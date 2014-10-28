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MSI X99S XPOWER AC ile 3DMark'ta yeni dünya rekoru kırıldı

4 yıl
996
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22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI X99S XPOWER AC ile 3DMark'ta yeni dünya rekoru kırıldı
MSI'ın yüksek performans tutkunları için hazırladığı en yeni anakart modellerinden X99S XPOWER AC ile yeni bir dünya rekoruna imza atıldı. Intel'in 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisinin sıvı azot kullanılarak 5.6GHz'de çalıştırıldığı hız aşırtma sisteminde, aynı zamanda G.Skill üretimi 16GB kapasiteli 4 kanal DDR4 bellek kitine yer verildi
Kırılan dünya rekorunda başrolü oynayan donanımlardan bir diğeri ise MSI'ın Gaming serisi dört adet özel tasarım GeForce GTX 980 ekran kartı oldu. X99S XPOWER AC anakartın çok yollu SLI'a sağladığı güçlü altyapı üzerinde her biri 1950MHz GPU ve 8000MHz bellek frekansında çalıştırılan ekran kartları ile 3DMark Fire Strike'da dünya rekor elde edildi.
8 Pack rumuzlu İngiliz hız aşırtma profesyonelinin sahibi olduğu rekorun skor karşılığı ise 40052 puan. 3DMark'ın bu testi için ilk defa 40000 puan sınırının ötesine geçilirken, yine bu seviyede sadece iki skor olduğunu görüyoruz. HWBot veri tabanına göre birinciliğin MSI sistemde olduğu bu skoru, Asus donanımlarının kullanıldığı 40010 puanlık ikinci sonuç izliyor. 
MSI X99S XPOWER AC ile 3DMark'ta yeni dünya rekoru kırıldı

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seker1907 4 yıl
msı 2006 dan bu güne pc kullanıyorum bir format dışında tık ne bir ısınma nede bir kasma sistemin el verdiği bütün oyundur görüntüdür vesaire rahatlık ile kaldırdı fiyat olarak gayet makul fiyat performans msı düşünülebilir her firmaya saygı duymak lazım sürekli teknolojiyi ileri götürmek için çalışıyorlar
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DH Misafiri 4 yıl
Ben yıllar önce Asus board ve asus cdrom'm da problem yaşadım,çokta ses yapıyordu.O zamanlar piyasada bu kadar markada yoktu.En yaygın asus,gigabyte,ıntel dı. Her neyse o gün bu gündür daha evime asusun hiç bir ürününü koymadım belki kalitesi arttı ama bende bir yargı oluştu ve soğudum ve artık anakartta gigabyte tercih ediyorum. msı kullanmadım yorum yapamıyacam.
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FairLighty 4 yıl
MSI FARKI ;)
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Batuist 4 yıl
DHta özelediğimiz tarz haberler..
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umut_baris 4 yıl Batuist
Batuist

DHta özelediğimiz tarz haberler..

Mobilhaber ve asparagas haber oldu artık.
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er36po 4 yıl
Buda bişey mi
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Üfler 4 yıl
rüya sistem :)
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Mr.ED 4 yıl
4'lü sli kurulumunda sıvı azot bağlantısını nasıl yaptılar. Alan yetersiz değil mi?
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KaZAaRa 4 yıl
asus a fiyat konusunda laf atan çok ama bildiğim kadarıyla asus dünyanın en ucuzlarından biri. Türkiye'de distribütörünün fiyat politikası gereği fahiş fiyatlar uygulanıyor.
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ounomaus 4 yıl
o.c. işi biraz garip iş çokta gerekli değil ama insanlar seviyor ve markalarda
destek veriyor vs işte msı anakartlar uzun yıllardır başarılı işler yapıyor ama alt segmente işler ehh işte geçi gigabyte ın dandik ürünü var asus unda var ama f/p ürünlerinde asus gigabyte ile kıyasla msı daha ağır basıyor ben bile pc topladığım zamanda asus uyuz anakartlarına 250 tl gibi fiyatlar istiyordu msı daha çok özellikle gelmesine rağmen 210-200 civarıydı (not z77 dönemi)
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Gece772 4 yıl
2011v3
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Simplyfor 4 yıl
Asus o.c sokete noldu??Bana göre o.c da mpower lar daha iyi.Lightning ekran kartıda aldınmı tadından yenmez.

Not:Ben asusu kötülemiyorum fanda değilim.Dahili bileşenler bölümünde bilenler bilir daha çok gigabyte öneririm f/p açısından.Sadece asusun o kadar övdüğü o.c soketi soruyorum:)
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exclbr 4 yıl
ne kartlar var be
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Concerve 4 yıl Simplyfor
Simplyfor

Asus o.c sokete noldu??Bana göre o.c da mpower lar daha iyi.Lightning ekran kartıda aldınmı tadından yenmez.

Not:Ben asusu kötülemiyorum fanda değilim.Dahili bileşenler bölümünde bilenler bilir daha çok gigabyte öneririm f/p açısından.Sadece asusun o kadar övdüğü o.c soketi soruyorum:)

yok doğru diyorsun aslında

msi x99 inceledik bizzat , asus x99-a anakart inceleyeceğiz sanırım deluxe ile temelde aynı anakart (wifi ve bir kaç ek usb vs dışında) ve benim gözüme asus çok daha iyi geldi diğerlerine göre
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