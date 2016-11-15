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2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu?

Her geçen yıl hızla yükselen internet kullanımı sonucu mevcut veri trafiğinde de önemli artışlar meydana geldi. Peki 2016 yılında 60 saniye içerisinde internette neler oldu dersiniz?
2 yıl
3,3b
1
11
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllara oranla mobil internet kullanımının daha da yaygınlaşmasıyla birlikte artık sanal dünyaya istediğimiz yerden anında erişim sağlayabiliyoruz. Özellikle Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağların yanı sıra mail ve mesajlaşma trafiği de muazzam seviyelere gelmiş durumda.
Kullanıcılar profillerinde fotoğraf ve video paylaşırken, YouTube ve Netflix gibi platformlarda milyonlarca içerik izliyorlar. Online alışveriş cephesinde de önemli değişimler meydana gelirken, 1 dakika içerisinde Google’da milyonlarca arama gerçekleştiriliyor.
Şunu da unutmamak gerekiyor ki ülkemiz internet kullanıcılarının uzun süredir şikayetçi oldukları Adil Kullanım Kotası uygulaması, Türkiye’deki bağlantı kalitesini önemli oranda etkiliyor. Belirli veri miktarını aştıktan sonra hızın düşürülmesi, görüntülenen içerik oranlarının da paralel şekilde gerilemesine sebep oluyor. Şüphesiz bu kısıtlamalar kalkarsa açıklanan veriler bizler için çok daha anlamlı olacaktır.

Peki 2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu? Gelin birlikte bakalım…


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Ghost2003 2 yıl en beğenilen
Bu galeri ne şimdi. Sayfa görüntülemesi almak için haber sitelerine mi özendiniz.
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Bassplayerr 2 yıl
sayfa görünteleme sayısını arttırmak için yaptığınız bu galeri çalışması gerçekten donanım haber kalitesine yakışmayan bir davranış
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al-ozaria 2 yıl
3. sınıf sitelerin stratejisi 1. sınıf bir haber sitesine yakışmıyor. Eleştiriyi yanlış anlamayında bu sitenin takipçileri, net kullanımı noktasında genel ortalamadan çok daha eski ve ortalamanın üstünde Cihan Bey, bilginize.
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hamza53 2 yıl
Umarım mynet tarzı bu haber gösterimlerinin devamı gelmez.
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Kerim5100 2 yıl
AKN'ye girdi :(
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Barni Moloztaş 2 yıl
Yok böyle galeri
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BekirTemel 2 yıl
donanımhaberin diğer sitelerden neyi eksik yahu? adamlar istediği gibi içerik yayınlarlar.
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Bassplayerr 2 yıl
sayfa görünteleme sayısını arttırmak için yaptığınız bu galeri çalışması gerçekten donanım haber kalitesine yakışmayan bir davranış
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bykrm 2 yıl
Eğer amacınız sayfa tıkı almak değilse, başlıkta galeri diye belirtin lütfen.
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Ghost2003 2 yıl en beğenilen
Bu galeri ne şimdi. Sayfa görüntülemesi almak için haber sitelerine mi özendiniz.
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Steve Dogs 2 yıl
2016 yılında 1 dakika içerisinde kaç siteye erişim engellendi diye de haber yaparsanız seviniriz
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adsizbedevi 2 yıl
Güzel galeri
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