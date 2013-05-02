Anakart, ekran kartı ve diğer bilgisayar donanımları konusunda en başarılı firmalar arasından yer alan MSI, oyuncular için geliştirdiği ilk mekanik klavye modelini duyurdu.

Özellikle profesyonel oyuncular tarafından çok fazla tercih edilen mekanik klavye modellerine bir yenisi ekleyen ve firma tarafından popüler Cherry MX Red doğrusal anahtarları üzerine inşa edilen GK-601, muhteşem geri bildirim ve hassas yanıtlar ile oyuncular ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış durumda. Üzerinde iki adet USB ve kulaklık/mikrofon portları yer alan klavye, bütün bağlantılarda altın kaplama ve askeri seviyede kablolama kullanılarak hazırlanmış. 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabilen model, bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden iletişim kurabiliyor.

Üzerinde yer alana 50 farklı makro tuşu ve 128KB dahili hafızası ile çok fazla tuşa ihtiyaç duyan oyunlarda büyük kolaylık sağlayan GK-601, kısa yol tuşları ile de hızlı işlemler yapılmasına imkan verebiliyor. Diğer oyuncu klavyelerine kıyasla oldukça sade bir görünüme sahip olan model, düşük ışıklı ortamlarda maksimum performans için arka aydınlatma sistemini de üzerinde barındırıyor. USB N-key Rollover teknolojisi ile aynı anda birçok tuşun kullanılabildiği klavye, 460x162x30mm boyutlara ve 1300 gram ağırlığa sahip.

Beraberinde özel atama işlemleri için "MSI Gaming Keyboard Software" isimli program ile gelen MSI GK-601 mekanik klavye modelinin henüz satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi belli değil.

http://www.msi.com/product/mm/GK-601.html