Geçtiğimiz yıllara oranla mobil internet kullanımının daha da yaygınlaşmasıyla birlikte artık sanal dünyaya istediğimiz yerden anında erişim sağlayabiliyoruz. Özellikle Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağların yanı sıra mail ve mesajlaşma trafiği de muazzam seviyelere gelmiş durumda.

Kullanıcılar profillerinde fotoğraf ve video paylaşırken, YouTube ve Netflix gibi platformlarda milyonlarca içerik izliyorlar. Online alışveriş cephesinde de önemli değişimler meydana gelirken, 1 dakika içerisinde Google’da milyonlarca arama gerçekleştiriliyor.

Şunu da unutmamak gerekiyor ki ülkemiz internet kullanıcılarının uzun süredir şikayetçi oldukları Adil Kullanım Kotası uygulaması, Türkiye’deki bağlantı kalitesini önemli oranda etkiliyor. Belirli veri miktarını aştıktan sonra hızın düşürülmesi, görüntülenen içerik oranlarının da paralel şekilde gerilemesine sebep oluyor. Şüphesiz bu kısıtlamalar kalkarsa açıklanan veriler bizler için çok daha anlamlı olacaktır.

Peki 2016 yılında internette 1 dakika içerisinde neler oldu? Gelin birlikte bakalım…