MSI yeni Titan oyuncu dizüstü modelini duyurdu

Dizüstü pazarının en güçlü üyelerini barındıran MSI Titan serisine yeni bir üye daha katılıyor. MSI GT75R Titan adındaki model hız aşırtma destekli Intel işlemcisi ve farklı Nvidia ekran kartı seçenekleri ile yine oyuncular için en iyi alternatifleri sunacak.

Yeni canavar

Yeni modelde Intel Core i7-7820HK işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. Kaby Lake tabanlı işlemci 4 çekirdekli ve 2.9GHz saat hızında çalışıyor. MSI’ın Cooler Boost 5 hava soğutma sistemi sayesinde işlemciyi 4GHz ötesine hız aşırtmak mümkün.

Firmanın 2017 amiral gemisi dizüstüleri için geliştirdiği Cooler Boost 5, iki adet Whirlwind Blade fan barındırıyor. Fanlar ise 29mm çapında ve her fanda 31 adet pervane yer alıyor. 7 adet ısı borusu ile sistem işlemci ve grafik kartı için en iyi hava aktarımını sağlıyor.

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"PC oyunculuğu yükselişini sürdürüyor"

Ekran kartı tarafında seçenek geniş tutulmuş. NVIDIA GTX 1070, GTX 1070 SLI veya GTX 1080 ekran kartlarından birisini seçebiliyorsunuz. Yine 17.3 inçlik ekranda Full HD veya 4K çözünürlük seçeneği sunuluyor.

Ayrıca 64GB’a kadar DDR4 2400MHz RAM, 1TB HDD veya iki adet RAID 0 yapısında 512GB SSD SteelSeries imzasını taşıyan RGB mekanik klavye, USB 3.1 Tip-C portu, kart okuyucu ve HDMI/mini DisplayPort bağlantısı gibi özellikler mevcut. GTX 1070/Full HD ekran için 3300$ fiyat etiketi mevcut. GTX 1080/4K ekran için ise 4300$ isteniyor.