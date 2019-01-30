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MSI’dan iki ikonik kasa tasarımı

MSI iki büyük efsaneden ilham alan MPG GUNGNIR 100 ve MAG VAMPIRIC 010 bilgisayar kasalarını duyurdu. Kasalar Odin ve Dracula efsanelerini temel alıyor, tasarım da buna göre şekilleniyor.
3 ay
7,4b
2
3
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar kasalarında zaman zaman ilgi çekmek amacıyla hazırlanmış farklı tasarımlar görüyoruz. MSI da Thor mitolojisinden ve vampir efsanesinden esinlenmiş bilgisayar kasalarını duyurdu.

MPG GUNGNIR 100 ve MAG VAMPIRIC 010

MPG GUNGNIR 100 ve MAG VAMPIRIC 010 bilgisayar kasaları aynı tasarımı barındırırken tema noktasında birbirlerinden ayrılıyor. MPG GUNGNIR 100 modeli Thor’un babası Odin’in mızrağını konu ediniyor ve ön kısmı biraz daha sivri şekilde tasarlanmış. MAG VAMPIRIC 010 ise Dracula temasını taşıyor ve düz bir ön tasarım barındırıyor.

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Kasalar 3D yazıcı ile hazırlanan parçalara destek veriyor. Kullanıcılar alt ve üst kısımda kendi hazırladıkları RGB aydınlatmalı plakaları veya logoları kullanabiliyor. İsterlerse kendi markalarını da yerleştirebiliyor. 8 adet adreslenebilir RGB LED bağlantısı bunun için kasaya eklenmiş. Aydınlatma Mystic Light uygulaması ile kontrol ediliyor.

Kasa içerisinde ARGB fan yer alırken MPG GUNGNIR 100 modeli 7 adede kadar, MAG VAMPIRIC 010 modeli ise 6 adede kadar RGB fan desteği sunuyor. Bunların yerine ise üst kısımda 360mm, ön kısımda da 420mm radyatör tercih edilebiliyor.

Üst kısımdaki manyetik filtre ile sökme ve temizleme işlerinde kolaylık sağlanırken 4mm kalınlığındaki şeffaf koruma paneli sayesinde iç kısmı izlemek mümkün oluyor. Yeni kasalar önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/msi-launches-mpg-gungnir-100-and-mag-vampiric-100-chassis.html Yorum Yaz
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WB 3 ay en beğenilen
Bunun neresi ikonik? Bildigin duz kasa..
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T A R I K 3 ay
sanırım reklam
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taharetmusluğu_ 3 ay
Aegisler bile daha ikonikti bence.
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WB 3 ay en beğenilen
Bunun neresi ikonik? Bildigin duz kasa..
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