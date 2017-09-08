Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI yeni Titan oyuncu dizüstü modelini duyurdu

Oyuncu donanımları pazarı büyümeye devam ediyor. Üreticiler de aynı şekilde yatırımlarına. MSI en güçlü dizüstü modellerini topladığı Titan serisini genişletiyor.
1 yıl
1,2b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dizüstü pazarının en güçlü üyelerini barındıran MSI Titan serisine yeni bir üye daha katılıyor. MSI GT75R Titan adındaki model hız aşırtma destekli Intel işlemcisi ve farklı Nvidia ekran kartı seçenekleri ile yine oyuncular için en iyi alternatifleri sunacak.

Yeni canavar

Yeni modelde Intel Core i7-7820HK işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. Kaby Lake tabanlı işlemci 4 çekirdekli ve 2.9GHz saat hızında çalışıyor. MSI’ın Cooler Boost 5 hava soğutma sistemi sayesinde işlemciyi 4GHz ötesine hız aşırtmak mümkün.

Firmanın 2017 amiral gemisi dizüstüleri için geliştirdiği Cooler Boost 5, iki adet Whirlwind Blade fan barındırıyor. Fanlar ise 29mm çapında ve her fanda 31 adet pervane yer alıyor. 7 adet ısı borusu ile sistem işlemci ve grafik kartı için en iyi hava aktarımını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "PC oyunculuğu yükselişini sürdürüyor"

Ekran kartı tarafında seçenek geniş tutulmuş. NVIDIA GTX 1070, GTX 1070 SLI veya GTX 1080 ekran kartlarından birisini seçebiliyorsunuz. Yine 17.3 inçlik ekranda Full HD veya 4K çözünürlük seçeneği sunuluyor.

Ayrıca 64GB’a kadar DDR4 2400MHz RAM, 1TB HDD veya iki adet RAID 0 yapısında 512GB SSD SteelSeries imzasını taşıyan RGB mekanik klavye, USB 3.1 Tip-C portu, kart okuyucu ve HDMI/mini DisplayPort bağlantısı gibi özellikler mevcut. GTX 1070/Full HD ekran için 3300$ fiyat etiketi mevcut. GTX 1080/4K ekran için ise 4300$ isteniyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59057/msi-release-new-gt75r-titan-laptop/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Boragungoren 1 yıl
Adamlar şu harika sistemi 4300 birime alıyor biz bir araba parasına...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heyysanadiyom 1 yıl Boragungoren
Boragungoren
Adamlar şu harika sistemi 4300 birime alıyor biz bir araba parasına...

Diyecek çok şey var , dolar kurunun altında ezilip gidiyoruz ... 1.50 lira olduğu zamanları iyi hatırlıyorum , aradan 7 sene geçti ve dolar 3.40 lira civarında seyrediyor
şimdi 3 lira olsa bari diyerek plan yapıyoruz ...
Bilimde ne kadar ilerledik bilmiyorum ama 7 senede gevurlar neler yaptı neler
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl WhatsApp'a iki yeni özellik geldi 1 yıl Edison, Tesla ve Westinghouse'u anlatan The Current War'dan ilk fragman 1 yıl Yeni Surface modelleri 31 Ekim’de tanıtılacak 1 yıl Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir 1 yıl Fitbit kan şekeri seviyesini akıllı saat ekranına taşıyor 1 yıl ABD'deki ilk drone afet yardım programı başlıyor 1 yıl Yerli imkânlarla ‘kendini onaran zırh teknolojisi’ geliştirildi 1 yıl Huawei, çift ön ve arka kameralı bir cihaz üzerinde çalışıyor 1 yıl Avrupa Birliği siber strateji oyunuyla bakanları test etti 1 yıl App Store'da haftanın ücretsizi: Streaks Workout 1 yıl WSJ iddia ediyor: iPhone 8'de Touch ID olmayacak 1 yıl Cortana'nın Android sürümü güncellendi 1 yıl Rusya, Türkiye’ye S-400 füzelerini vermeyecek iddiası 1 yıl BMW, dört kapılı sedan bir "i" modeli üzerinde çalışıyor 1 yıl iPhone 8'in gecikmesi durumunda kullanıcılar başka telefonlara yönelebilir 1 yıl ABD'de dev siber saldırı: 143 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı 1 yıl Su bazlı bataryalar daha güvenli olacak 1 yıl Geroge Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eseri video oyunu oluyor 1 yıl Beyin sarsıntıları akıllı telefonla teşhis edilebilecek 1 yıl iPhone 8 üretimi sıkıntıda, Apple hisseleri düşüşte 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN MSI yeni Titan oyuncu dizüstü modelini duyurdu Sonraki "The Walking Dead Season One" Steam anahtarı bedava 1 yıl Game of Thrones'un 7. sezonu 1 milyar korsan izlenmeye ulaştı 1 yıl Meizu sektörün ilk gerçek çerçevesiz telefonuna imza atabilir 1 yıl Çalışırken görüntülenen Huawei Mate 10 Pro tasarımıyla beğeni topladı 1 yıl Bir süreliğine Apple geliştirici adresiniz Rusya çıkabilir 1 yıl Japonya tarım arazilerini mantar ve güneş enerjisi ile değerlendirecek 1 yıl Xiaomi, Mi Mix 2'nin yanında başka bir cihazını daha tanıtabilir 1 yıl Instagram hikayeleri Facebook'ta da paylaşılabilecek 1 yıl Huawei ilk kez Apple’ı geride bıraktı 1 yıl MSI Infinite A incelemesi "Tempered Glass panelli, hazır oyuncu sistemi" 1 yıl Böceklerin gözünden ilham alan güneş paneli 1 yıl HTC çok yakında Google çatısı altına girebilir 1 yıl Fujifilm'den yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-E3 1 yıl AMD'den oyuncuları kızdıran paylaşım 1 yıl ABD'li traktör üreticisi, tarımda yapay zekadan faydalanmak istiyor 1 yıl Jaguar Land Rover'da, elektrikli otomobiller kulübüne katılıyor 1 yıl Rusya ABD seçimlerinde Facebook'a 100.000$ değerinde reklam verdi 1 yıl IBM ve MIT'den yapay zeka ortaklığı 1 yıl Alexa, Siri ve diğer sesli asistanlarda siber saldırı riski 1 yıl WhatsApp, işletmeler için yeni araçlar üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim