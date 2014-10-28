MSI X99S XPOWER AC ile 3DMark'ta yeni dünya rekoru kırıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI'ın yüksek performans tutkunları için hazırladığı en yeni anakart modellerinden X99S XPOWER AC ile yeni bir dünya rekoruna imza atıldı. Intel'in 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisinin sıvı azot kullanılarak 5.6GHz'de çalıştırıldığı hız aşırtma sisteminde, aynı zamanda G.Skill üretimi 16GB kapasiteli 4 kanal DDR4 bellek kitine yer verildi
Kırılan dünya rekorunda başrolü oynayan donanımlardan bir diğeri ise MSI'ın Gaming serisi dört adet özel tasarım GeForce GTX 980 ekran kartı oldu. X99S XPOWER AC anakartın çok yollu SLI'a sağladığı güçlü altyapı üzerinde her biri 1950MHz GPU ve 8000MHz bellek frekansında çalıştırılan ekran kartları ile 3DMark Fire Strike'da dünya rekor elde edildi.
8 Pack rumuzlu İngiliz hız aşırtma profesyonelinin sahibi olduğu rekorun skor karşılığı ise 40052 puan. 3DMark'ın bu testi için ilk defa 40000 puan sınırının ötesine geçilirken, yine bu seviyede sadece iki skor olduğunu görüyoruz. HWBot veri tabanına göre birinciliğin MSI sistemde olduğu bu skoru, Asus donanımlarının kullanıldığı 40010 puanlık ikinci sonuç izliyor.
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Mobilhaber ve asparagas haber oldu artık.
destek veriyor vs işte msı anakartlar uzun yıllardır başarılı işler yapıyor ama alt segmente işler ehh işte geçi gigabyte ın dandik ürünü var asus unda var ama f/p ürünlerinde asus gigabyte ile kıyasla msı daha ağır basıyor ben bile pc topladığım zamanda asus uyuz anakartlarına 250 tl gibi fiyatlar istiyordu msı daha çok özellikle gelmesine rağmen 210-200 civarıydı (not z77 dönemi)
Not:Ben asusu kötülemiyorum fanda değilim.Dahili bileşenler bölümünde bilenler bilir daha çok gigabyte öneririm f/p açısından.Sadece asusun o kadar övdüğü o.c soketi soruyorum:)
yok doğru diyorsun aslında
msi x99 inceledik bizzat , asus x99-a anakart inceleyeceğiz sanırım deluxe ile temelde aynı anakart (wifi ve bir kaç ek usb vs dışında) ve benim gözüme asus çok daha iyi geldi diğerlerine göre