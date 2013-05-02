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MSI, oyuncular için geliştirdiği ilk mekanik klavye modelini duyurdu

6 yıl
2b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI, oyuncular için geliştirdiği ilk mekanik klavye modelini duyurdu
Anakart, ekran kartı ve diğer bilgisayar donanımları konusunda en başarılı firmalar arasından yer alan MSI, oyuncular için geliştirdiği ilk mekanik klavye modelini duyurdu.
Özellikle profesyonel oyuncular tarafından çok fazla tercih edilen mekanik klavye modellerine bir yenisi ekleyen ve firma tarafından popüler Cherry MX Red doğrusal anahtarları üzerine inşa edilen GK-601, muhteşem geri bildirim ve hassas yanıtlar ile oyuncular ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış durumda. Üzerinde iki adet USB ve kulaklık/mikrofon portları yer alan klavye, bütün bağlantılarda altın kaplama ve askeri seviyede kablolama kullanılarak hazırlanmış. 50 milyona kadar vuruş ömrü ortaya koyabilen model, bilgisayar sistemleri ile USB üzerinden iletişim kurabiliyor.
Üzerinde yer alana 50 farklı makro tuşu ve 128KB dahili hafızası ile çok fazla tuşa ihtiyaç duyan oyunlarda büyük kolaylık sağlayan GK-601, kısa yol tuşları ile de hızlı işlemler yapılmasına imkan verebiliyor. Diğer oyuncu klavyelerine kıyasla oldukça sade bir görünüme sahip olan model, düşük ışıklı ortamlarda maksimum performans için arka aydınlatma sistemini de üzerinde barındırıyor. USB N-key Rollover teknolojisi ile aynı anda birçok tuşun kullanılabildiği klavye, 460x162x30mm boyutlara ve 1300 gram ağırlığa sahip.
Beraberinde özel atama işlemleri için "MSI Gaming Keyboard Software" isimli program ile gelen MSI GK-601 mekanik klavye modelinin henüz satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi belli değil.

http://www.msi.com/product/mm/GK-601.html Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
hayatlarında mekanik klavye duymamışlar atlamış hemen. tüm sözde oyuncu klavyeleri 32525325 tane işe yaramaz tuştan ve led ekranlardan oluşmak zorunda değil
3 Yanıt Yanıtla +5
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kajmeran89 6 yıl
Kımsenın yanlıs anlamasını ıstemem ama benım dusuncem bu mekanık klavyeler tamamen para tuzagı bence, orta veya ust sevıye mekanık olmayan klavye ıle yapamadıkları ne var da bunda yapıyorlar, rahatlıgı ıse rahat olan bır cok normal klavye var. Saygılarla
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isem 6 yıl kajmeran89
kajmeran89

Kımsenın yanlıs anlamasını ıstemem ama benım dusuncem bu mekanık klavyeler tamamen para tuzagı bence, orta veya ust sevıye mekanık olmayan klavye ıle yapamadıkları ne var da bunda yapıyorlar, rahatlıgı ıse rahat olan bır cok normal klavye var. Saygılarla

+1

bak bunu bende merak ediyorum?
1 Yanıt Yanıtla
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MxFxOx 6 yıl
mekanik iyidir.yazması çok hoş ve tuşlar geri bildirimleri kendini belli ediyor diğer plastik klavyelere nazaran.
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sendemail 6 yıl
2. paragrafın 2. cümlesinde "...askeri seviyede" diye yazılıyken " askeri kablolar" mı ifade edilmek istenmiş ?
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Dexstz 6 yıl
Aklıma cs yıllarım geldi
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WarSaw 6 yıl
niye hemen karalıyorsunuzki mis gibi klavye olmuş işte fiyatınında aşırı olacağını sanmıyorum MSI F/P ye oynayacaktır gene. Belkide kimbilir burada eleştirenlerde gidip alacak ve kullanacak.
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Y-ZiyA 6 yıl
şimdi, yanlış anlaşılmayayım arkadaşlar. Haberde 50 makro tuşu demiş ama görseller de normal klavye tuşları dışında başka ilave bir tuş gözükmüyor.

Yoksa klavye kötü, alınmaz vb. demiyorum gelsin görelim..
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webbeast 6 yıl
Macro tuşları klavyelerin %99 unda gereksiz ve ulaşılamayan biryerde zaten yani sol tarafta... Space in altında olsa iş görür.
Bu klavye gayet iyiye benziyor asıl üreticisine bakmak lazım. Switch seçimi güzel Red iyidir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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nedim@tm 6 yıl
MSI GK-601 modeli oldukça sade oyunculara ne kadar hitab eder bilinmez ama geri bildirim ve hassas yanıtlar cazip duruyor.....
Yanıtla +1
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Steve Jobs 5 yıl webbeast
webbeast

Macro tuşları klavyelerin %99 unda gereksiz ve ulaşılamayan biryerde zaten yani sol tarafta... Space in altında olsa iş görür.

Bu klavye gayet iyiye benziyor asıl üreticisine bakmak lazım. Switch seçimi güzel Red iyidir.

Bence de space tuşunun altına koymalılar makroları.
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
hayatlarında mekanik klavye duymamışlar atlamış hemen. tüm sözde oyuncu klavyeleri 32525325 tane işe yaramaz tuştan ve led ekranlardan oluşmak zorunda değil
1 Yanıt Yanıtla +5
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ilkerinanç 6 yıl
ben de tam mekanik klavye nedir diye soracaktım ordinaryusu varmış konunun.sizden alalım cevabı.nedir aradaki fark nedir aydınlatın lütfen.
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Y-ZiyA 6 yıl
1- Logitech g710+ sahibiyim
2- Almadan önce mekanik klavyeler üzerine detaylı bir araştırma yaptım
3- Bahsettiğim klavye buydu.
corsair.com/...
4- Görebileceğin üzere mekanik klavyelerin üzerinde de makro tuşları var olabiliyor
5- Evet bir mekanik klavye ordinaryusu olarak yorumlarını alalım???
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D][ABLO 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

hayatlarında mekanik klavye duymamışlar atlamış hemen. tüm sözde oyuncu klavyeleri 32525325 tane işe yaramaz tuştan ve led ekranlardan oluşmak zorunda değil

merak etme hocam mekanik klavye tabiki duyduk hatta eski ibm mekanikleride kullandık zamanında .bak baslıkta ne diyo? oyuncular icin gelistirdigi...

madem iyi bir teknolojiydi neden bunca senedir yoktuda neden simdi pörtledi bir anda ?
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FRoGKaTa 6 yıl
Güzel gibi ama G105 bana 5 yıl daha yeter.
1 Yanıt Yanıtla +3
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saintroyo 6 yıl
aynen arkadaşım.. ben de seviyorum g105 imi.. sevmesem bana da aldırabilirler bi mekanik klavye...
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Master_Evil 5 yıl FRoGKaTa
FRoGKaTa

Güzel gibi ama G105 bana 5 yıl daha yeter.

g105
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Y-ZiyA 6 yıl
üzerinde yer alan 50 makro tuşunu göremedim :D Corsair bir klavyesi vardı MMO'lar için onda bile 30 küsür makro tuşu vardı galiba. Bu bildiğin klavye makro tuşları nerde?
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marseltalon 6 yıl
TIRT gibi sanki
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Rindaman 6 yıl
en önemli fonksiyonlardan biri de antighosting. bi siteden inceleyelim dedim ama link bulamadım. Ha bir de yukarda sanal grafiklerde power ~700 velan veriyor tuhaf olmuş.
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