MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor

Nvidia’nın hemen hemen hiç kırpmaya uğratmadığı GeForce GTX 1000 mobil ekran kartlarını piyasaya sürmesinin ardından, ilk modeller de görünmeye başladı. Bunlardan birisi olan MSI, pek çok dizüstü modelini GTX 1000 serisi ekran kartları ile donatıyor.

MSI Titan

Bilindiği gibi firmanın en güçlü serisi olan MSI Titan, iki yeni modele kavuştu. GT73VR modeli GTX 1070 ve 1080 ekran kartlarının yanı sıra, iki adet GTX 1070 SLI seçeneği sunuyor. GT83VR ise GTX 1080 ve 1070 SLI seçeneklerine sahip. Intel Core i7-6920HQ ve Intel Core i7-6820HK işlemci seçenekleri ile 64GB’a kadar DDR4 RAM mevcut.

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18.4 ve 17.3 inçlik ekran boyutları olan seride, hatırlanacağı üzere iki adet 330W güç adaptörü desteği sunuluyor. Özellikle SLI yapılarda, çift güç adaptörünün olması gerektiği ifade ediliyor. Fiyatlar 3599$-5099$ arasında değişiyor.

MSI Dominator

Dominator serisinde, Nvidia’nın GTX 1000 serisinin hepsine yer verdiğini görüyoruz. SLI seçeneği olmayan seride, Intel Core i7-6920HQ işlemci ve 64GB’a kadar DDR4 RAM yer alıyor. Ekran boyutları ise 15.6 inç ve 17.3 inç şeklinde sıralanıyor. Fiyat 1899$ seviyesinden başlıyor.

Stealth, Phantom ve Apacahe Pro

Bu üç seride sadece GTX 1060 ekran kartına yer verilmiş. Intel Core i7-6920HQ işlemci yanında 32GB’a kadar DDR4 RAM bulunuyor. Ekran boyutları 14 inç, 15.6 inç ve 17.3 inç şeklinde. GS serisi 1599$ başlangıç etiketine sahip.

Vortex

Firmanın kompakt yapıdaki oyuncu bilgisayarı Vortex, GTX 1000 serisinin yanı sıra, GTX 1070 SLI yapısını da tüketicilere sunacak. Core i7-6700K modeline kadar Intel işlemciler ve 64GB’a kadar DDR4 RAM desteği mevcut.