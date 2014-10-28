MSI X99S XPOWER AC ile 3DMark'ta yeni dünya rekoru kırıldı

MSI'ın yüksek performans tutkunları için hazırladığı en yeni anakart modellerinden X99S XPOWER AC ile yeni bir dünya rekoruna imza atıldı. Intel'in 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisinin sıvı azot kullanılarak 5.6GHz'de çalıştırıldığı hız aşırtma sisteminde, aynı zamanda G.Skill üretimi 16GB kapasiteli 4 kanal DDR4 bellek kitine yer verildi

Kırılan dünya rekorunda başrolü oynayan donanımlardan bir diğeri ise MSI'ın Gaming serisi dört adet özel tasarım GeForce GTX 980 ekran kartı oldu. X99S XPOWER AC anakartın çok yollu SLI'a sağladığı güçlü altyapı üzerinde her biri 1950MHz GPU ve 8000MHz bellek frekansında çalıştırılan ekran kartları ile 3DMark Fire Strike'da dünya rekor elde edildi.

8 Pack rumuzlu İngiliz hız aşırtma profesyonelinin sahibi olduğu rekorun skor karşılığı ise 40052 puan. 3DMark'ın bu testi için ilk defa 40000 puan sınırının ötesine geçilirken, yine bu seviyede sadece iki skor olduğunu görüyoruz. HWBot veri tabanına göre birinciliğin MSI sistemde olduğu bu skoru, Asus donanımlarının kullanıldığı 40010 puanlık ikinci sonuç izliyor.