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Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır

WiFi 6 standardı için yeni kablosuz ağ kartlarını hazırlayan Intel, ortağı Rivet Networks ile birlikte piyasaya sürecek. Wireless-AX 22xxx kartlar Intel ve Killer markası altında bulunabilecek.
3 ay
5,7b
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır

Daha çok işlemci tarafında adını duyuyor olsak da kablosuz ağ kartı pazarında da Intel önemli bir hakimiyete sahip. Anakartlar ve taşınabilir sistemler için kablosuz ağ kartı üreten firma WiFi 6 standardına hazır.

WiFi 6 nedir?

Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan WiFi 6 standardı 2.4GHz ve 5GHz bantlarını aynı anda kullanarak kullanıcı başına daha fazla veri transfer hızı sunmayı başarıyor. Özellikle bir cihazın bağlantıya çok yüklendiği zaman diğer cihazların bundan olumsuz etkilenmesi son eriyor. Kapasite anlamında WiFi 6 standardı WiFi 5 standardını dörde katlıyor.

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Daha önce internete de sızmış olduğu gibi Intel Cyclone Peak kod adlı kablosuz ağ kartları WiFi 6 standardını temel alıyor. Yeni seri Wireless-AX 22xxx isimlendirmesi altında toplanıyor ancak farklı bir durum var.

Uzun süredir Rivet Networks ile iş birliği halinde olan Intel, ilk kablosuz ağ kartlarını Killer markası altında da sunacak. Wireless-AX 22260 model ağ kartı Intel’in kendi markası altında satılacak. Killer Wireless-AX 1650x (22260NGW) ve Killer Wireless-AX 1650W (22260D2W) ise Rivet Networks markası altında yer alacak.

Wireless-AX 22xxx serisi WiFi 6 standardı yanında Bluetooth 5.0 desteği de sunuyor. Marka iş birliği ile Intel kablosuz ağ kartlarını daha fazla cihazda görme şansımız olacak. Yıl içerisinde yeni modeller de listeye eklenecek.

 

https://www.techpowerup.com/251923/intel-readies-cyclone-peak-wireless-ax-22260-wlan-cards Yorum Yaz
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