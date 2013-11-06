MSI'dan AMD Kabini temelli yeni hepsi bir arada bilgisayar: AE200

Yüksek performans hedefleyen mobil cihazlar için düşük güç tüketimine sahip AMD Kabini platformu üzerine kurulan MSI AE200 hepsi bir arada bilgisayar modeli, resmi olarak duyuruldu.

Firmanın hepsi bir arada bilgisayar ailesi içerisine eklenen AE200, daha çok temel bilgisayar ve multimedya işlevlerinin altından kalkabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Teknik olarak üzerinde 19.5-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde bir dokunmatik LED ekran, çift çekirdekli 1.65GHz AMD E2-3000 işlemci, AMD Radeon HD8280 grafik birimi, maksimum 8GB DDR3 RAM ve 500 GB ya da 1TB HDD depolama birimi taşıyan ürün, ayrıca 2 x 3W hoparlörlere, görüntülü konuşma işlemleri için 720p kameraya ve 802.11 b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip. Standart VESA bağlantısı ile duvara asılabilen MSI AE200, 513 x 392 x 187mm boyut ve 7,62 Kg ağırlık değeriyle geliyor. USB 2.0 / 3.0, HDMI, kulaklık ve mikrofon portları yanında SD, MMC, MS kart okuyucusu barındıran ürün, artık fazla kullanılmıyor olsa da bünyesinde DVD sürücü taşıyor.

Windows 8 işletim sistemiyle hazırlanan MSI AE200 hepsi bir arada bilgisayar modelinin resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

http://news.softpedia.com/news/MSI-AE200-Is-a-Low-End-All-in-One-PC-with-AMD-Kabini-19-5-Inch-Touchscreen-397254.shtml