MSI'dan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayar

MSI ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Sandy Bridge tabanlı yeni nesil hepsi bir arada bilgisayarını kullanıma sunuyor. Wind Top AE2210 model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki yeni bilgisayar, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor ve güçlü donanımıyla sınıfındaki en iddialı modellerden birisi olmayı başarıyor.

MSI'dan yapılan açıklamaya göre 3.1GHz'de çalışan Core i3-2100 veya 2.5GHz'de görev yapan düşük güç tüketimli Core i5-2400s işlemcileriyle donatılabilen sistem, 2 veya 4GB DDR3 bellek ile alınabiliyor. Depolama için 640GB'lık diske yer verilen Wind Top AE2210'da, aynı zamanda optik sürücü olarak DVD yazıcı da sunuluyor.

Ekran kartı olarak Intel'in Sandy Bridge işlemcileriyle gelen HD 2000 entegre grafik birimi veya Nvidia'nın GeForce GT 540M çözümüyle tercih edilebilecek sistemde dokunmatik ekranı sayesinde fare veya klavyeye ihtiyaç duyulmadan, parmaklar vasıtasıyla kullanımı da mümkün kılıyor. Diğer özellikleri arasında 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3 watt kapasiteli iki adet hoparlör, THX TruStudio Pro ses teknolojisi, kablosuz internet için 802.11 b/g/n WiFi, kart okuyucusu ve opsiyonel olarak TV alıcısına yer veriliyor.

MSI tarafında bu ayın sonuna doğru pazara sunulacak Wind Top AE2210'un yurt dışındaki başlangıç satış fiyatı 800 dolar olacak.