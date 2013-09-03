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MSI, hepsi bir arada bilgisayar ailesine AE220 isimli yeni bir üye ekledi

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI, hepsi bir arada bilgisayar ailesine AE220 isimli yeni bir üye ekledi
Geçtiğimiz ay sonunda oyunculara özel olarak geliştirdiği AG2712A isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini kullanıcıların beğenisine sunan MSI, şimdi de düşük güç tüketimi ile dikkat çeken AMD Kabini platformu üzerine kurduğu AE220 isimli yeni modelini duyurdu.
Şeffaf çerçeveli tasarım yapısı ve siyah / beyaz renk seçenekleriyle hazırlanan AE220, teknik olarak 21.5-inç 1920 x 1080 piksel LED çoklu dokunmatik bir ekran, AMD E2-3000 APU 1.65 GHz çift çekirdekli, AMD A4-5000 APU dört çekirdekli işlemci ve AMD Radeon HD 8280 / 8330 ekran kartı seçenekleri ile geliyor. İşletim sistemi tarafında Windows 7 tercih edilen ve 8GB'a kadar arttırılabilir RAM desteği sunulan AE220, 500GB ya da 1TB depolama seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
561.67 x 410.78 x 93.58mm boyut ve 9.27 KG ağırlık değeriyle hazırlanan hepsi bir arada bilgisayar, harici olarak satın alınan aparat ile duvara asılarak kullanılabiliyor. USB 3.0 / 2.0, HDMI, mikrofon / kulaklık portları yanında SD, MMC, MS destekli dahili hafıza kart okuyucusuyla gelen AE220, ayrıca görüntü konuşma için bünyesinde bir adet kamera da barındırıyor. Creative'in Sound Blaster Cinema teknolojisi ile üst seviye ses kalitesi ortaya koyan ürün, genel kullanım amaçlı uygun ve kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
MSI tarafından tanıtılan AE220 hepsi bir arada bilgisayar modelinin satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.
MSI, hepsi bir arada bilgisayar ailesine AE220 isimli yeni bir üye ekledi



http://www.techpowerup.com/189949/all-new-msi-ae220-all-in-one-pc.html Yorum Yaz
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ssbrutality 5 yıl
Fiyat uygun olursa alınabiliteside yüksek olur.
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JoeyBane 5 yıl
21'' için 9kg ağırlık aşırı fazla.. Fanteziye gerek yok. All in one ya MSI gaming versiyon alınır ya da IMac.
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