olarak ise Intel’in H110 çipseti tercih edilen kasada depolama tarafında ise bir adet 2.5’’ HDD/SSD veya M2 formunda bir SSD tercih edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu?"

Silent Storm Cooling

Öte yandan ürünün iddialı olduğu bir başka nokta ise soğutma sistemi. MSI, bilgisayarın soğutmayı çok iyi bir şekilde optimize eden ve son derece sessiz olan Silent Storm Cooling soğutma çözümünü barındırdığını belirtmiş.

RGB Mystic Light

Bununla birlikte sistemde oyuncu bilgisayarlarından alışkın olduğumuz siyah ve kırmızı renkler hakim. Kasanın köşesine kullanıcının isteğine göre rengini ayarlayabildiği bir ışıklandırma tasarlanmış. Sistemin güç tüketimi ise 230 watt olarak belirlenirken fiyatlandırma ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Bilgisayar Kasım ayı bitmeden seçilmiş noktalarda satışta olacak.

https://www.msi.com/news/detail/2OnawZ80vbTrmDNUsUO04ctIZbhC_AHEv18H3VXu_38pFsKNYsXbUkId5Tp0JTVMHKqyrhB_uVKflsRHk5gAGA~~

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sistemin asıl iddialı olduğu nokta olan boyutları ise 346 x 232 x 72mm şeklinde. Ayrıca MSI kutu içeriğine bilgisayarı dikey şekilde de kullanabilmeniz için bir stand da eklemeyi ihmal etmemiş.