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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor

Oyuncu dizüstü için Pascal tabanlı mobil grafik kartlarını bekleyen tüketiciler için müjdeli haber geldi. Pek çok üretici, başrol oyuncularını piyasaya sürmeye başladı.
2 yıl
4,1b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın hemen hemen hiç kırpmaya uğratmadığı GeForce GTX 1000 mobil ekran kartlarını piyasaya sürmesinin ardından, ilk modeller de görünmeye başladı. Bunlardan birisi olan MSI, pek çok dizüstü modelini GTX 1000 serisi ekran kartları ile donatıyor.

MSI Titan

Bilindiği gibi firmanın en güçlü serisi olan MSI Titan, iki yeni modele kavuştu. GT73VR modeli GTX 1070 ve 1080 ekran kartlarının yanı sıra, iki adet GTX 1070 SLI seçeneği sunuyor. GT83VR ise GTX 1080 ve 1070 SLI seçeneklerine sahip. Intel Core i7-6920HQ ve Intel Core i7-6820HK işlemci seçenekleri ile 64GB’a kadar DDR4 RAM mevcut.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1080 mobil sızdırıldı, dizüstünde GDDR5X dönemi başlıyor"

18.4 ve 17.3 inçlik ekran boyutları olan seride, hatırlanacağı üzere iki adet 330W güç adaptörü desteği sunuluyor. Özellikle SLI yapılarda, çift güç adaptörünün olması gerektiği ifade ediliyor. Fiyatlar 3599$-5099$ arasında değişiyor.

MSI Dominator

Dominator serisinde, Nvidia’nın GTX 1000 serisinin hepsine yer verdiğini görüyoruz. SLI seçeneği olmayan seride, Intel Core i7-6920HQ işlemci ve 64GB’a kadar DDR4 RAM yer alıyor. Ekran boyutları ise 15.6 inç ve 17.3 inç şeklinde sıralanıyor. Fiyat 1899$ seviyesinden başlıyor.

Stealth, Phantom ve Apacahe Pro

Bu üç seride sadece GTX 1060 ekran kartına yer verilmiş. Intel Core i7-6920HQ işlemci yanında 32GB’a kadar DDR4 RAM bulunuyor. Ekran boyutları 14 inç, 15.6 inç ve 17.3 inç şeklinde. GS serisi 1599$ başlangıç etiketine sahip.

Vortex

Firmanın kompakt yapıdaki oyuncu bilgisayarı Vortex, GTX 1000 serisinin yanı sıra, GTX 1070 SLI yapısını da tüketicilere sunacak. Core i7-6700K modeline kadar Intel işlemciler ve 64GB’a kadar DDR4 RAM desteği mevcut. 

 

http://www.tomshardware.com/news/msi-pascal-gtx-10-series-laptops,32485.html Yorum Yaz
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limoncu7 2 yıl
Kasa biraz fazla kalın değil mi?
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sis651 2 yıl limoncu7
Kasa da kalın fiyat da kalın. :)

Ama kasa fazla kalın değil, sadece kalın. Olması gereken de o, oyuncu bilgisayarı bunlar; yüksek performanslı GPU'lar vs. oldukça fazla ısı üretiyor. İnce kasalar da bunu atmak için yeterli hava akımına izin vermiyor. Ya sıcak sıcak kullanacaksın aleti, ya da helikopter sesi dinleyeceksin. :) Hani bu bilgisayarlar için normal.

Daha ince ve daha az performanslı ürün bekleyenler 1050, 1040 vs. serileri beklesin derim. Asıl alınabilecek modeller bunlar olur zaten fiyat açısından.
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deoksiriboz1001 2 yıl
titanın sli 1080 li üst konfigürasyonlu modelleri 25 bin tl yi bulur. bu cihazı alsam soranlara dizüstü bilgisayar demeye utanırım valla.
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Survival 2 yıl
Gtx1000 koyacağız diye bavul gibi yapmışlar canım aleti
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koyunsavar 2 yıl
T
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AC_Hawker 2 yıl
nVidianın dizüstü bilgisayarlar için ürettiği kartların model isimlerinde " M " takısını kaldıracak olmasını "müşteriyi kandırma" gibi yorumlamıştım, yanılmışım. Adamlar devrim yapmış haberim yok.
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goenitz117 2 yıl
Asus daha uygun fiyatlı olabilir diye dusunuyorum . Şimdi fiyatlar kazık da olsa birkaç ay içinde düşecektir . Black friday de de alınabilirlik acısından uygun olanlar olabilir
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lapry 2 yıl
Türkiyede çok iş yapmıyor bu ürünler o yüzden gereksiz
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mq1n 2 yıl
Kasa çok kalın ve şekilsiz ondan da önemlisi aşırı pahalı Türkiye pazarına 7500'den aşağı giriş yapmaz.
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